¿Un máster por menos de $50.000? Esta información le puede interesar

El factor económico es una de las principales razones por las que muchas personas no se animan a realizar un posgrado. Con semestres a menudo más costosos que un pregrado, estudiar una maestría es el sueño frustrado de muchos.



Y con la actual emergencia sanitaria. y su fuerte impacto en la economía de las familias colombianas, no solo sucede que haya quienes no ingresan a estos programas sino también quienes tienen que abandonar sus estudios.



¿Pero qué diría si tuviera la posibilidad de cursar una maestría por menos de 50.000 pesos colombianos? Esto ahora es posible gracias a un programa lanzado por la firma experta en educación Learning by Helping junto con la plataforma Playground.



Se trata de un Máster en Innovación Social, cuyo componente curricular tiene como objetivo brindar a los estudiante todas las herramientas necesarias para diseñar y poner en marcha proyectos de cualquier tipo destinados a ser parte activa de un cambio social.



De acuerdo con los impulsores de la iniciativa, dado el impacto de la pandemia se hace necesario la formación de profesionales que puedan atender los diferentes retos que tiene la sociedad.



Así mismo, el propósito, señalan desde PlayGround y Learning by Helping, es generar un componente de inclusión al brindar “educación especializada y de calidad a cualquiera que la necesite”.

¿En qué consiste la Maestría?

El programa académico es de Innovación Social, un concepto que, de acuerdo con la Stanford Graduate School of Business, consiste en la “solución nueva a un problema social la cual es más efectiva, eficiente, sostenible o justa que la solución actual”.



Es decir, la idea del programa es capacitar a los alumnos a desarrollar habilidades y diseñar ideas y proyectos creativos que atiendan a una problemática social.



Su precio es de €10, es decir, un poco más de $44.000 pesos colombianos, lo que lo convierte en una opción atractiva para dar continuidad a la formación académica.



Además, se podrá realizar de manera virtual y tendrá una duración de nueve meses, lo cual es menos de lo que normalmente dura una maestría.



“Este Máster no es atractivo por su precio, sino porque sencillamente no existe actualmente nada parecido a nivel cualitativo. El acompañamiento del alumno, la metodología validada y los profesores invitados lo convierten en una experiencia única para acercarse a la realidad del impacto social de forma práctica y asequible”, sostienen los impulsores de la iniciativa.



“La idea que inspira este Máster es poner al servicio de cualquier interesado en cambiar el mundo, una metodología que funciona y que va a ayudarle a ver su trabajo de otra manera”, confirma Fernando Solá, uno de los directores académicos del Máster.



Durante los nueve meses, el programa recorrerá un itinerario formativo que posee diferentes fases: exploración de la problemática, procesamiento de la información, generación de soluciones, prototipado, testeo y presentación al ecosistema social. Todo para generar proyectos de impacto con una estudiada viabilidad económica detrás, que producirá una primera edición de agentes de cambio repartidos por todos los países hispanohablantes del mundo.

¿Cómo inscribirse?

El plazo máximo de inscripción será el este martes 24 de noviembre y se espera dar inicio a las clases el 25 de noviembre de este mes.



El proceso de inscripción se podrá realizar en el siguiente enlace.



