¿Dónde y cómo denunciar inconformidades con la lista de útiles escolares innecesarios?

Comienza el nuevo año escolar y con ello las preocupaciones de los padres de familia con respecto a la lista de útiles que se piden al iniciar un curso, pues las irregularidades y altos costos de algunos productos pueden causar más de un dolor de cabeza.



Sin embargo, en dado caso, recuerde que tiene el derecho de interponer una denuncia formal ante las entidades autorizadas para manejar la situación.

Así mismo, en el Ministerio de Justicia podrá encontrar información y asesorarse sobre sus derechos y las acciones a tomar en caso de que se encuentren irregularidades.

Padres de familia hacen las compras de los útiles escolares que utilizarán sus hijos durante este año académico. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /El Tiempo

¡Pilas! Los colegios no pueden pedirle esto en la lista de útiles escolares

Ni marcas específicas, ni resmas de papel: las instituciones educativas tienen parámetros establecidos por el gobierno que los limita a pedir ciertos productos en la lista de útiles escolares.



El Ministerio de educación, bajo la Ley 1269 de 2008, que modifica el artículo 203 de la Ley 115 de 1994, establece que dice que no debe haber abusos, que los útiles deben ser para uso de los menores y no del establecimiento, o que las familias tienen derecho a comprar estos implementos en el transcurso del año y no desde el inicio de las actividades académicas.

Pero esto no es lo único. Acorde con la normatividad vigente, no le pueden pedir lo siguiente:

- Prendas o marcas específicas en los útiles y uniformes de los estudiantes.



- Adquirir al inicio del año la totalidad de los útiles escolares que se incluyen en la lista. Estos pueden ser adquiridos en la medida en que sean requeridos para el desarrollo de las actividades escolares.



- Entregar al colegio los útiles o textos para que sean administrados por el establecimiento.



- Pedir en la lista elementos que corresponden a insumos que deben ser aportados por el colegio, como papel higiénico, jabón de manos, entre otros.

¿Cómo denunciar alguna irregularidad?

En caso de que no se cumpla lo anteriormente mencionado, los padres de familia o tutores legales pueden radicar ante el Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación o alcaldías, una denuncia formal.



También pueden acercarse a las oficinas de la Defensoría del Pueblo con el fin de recibir asesorías profesionales con respecto a este tema.



Tenga en cuenta que, según la página del Ministerio de Justicia, aquellas instituciones que incumplan la ley podrán ser sancionados con una "multa entre los $32.000.000. hasta $128.000.000 y en caso de reincidir en estas acciones se puede iniciar el proceso de cierre definitivo del centro educativo".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

