Duque propone que la gente done plata para financiar educación pública

En medio de las negociaciones que adelanta el Gobierno Nacional con los estudiantes y profesores, el presidente Iván Duque propuso este jueves que los ciudadanos donen plata para financiar la educación pública.



Afirmó que ha instruido a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, para que, en el marco del proyecto de Ley de Financiamiento que cursa en el Congreso de la República, se incluya una casilla voluntaria que permita que en su declaración de renta las personas puedan hacer aportes con destino a la universidad pública, "sobre todo si queremos hacer un esfuerzo para que los generadores de empleo tengan mayores condiciones de expansión".



Así lo afirmó el mandatario de los colombianos durante el Foro 'Colombia Bicentenaria: Seguridad con Legalidad', que se desarrolló en Bogotá.

El presidente también invitó a los estudiantes a realizar un gran pacto nacional por la educación y a encontrar una salida al paro que se adelanta desde el 11 de octubre.



"Yo no soy antagonista de los jóvenes; yo quiero ser parte de la solución”, afirmó Duque este jueves durante el Foro 'Colombia Bicentenaria: Seguridad con Legalidad', que se desarrolló en Bogotá.

La propuesta de Duque no cayó muy bien en el gremio de estudiantes, pues afirman que "no solucionará la crisis".



"Lamentable lo que propone el Presidente. Esto no es más que acoger lo que en algún momento propuso la senadora Paloma Valencia y que representa un total irrespeto para el país. La gente ya paga impuestos, y plata para educación sí hay, lo que no hay es voluntad política", señaló Álex Flórez, representante de los estudiantes de universidades de Colombia en el Consejo Nacional de Educación Superior.



El vocero añadió que: "No se puede pretender que la educación quede en manos de quienes voluntariamente decidan donar. Entonces, ¿le decimos a los enfermos que si desean donar para sostener los hospitales? No, eso no debería ser así".

Lo que propuso Paloma Valencia

A principios de octubre de este año y en medio del debate que se generó entorno a la financiación de las universidades públicas, la senadora Paloma Valencia planteó en su cuenta en Twitter: "¿Por qué no que los egresados del sistema cofinancien la educación de la siguiente generación, aportando 20 por ciento de sus salarios durante 10 años después de graduarse?".

#XLaEducaciónSuperior ¿Por qué no que los egresados del sistema cofinancien la educación de la siguiente generación, aportando 20% de sus salario durante 10 años después de graduarse? — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) 12 de octubre de 2018

La senadora también afirmó que "es clave pensar en fuentes alternativas al presupuesto general de la nación".

Duque solicitó reconocer el acuerdo con los rectores

El Presidente pidió que se "reconozcan los esfuerzos que ha hecho el Gobierno", refiriéndose al compromiso que hizo con los rectores de universidades públicas.



Recordemos que ese acuerdo contempla incrementar los aportes a la base de las instituciones, que pasarán de IPC +1,8 a IPC + 3 para el año 2019 y a IPC + 4 para 2020, 2021 y 2022.



El mandatario de los colombianos se volvió a referir a los 500.000 millones que solicitan los universitarios para solucionar el déficit que tienen las instituciones de educación superior para el año en curso.



"¿Cuándo se aprobó el presupuesto para la educación de este año? ¿En estos 100 días? Claramente no. Se aprobó el año pasado y nadie lo reclamó. Además, cuando se dieron esos reclamos por aportes a la base de IPC + 1.8, que fueron insuficientes, tampoco se reclamó", agregó.



Además, señaló que el Gobierno invita a que la mesa de conversaciones sobre el tema no sea una mesa de coyuntura, sino de búsqueda de soluciones estructurales, orientada a la construcción de un gran pacto por la educación.



Mientras tanto, para la tarde de este jueves, se espera que los estudiantes y profesores retomen la mesa de negociación con la ministra de Educación, María Victoria Angulo.



