¿Cómo solucionar el problema de acceso a la educación? ¿Qué hacer para reducir la deserción? ¿Y qué hay sobre los rezagos y las brechas de aprendizaje, agudizadas por la pandemia y que hasta la fecha no han tenido grandes respuestas? ¿Qué va a pasar con la primera infancia? ¿Cómo garantizar profesores mejor preparados?



Estos y otros temas son hoy prioridad en el sector educativo de Colombia. Y buena parte de las estrategias para afrontarlos saldrá del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que será radicado el próximo lunes por el Gobierno ante el Congreso de la República.

Al propósito, el Observatorio de Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación elaboró un análisis en el que se estudiaron las propuestas con base en los más recientes datos que dan luces sobre la magnitud de los problemas del sector.



"En las 13 propuestas sobre educación del PND -dijo a EL TIEMPO Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación-, en general desde el Gobierno están abordando bien los temas críticos del sector educativo. Pero la pregunta va más en términos de cómo se van a materializar, para lo que vamos a medir cada uno de los puntos y promesas que se están haciendo. ¿Se va a quedar solo como una promesa la universalidad del Plan de Alimentación Escolar (PAE)? ¿Y los 500.000 cupos? ¿La lucha contra las brechas de aprendizaje? Nuestra invitación es entender el impacto que esta visión de país tiene el Gobierno, el estado actual y lo que realmente se necesita para cumplir con eso".



De esta forma, el informe evidenció muchos limitantes actuales en el sistema de educación, por lo que el cumplimiento de estas propuestas se enfrenta a un panorama difícil.



Sin ir más lejos, está el tema de la calidad de la educación. Los últimos resultados de las pruebas Saber 11 evidencian un alto incremento en las brechas de aprendizaje, acentuados por la pandemia. De esta forma, los resultados cada vez son más disímiles entre estratos altos y bajos, zonas urbanas y rurales, colegios públicos y privados (en estos últimos la brecha se amplió en un 35 por ciento), etc. Se trata de un problema que ha persistido por años pero que hoy se encuentra en niveles alarmantes.



Ante esto, la principal apuesta, al menos como medida inmediata, por parte del Ministerio de Educación es un programa de movilización de estudiantes universitarios a las regiones como voluntarios, con el fin de reforzar los procesos educativos en los colegios.



Pero otro de los puntos que llama la atención al respecto es lo que llaman un “cambio de currículos para la vida”, que para Escobar "es clave. En Colombia hay autonomía escolar. Hay 22.000 instituciones educativas, por lo que puede haber 22.000 currículos. Debemos preguntarnos cómo hacemos un pacto de qué es lo mínimo que los niños y niñas deberían estar aprendiendo. Ya tenemos aprendizajes de la pandemia, como la necesidad de fortalecer competencias socioemocionales, de pensamiento crítico. Debemos pensar realmente en el desarrollo integral del estudiante".

El PND también habla de dignificar la carrera y formación de los 309.000 docentes y 20.000 directivos docentes del sector oficial. Para los investigadores recomiendan que se debe buscar que el 18 por ciento de las plazas provisionales se llenen con maestros en propiedad por medio de concurso de méritos, crear un sistema de carrera y fortalecer la formación del personal.



Para Alejandra Muñoz, líder de análisis de datos de la fundación, "los docentes son el principal factor que afecta el aprendizaje de los estudiantes. Nosotros creemos que deben tener unas competencias estandarizadas. La formación continua debe vincularse con procesos de evaluación. Que se dé la data que diga en qué un profesor necesita refuerzos (por ejemplo en aspectos como expresión oral), que reciba un curso enfocado en esas habilidades".

La universalización del PAE, entre las principales apuestas. Foto: Alcaldía de Medellín

Meta ambiciosa también es la de la universalización del PAE, que además se plantea como una estrategia de seguridad alimentaria y no solo de permanencia escolar. En otras palabras, entregar alimentación incluso en fechas en que no haya clases.



Varios retos al respecto: primero, como lo reveló una reciente alerta de la Contraloría General de la República, en una gran parte del país el PAE inicia varias semanas, a veces meses, después del inicio de clases. En cuanto a cobertura, el reto mayúsculo de la universalización implica pasar de 5,8 millones de usuarios actualmente a los 7,8 que actualmente hacen parte del sistema público. Dos millones de niños más a 2026.



Y en esto, de nuevo las brechas regionales son la clave. Mientras hay zonas con cobertura de hasta el 99 por ciento, otras en cambio apenas llegan al 43 por ciento de su población estudiantil.



Avanzar en la universalización de la atención integral a la primera infancia, pasando de 1,9 millones de niños de 0 a 5 años atendidos en el último cuatrienio a 2,7 millones de niños, es otra de las dificultades en el camino.



Pero sin duda, la meta más ambiciosa es la de las trayectorias educativas, que tiene entre sus frentes aumentar en 500.000 los cupos en educación superior. Un objetivo que el mismo presidente Petro ha destacado como una de las políticas por las que le gustaría ser recordado, y por lo mismo una de las estrategias con mayores desafíos económicos, políticos, administrativos y legislativos (ver la edición del 27 de enero de 2023).



“De cualquier forma, tenemos un gobierno que ha dado un paso importante en poner la discusión en los temas críticos de la educación. Pero los objetivos son ambiciosos, con mucho que ajustar. Hay un largo camino por delante si no se quiere que se quede en el papel”, puntualiza Escobar.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación