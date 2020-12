Dos de cada tres niños no tiene acceso a internet, según la ONU

Dos tercios de los niños en edad escolar no tienen acceso a internet en casa, a pesar de que la pandemia de covid-19 hace de la educación en línea el único acceso posible a la educación, destacó la ONU el martes.



Un informe conjunto de Unicef y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) señala que 1.300 millones de niños entre 3 y 17 años no tienen acceso a internet en sus hogares.



(Lea también: Icfes: ¿Qué hacer si le anularon las Pruebas Saber de forma virtual?)

En el grupo entre 15 y 24 años, el porcentaje de personas que no tienen acceso a internet en su domicilio es de 63 por ciento. "El hecho de que tantos niños no tengan acceso a internet en casa es un verdadero obstáculo", expresó la responsable de Unicef, Henrietta Fore.



No poder conectarse priva a estos jóvenes de los medios "de competir en la economía moderna y los aísla del mundo", añadió. Esta situación es especialmente grave en un momento en que la pandemia ha llevado a muchos países a cerrar temporalmente las escuelas y a instaurar la enseñanza en línea.



(Lea también: Violencia contra niños en Colombia es crítica, según Aldeas Infantiles)



"La falta de acceso a internet priva a las próximas generaciones de su futuro", subrayó Fore.



El informe señala que, incluso antes del covid-19, la brecha digital estaba contribuyendo al aumento de la desigualdad, lo que daba pocas oportunidades a los niños que no tenían acceso a la tecnología para ponerse al día.



(Lea también: Jóvenes aseguran que les anularon las Pruebas Saber Pro injustamente)



Según Naciones Unidas, uno de cada 20 niños en edad escolar está conectado en casa en los países de bajos ingresos, en comparación con nueve de cada diez en los países ricos. Las zonas más afectadas son África subsahariana y Asia meridional, donde sólo 10% de los niños pueden conectarse a internet en sus hogares.



AFP

Otras noticias

- ¿Quiere aprender inglés? Icetex lanza nueva convocatoria de becas



- Presupuesto más alto en la historia de la educación



- Universidades piden apoyo y nuevas estrategias 'para salir adelante'