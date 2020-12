¿Qué se ha avanzado en materia de lectura?

En 1990, el país estaba ad portas de la séptima papeleta y de una nueva constitución política que garantizaría muchos derechos. Alberto Umaña Carrizosa, líder del sector gráfico colombiano, acababa de asistir a un congreso internacional en Brasil. Allí se enteró de una fórmula utilizada por el sector editorial para financiar proyectos de promoción de lectura y le pareció que debería adoptarse en nuestro país.



(Siga leyendo: Un evento para cerrar el año sumergidos en el ‘bosque de la lectura’).

Con esta idea en mente, le propuso a la Cámara Colombiana del Libro la creación de una entidad que trabajara por garantizar que los libros llegaran a más ciudadanos, con un esquema de financiación en el que los papeleros, los impresores y los editores aportaran un porcentaje de la facturación del papel que se usara para imprimir libros. Jorge Valencia Jaramillo, entonces presidente honorario de la Cámara del Libro, acogió la propuesta y junto con Andigraf, Smurfit Cartón de Colombia y Productora de Papeles Propal (hoy Carvajal Pulpa y Papel) dieron vida en 1990 a la Fundación para el Fomento de la Lectura, Fundalectura.

Espacios para la lectura

Con Silvia Castrillón como directora, los primeros años de vida de la fundación coincidieron con ‘Es rico leer’, el primer plan gubernamental de dotación de bibliotecas en el país en casi seis décadas, después de la Biblioteca Aldeana de los años 30. Ahora, a comienzos de los años 90, la iniciativa era de la primera dama, Ana Milena Muñoz de Gaviria, quien, junto con las esposas de los ministros, gestionó los recursos públicos y privados para hacerla realidad.

Fundalectura se encargó de la selección, compra, alistamiento y envío de las colecciones a municipios de todo el país. En esa tarea contó con el apoyo de los soldados bachilleres que prestaban su servicio en el Batallón Guardia Presidencial.



Además, la fundación diseñó una estrategia de formación y acompañamiento para que los responsables de manejar las colecciones se capacitaran en promoción de lectura.



De manera paralela, la fundación creaba iniciativas para la promoción de lectura en espacios no convencionales, como el Clásico RCN, evento de ciclismo en el que fue posible ubicar bibliotecas itinerantes para el público. Así, se transmitía la idea de que los libros podían estar presentes en cualquier espacio y momento de la vida de los colombianos. A partir de esa experiencia, surgirían iniciativas más robustas de lectura en espacios no convencionales, como los Paraderos Paralibros Paraparques, que hoy podemos ver en 94 parques de Bogotá y que hacen parte de la red de bibliotecas de la ciudad, junto con 12 Bibloestaciones en el sistema TransMilenio.



(Además: Así nació la palabra 'reggaetón', un híbrido de 'reggae' y 'maratón').



En ese periodo, Fundalectura creó tres revistas: Hojas de lectura, La lleva y La barra, que se convirtieron en canales de difusión de voces especializadas del país y de América Latina en lectura, escritura y, sobre todo, en información de libros para niños y jóvenes. En este campo, Fundalectura tenía el conocimiento heredado de la Asociación Colombiana de Literatura Infantil (ACLIJ), también dirigida por Castrillón.



Desde esa época, la entidad se convirtió en representante en Colombia de la Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY, por su sigla en inglés), entidad no gubernamental con estatus oficial en la Unesco y en Unicef que promueve políticas en favor de los libros para este público, y que anualmente otorga el premio Hans Christian Andersen, el reconocimiento más importante para los autores e ilustradores de este campo. El congreso internacional bienal de IBBY tuvo lugar en Cartagena en el año 2000, y para muchos de los asistentes al evento, que fue organizado por Fundalectura, la edición de ese año es una de las más memorables que se hayan realizado.

Colombia crece leyendo

En los albores del nuevo siglo veríamos lo que Jorge Orlando Melo denominó “la revolución silenciosa de las bibliotecas”, gesta en la que Fundalectura, que había sido reconocida por la ley del libro de 1993 como entidad asesora del Gobierno Nacional en programas y planes de lectura, jugaría un papel relevante.



En efecto, la fundación, en 2001, de la mano de su nueva directora Carmen Barvo, retomó el nombre de la campaña ‘Colombia crece leyendo’ para nombrar una gran convocatoria nacional lanzada por el Ministerio de Cultura para premiar con dotaciones bibliográficas a los mejores proyectos de promoción de lectura de las bibliotecas municipales y departamentales del país. Esta convocatoria sirvió para visibilizar en los medios de comunicación la precariedad que explicaba los bajos índices de lectura. Por lo menos 326 municipios del país carecían de biblioteca y la mayoría de los que contaban con una tenían colecciones mínimas, desactualizadas y en pésimo estado.

Con las notas de prensa fue posible preparar un dosier que se les presentó a los candidatos a la Presidencia de la República de las elecciones de 2002. Así sucedió con Álvaro Uribe durante una reunión en la Feria del Libro de Bogotá. El candidato se comprometió en ese momento a que al final de su gobierno cada municipio contaría con una biblioteca pública. Promesa que, efectivamente, cumpliría el Ministerio de Cultura con aliados tan importantes como el Banco de la República y el Gobierno del Japón, el cual ha donado recursos para construir más de 100 bibliotecas.



