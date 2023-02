En las últimas horas se dio a conocer el drama de dos jóvenes estudiantes, Juliana y Gabriela, que se encuentran en Canadá llevando a cabo un programa educativo de dos años de duración.



En 2022 les fue aprobado un crédito exterior para posgrado de $25.000 USD por el Icetex, pero esta buena noticia se les convirtió en un karma.

Según denunció Juliana Pinilla en su cuenta de Twitter, el crédito tiene una modalidad en la que solamente se hacen dos desembolsos. El primero fue en el 2022 y estuvo dentro de los plazos indicados por el instituto: "Sin embargo, esto fue porque la universidad nos dio un plazo muy corto para asegurar nuestro cupo, entonces hicimos el pago de la matrícula y ellos nos devolvieron el dinero".

Los problemas llegaron con el segundo desembolso, ya que las denunciantes iniciaron el proceso de renovación con tiempo, pero el Icetex se demoró en aprobar la solicitud e, incluso, la negó "sin razones coherentes".

En 2022 @ICETEX nos aprobó un crédito exterior para posgrado de $25,000 USD. Nos realizaron sin problema el primer desembolso a nuestra cuenta bancaria en Colombia.



Así fue como llegamos a Canadá a estudiar un programa de 2 años.👇🏻 pic.twitter.com/gvgMiLiumL — Juliana🏳️‍🌈 (@pinillaah) February 14, 2023

"La universidad nos pidió el pago de nuestro segundo semestre el 30 de enero. Comenzamos el proceso de renovación del crédito en noviembre, sabiendo que siempre toman 15 días hábiles en responder a la solicitud. Pues llevamos desde el dos de noviembre en este proceso al que nadie da respuesta", se puede leer en el tuit.

Los familiares de las jóvenes habrían ido en más de cinco ocasiones a las oficinas del instituto ubicadas en Bogotá, intentando solucionar este dilema, según contó Juliana en entrevista con EL TIEMPO.



"Cuando ya se estaba acercando la fecha de pago y veíamos que el Icetex no daba respuesta, los asesores le recomendaron a nuestras mamás conseguir la plata por otro medio, asegurando que ellos harían el desembolso del 80 por ciento", explicó.

Aunque Juliana asegura que agradece que sus familias han podido ayudarlas, no ha sido fácil, ya que han tenido que trabajar y estudiar al mismo tiempo.

"No saben la impotencia que se siente haber dejado todo para irse a otro país, y no tener la seguridad de que Icetex responda con el crédito que ya fue aprobado para poder seguir estudiando", concluyó la joven.

Pues llevamos desde el 2 Noviembre en este proceso al que nadie da respuesta.



Antes de venir, dejamos a nuestras mamás con un poder con el cual han ido mas de 5 veces a las oficinas en Bogotá. Cada vez nos damos cuenta que es que @ICETEX no quiere desembolsar la plata.👇🏻 pic.twitter.com/wihfed0UWG — Juliana🏳️‍🌈 (@pinillaah) February 14, 2023

¿Qué responde el Icetex?

"Hola, Juliana y Gabriela. Gracias por ponerme al tanto de la situación. Tan pronto recibí el mensaje, di instrucción de corregir y agilizar el giro. Estoy personalmente al frente del caso. Estamos cambiando para que estos retrasos no ocurran", contestó por medio de Twitter el presidente del Icetex, Mauricio Toro.

Además, EL TIEMPO confirmó con fuentes del Icetex que ya se está solucionando este trámite; Juliana y Gabriela ya fueron contactadas por personal del instituto.

Hola Juliana y Gabriela. Gracias por ponerme al tanto de la situación. Tan pronto recibí el mensaje,di instrucción de corregir y agilizar el giro. Estoy personalmente al frente del caso. Estamos cambiando para que estos retrasos no ocurran. Sé que ya las contactaron personalmente — Mauricio Toro (@MauroToroO) February 15, 2023

Aún así, Juliana aseguró a EL TIEMPO que no estará tranquila hasta que el dinero sea desembolsado: "No nos han querido dar una respuesta oficial desde el Icetex dando constancia de que ya se va a realizar el giro de este semestre o las condiciones del giro para el próximo semestre. Nos están pidiendo confiar en que nos van a ayudar, pero sinceramente no podemos hacerlo después de toda la desinformación y los problemas que hemos tenido desde hace cuatro meses".

Stefanía León Arroyave

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS