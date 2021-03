4 de cada 10 estudiantes no ingresa a clases por videollamada

Los profesores de colegios públicos del país aseguran que durante la pandemia al menos el 40 por ciento de sus estudiantes dejaron de asistir a actividades sincrónicas, es decir, clases en vivo por video llamadas.



Así lo expresaron en una encuesta realizada por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE) a un grupo de 4.527 docentes y 905 rectores de 762 instituciones educativas oficiales.



2021 marcará el regreso a los salones de clase en los colegios del país de manera semipresencial. Foto: Mauricio Moreno - EL TIEMPO

La encuesta se aplicó en Antioquia, Arauca, Barranquilla, Bogotá, Caldas, Cali, Cúcuta, Dosquebradas, Envigado, Montería, Neiva, Norte de Santander, Quibdó, Tuluá, Tunja y Valledupar.



De esta manera, los maestros no solo hablaron de su percepción del sector educativo en la pandemia sino que también revelaron el impacto de esta en su labor docente.



Uno de los datos más reveladores del estudio tiene que ver con la manera en que la emergencia afectó la continuidad de sus funciones. El 27 por ciento de los profesores encuestados aseguró que tras el cierre de los establecimientos educativos no siguió dando clase a sus estudiantes, bajo ninguna modalidad.



Así mismo, 2 de cada 10 docentes tardaron más de un mes en retomar sus actividades académicas, mientras que apenas 3 de cada 10 lograron reanudarlas de manera casi inmediata.



Pero de todos, los datos que más llaman la atención tienen que ver con la asistencia y participación de los estudiantes en las actividades académicas. En promedio, los profesores afirmaron que el 40 por ciento de sus estudiantes dejó de asistir a las actividades sincrónicas, como las clases en línea por video llamada.



Esto se hace mucho más preocupante dado que los mismos docentes aseguraron que hasta el 60 por ciento de sus alumnos dejaron de participar en actividades asincrónicas, como talleres y guías en casa.



Y es que es precisamente esta modalidad la que operó especialmente para estudiantes de bajos recursos o sin acceso a equipos de cómputo e Internet para continuar con sus estudios.



De hecho, en la misma encuesta solo el 10 por ciento de los profesores aseguraron que durante la pandemia solo usaron métodos de enseñanza sincrónicos. En cambio, el 40 por ciento solo utilizó métodos asincrónicos. El 50 por ciento restante usó ambas modalidades.



Así lo explica Luz Karime Abadía, codirectora del LEE: “El cambio de clases presenciales por envío de guías físicas o de información por medio del chat implica un reto adicional, ya que no se dan las explicaciones que se requieren con la misma efectividad y calidad que se puede dar en un salón de clases, cuando el docente interactúa con sus estudiantes”.

Posición similar es la de la también codirectora del laboratorio, Gloria Bernal: “Para avanzar en materia educativa es indispensable la conectividad de los colegios y de sus estudiantes. En casos donde la presencialidad no sea una opción, el contar con Internet y dispositivos podría contrarrestar en algo la catastrófica caída en el aprendizaje que hoy experimentan millones de niños en el país”.



Ante esta situación, el LEE hizo un llamado para acelerar el proceso del retorno a los salones de clase cuanto antes, en especial en zonas rurales, de bajos recursos o con complicaciones de movilidad, dado que “las actividades asincrónicas no están demostrando ser suficientes ni efectivas para impulsar el aprendizaje de los estudiantes”.



De manera adicional, permanece la preocupación por los avances académicos de los menores, por lo que los investigadores recomiendan que “no solo se debe retornar a las aulas cuanto antes, sino, además, es necesario implementar un sistema de tutorías y nivelación académica para remediar los rezagos en el aprendizaje de todo un año perdido en el 2020, más el tiempo que llevamos del 2021, por el cierre de los colegios”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