Desde 1992, hemos producido con el sector editorial más de 11 millones libros, procesado para todo tipo de espacios bibliotecarios cerca de 15 millones de libros y hemos gestionado durante estos 30 años más de 96.000 millones de pesos, que han sido invertidos en libros para contrarrestar la enorme brecha educativa de nuestro país.

Los bebés también leen

En 2003, Fundalectura entró en contacto con las experiencias de lectura con la primera infancia Bookstart en el Reino Unido y Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations (Acces) en Francia. Estas experiencias inspiraron a la fundación para diseñar el programa ‘Leer en familia’, una iniciativa que desarrolló en principio con las cajas de compensación del país para llegar a los hogares de los recién nacidos con una bolsa con libros, cartillas de consejos para leer con los bebés, música y carnés de afiliación a la biblioteca.



El programa tuvo, en el corto plazo, resultados notorios en las familias beneficiarias, sobre todo en el desarrollo cognitivo de los bebés, como se pudo evidenciar en el seguimiento y evaluación que se hizo con investigadores de la Universidad Nacional.

Promovemos la lectura porque debería ser el principal derecho de todos los ciudadanos. Quienes son lectores críticos son ciudadanos críticos y, en ese sentido, personas empáticas FACEBOOK

TWITTER

Durante 8 años, desde 2007, Fundalectura fue el aliado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el programa ‘Fiesta de la lectura’, priorizando la formación de más de 52.000 agentes educativos en capacidades y estrategias de promoción de lectura. Como resultado de esa alianza, creamos cinco libros que recogieron las nanas y relatos de primera infancia de culturas afrocolombianas, indígenas, gitanas y campesinas. Igualmente se produjo la audioteca ‘De agua, viento y verdor’, proyecto editorial que consta de tres volúmenes que recogen en textos, imágenes y sonidos, nanas, cantos, arrullos y pautas de crianza de veintiuna comunidades indígenas del país. Estos materiales llegaron a todas las bibliotecas públicas del país y a centros de atención infantil.



(Le recomendamos: Siete libros imprescindibles de John Le Carré).

Retorno de inversión

En 2011, el Ministerio de Cultura comenzó a dotar todas las bibliotecas municipales con colecciones para primera infancia, producidas exclusivamente para el Plan de lectura y bibliotecas, con precios favorables por economía de escala, a los que fue posible llegar gracias a una metodología diseñada con Fundalectura, basada en una investigación de costos de impresión y en el modelo de compra mexicano. Después de tres años de dotar continuamente las bibliotecas con estas colecciones, diseñamos una investigación encaminada a conocer los efectos en las poblaciones beneficiarias.



Por esta razón, el Ministerio de Cultura acogió la propuesta de realizar el estudio sobre el Retorno Social de la Inversión en dotación de bibliotecas con libros para niños entre 0 y 8 años, partiendo de la metodología utilizada por el programa Bookstart del Reino Unido. El estudio concluyó que por cada peso invertido en libros para la primera infancia retornan 4,80 pesos, traducidos en ahorros en inversión pública, por efecto de disminución en fenómenos como la deserción escolar y la violencia intrafamiliar. Entre otros hallazgos, fue sorprendente identificar que el castigo físico fue reemplazado por formas más empáticas de corrección, por efecto de los vínculos afectivos generados a partir de la lectura en familia.



(Tal vez le interese: Aumenta consumo cultural en plataformas digitales).

Nuevas lecturas

En 2015 tuve la suerte de asumir la dirección de esta maravillosa entidad, en un momento en el que estaban apareciendo nuevos retos como la administración de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, así como la necesidad de diversificar los canales y metodologías, para atender las solicitudes provenientes de otras regiones del país, de organizaciones como la Fundación Terpel y su programa Aventura de Letras, y del Gobierno de Ecuador, que nos invitó a diseñar e implementar su Plan Nacional de Lectura.



Desde 2016 fortalecimos las herramientas digitales y, al mismo tiempo, creamos espacios de formación a los que se pudiese acceder desde las más apartadas regiones del país, a través de WhatsApp o de Facebook, tratando de superar las brechas de acceso existentes.



La historia de trabajo de Fundalectura es también la historia del compromiso, la lucha y el interés de muchos profesionales por mejorar el acceso a la cultura y a la educación en Colombia.



(Continúe con: La historia de las 999 pasajeras del primer tren a Auschwitz).



No promovemos la lectura solamente porque sea un buen hábito, no promovemos la lectura solo por mejorar los índices del país, no promovemos la lectura para estar mejor posicionados en los escalafones mundiales. Promovemos la lectura porque debería ser el principal derecho de todos los ciudadanos, porque hemos comprobado que quienes son lectores críticos son ciudadanos críticos y, en ese sentido, personas empáticas, que entienden que el otro puede pensar distinto, que somos muchos otros y muchos pensamientos sobre las mismas cosas y que el mundo nos debe dar cabida a todos sin violencia, sin agresión, sin miedo. Promovemos la lectura, en otras palabras, porque la lectura nos humaniza.

DIANA REY

* Directora ejecutiva de Fundalectura