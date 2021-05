Las carreras profesionales más apetecidas en el mundo laboral

Más de 574.000 estudiantes de último grado fueron citados para las pasadas Pruebas Saber 11, examen que es exigido por el mayor número de universidades del país para admitir a sus nuevos alumnos.



Muchos de estos jóvenes están pensando en cuál debe ser la carrera de pregrado que realizarán a partir de 2021. Mientras algunos ya tomaron su decisión, otros todavía tienen dudas respecto a cuál es su mejor opción.



Según Orlando Espinel, quien es psicólogo experto en orientación profesional, esta es una de las decisiones más importantes en la vida de cualquier persona, la cual debe ser tomada teniendo en cuenta las posibilidades de desarrollarse en el mundo laboral.



“Expertos nacionales e internacionales, compañías mundiales como Google, incluso organizaciones internacionales como la ONU, el Banco Mundial, la Ocde y la Unesco, han identificado los retos que tenemos ya como planeta y sociedad, y los que tendremos a futuro. Si tenemos esto claro, podemos saber en qué área se requerirá más personal capacitado”, sostuvo Espinel.



Y añadió: “Los jóvenes, antes de entrar a la universidad, deben hacer un análisis no solo de sus gustos y habilidades, sino también de qué tan probable es conseguir un empleo en x o y carrera”.



Por su parte, Leonor Cordero, investigadora del Centro de Realidades Laborales, sostiene que en el país hay áreas en las que la oferta de empleo ha venido aumentado en los últimos años, pero que no hay suficiente personal para suplir esa necesidad:



“Los datos disponibles en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) del Ministerio de Educación muestran que en los últimos años ha aumentado la matrícula en programas de humanidades, cuya oferta laboral crece a un ritmo lento. En cambio, existen sectores como las ingenierías, por ejemplo, donde cada vez hay más empleos y menos estudiantes. Esto mismo sucede con muchas otras carreras”, dice.



Así las cosas, Cordero cree que en los últimos años se ha dado un fenómeno con las nuevas generaciones, y tiene que ver con que se preocupan más por los problemas sociales, lo cual, en su opinión, explicaría lo sucedido en Colombia con las matrículas universitarias. Sin embargo, considera que la formación universitaria actual le permite a cada estudiante responder a necesidades sociales desde cualquier ámbito.



Ante esto, ambos expertos consideran que existen al menos tres grandes áreas del conocimiento que serán importantes para cualquier empresa, sin importar el sector de la economía a la que se dedique: medio ambiente, informática y salud.

Carreras ambientales

El cambio climático es de los principales retos que enfrenta la humanidad, y es un problema que se debe abordar desde diferentes frentes, y es ahí donde carreras como Ingeniería Ambiental, Agronomía, Zootecnia, por mencionar algunas, serán fundamentales.



“Todas las empresas del mundo necesitarán reducir su impacto ambiental. Pero también se requiere de personas capacitadas para dar soluciones en materia de energías limpias, escasez del agua, seguridad alimentaria, entre otros”, menciona Cordero.

Informática

El sector de la economía que más creció a nivel mundial en los últimos años, incluso en medio de la pandemia, fue el de las tecnologías. Desde los gigantes como Google o Facebook, hasta los pequeños emprendimientos digitales y startups necesitan cada vez más expertos en informática, analítica de datos:



“El manejo de la información y la programación son habilidades muy apetecidas. Y aquí los matemáticos también se han convertido en una profesión con gran valor en el escenario laboral”, considera Espinel.

Ciencias de la salud

De acuerdo con ambos expertos, si algo nos enseñó la pandemia es que nunca dejará de necesitar personal de salud. Además de médicos, los expertos en salud mental o con conocimientos avanzados en el manejo de enfermedades cada vez más frecuentes en nuestra sociedad son vitales.



Carreras como Psicología y Salud Ocupacional permitirán atender a una generación que pasa gran parte de su día en la misma posición frente a un computador, haciendo movimientos repetitivos y con mucho estrés.

Las profesiones del futuro

Y mientras las anteriores son las carreras que el mundo actual y dentro de unos años considerará vitales, ya hay algunas profesiones que se muestran como aquellas que en un futuro tendrán gran demanda, algunas de ellas ni siquiera existen Todavía.



Especialista en tecnología verde: La necesidad de un mundo en el que se respete al medio ambiente es cada vez mayor. De hecho la responsabilidad ambiental en las empresas ya se perfila como una de las cualidades más importantes en el mundo laboral. Es por ello que la tecnología con energías limpias será muy apetecida en el mercado, por lo que se requerirán especialistas en el tema.



Expertos en realidad virtual y aumentada: La aplicación de esta tecnología no tiene límites. Lo que inició como una innovación del mundo del entretenimiento cada vez más se abre paso en otras industrias. La ingeniería, arquitectura, construcción y la producción industrial podrían requerir habilidades como estas en un futuro muy cercano.



Mediadores de inteligencia artificial: Quien haya visto películas de ciencia ficción entenderá que una de las mayores preocupaciones con la inteligencia artificial es que no se lleve bien con los humanos. Es por ello que desde ya se busca capacitar a personas en el manejo de las relaciones entre la tecnología y el ser humano.



Controlador de drones: Si bien en Colombia el uso de los drones todavía no es tan extendido, en otros países esta ya es una tendencia del mercado. Cuando el uso de estos artefactos sea masivo, se requerirá de un sistema de monitoreo similar al de los aeropuertos, con todos los empleos que se derivan de esta actividad.

​

Administrador de tiendas online: Una de las principales quejas de los consumidores es que las tiendas en línea son impersonales, y a menudo cuesta dar solución a problemas que no habría si el contacto fuera con un humano. Es por ello que un administrador de estas tiendas será importante para garantizar que la experiencia de compra sea la mejor.



Entrenador de robots: Tal vez la profesión que muchos ven más lejana de este listado, pero que resultará muy demandada. Se trata de profesionales muy capacitados el algoritmos, capaces de programar y reparar robots, cuando esta tecnología sea mucho más accesible.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

