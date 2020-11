Estas son las fechas para las Pruebas Saber Pro

La pandemia de la covid-19 trajo cambios en las pruebas de estado realizadas por el Icfes, entre ellas las Pruebas Saber Pro, anteriormente conocidas como Ecaes, las cuales deben ser presentadas por estudiantes de últimos semestres de universidades.



En los últimos días se han reportado confusiones respecto a la fecha de realización de este examen, dado que muchos estudiantes reportan haber sido notificados por sus respectivas universidades que las pruebas tendrían lugar el segundo puente festivo de noviembre. Sin embargo, estas no son las fechas oficiales.



(Lea también: Preocupante panorama de los resultados de las Pruebas Saber 11)

EL TIEMPO consultó con el Icfes acerca de las fechas, y la entidad señaló que estas se realizarán concretamente entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre.



En esta oportunidad el examen se llevará a cabo de manera electrónica mediante el mismo software utilizado ya anteriormente para las Pruebas Saber TyT. Esto con el fin de reducir al máximo el riesgo de contagio.



(Lea también: Aprender inglés podría ser más fácil y rápido aplicando estos consejos)



Así quedó establecido en el cronograma establecido por la Resolución 407, emitido por la entidad a inicios de septiembre a raíz de la actual emergencia sanitaria.



La razón de la confusión en las fechas se debe a que el 14 y 15 de noviembre, bajo la misma modalidad, se llevarán a cabo las segundas Pruebas Saber TyT del año, las cuales no están destinadas a carreras universitarias sino a programas técnicos y tecnológicos.



En una resolución previa del mes de julio se había dicho que ambas pruebas se harían ese mismo fin de semana. Sin embargo, este cronograma cambió, por lo que ahora el antiguo Ecaes se llevará a cabo en las ya mencionadas fechas entre el 28 y 6 de diciembre.



(Lea también: Conozca las becas y convocatorias activas para estudiar en el exterior)



Al tratarse de pruebas electrónicas, las personas que no cuenten con acceso a Internet o a un equipo de cómputo con las características requeridas por el sistema informático y de vigilancia de las pruebas, tendrán la posibilidad de presentarlas de manera presencial, también de forma virtual, en instalaciones que serán debidamente adecuadas por el Icfes para tal fin.



Quienes deban presentarse en físico lo harán uno de los siguientes días, según la citación: 28 y 29 de noviembre, y 5 y 6 de diciembre.



(Lea también: Icetex abre convocatoria de créditos educativos para 2021)



De momento no se han dado a conocer formalmente las citaciones, que incluirán no solo si el examen será en sitio o desde casa, sino también cuál de esos días deberán hacer la evaluación.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias

- Cómo postularse para estudiar en el exterior y no fallar en el intento



- Los cambios de fecha de las vacaciones de fin de año en colegios