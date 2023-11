Director del Icetex toma medidas ante las denuncias de caso de nepotismo en la entidad

Luego de que el periodista Sebastian Nohra, de BluRadio, publicara una investigación en la que señala que existe un esquema de nepotismo direccionado desde la Secretaria General del Icetex, Mauricio Toro, actual presidente de la entidad, aclaró que ninguna denuncia es en su contra y que ya se han tomado medidas al respecto.



"He ordenado que se separe a Carolina Carrillo inmediatamente de la supervisión de los contratos en cuestión y se abra una investigación para verificar cumplimiento de requisitos, desempeño, asistencia y entregables en cada caso", manifestó Toro, a través de su cuenta de X.



El director del Icetex, también aclaró que ha dado traslado del caso documentado en el programa de Blu Radio a la Procuraduría para que, adicionalmente a la investigación interna, "sean las autoridades las que se pronuncien de fondo y determinen si hay alguna falta o no en el actuar de la secretaria Carrillo".

Con respecto a la denuncia de @BluRadioCo @SebastianNohra de nepotismo en contrataciones por parte de la secretaria general de @ICETEX , hago las siguientes claridades (abro hilo): — Mauricio Toro (@MauroToroO) November 22, 2023

Detalles del presunto caso de nepotismo en el Icetex

A través de un extenso hilo publicado en X, el periodista Sebastian Nohra, narró que el 3 de octubre del 2022, Mauricio Toro nombró como su mano derecha y secretaria general del Icetex a la abogada de la Universidad Externado, Maria Carolina Carrillo.



A partir de este momento, Carillo se convierte en la ordenadora del gasto del Icetex, poder que antes estaba disperso en distintos cargos.



Al respecto, Toro aclaró que cuando llegó a la entidad encontró que el poder de contratación estaba atomizado en más de 10 funcionarios y esto dificultaba la vigilancia y control. No obstante, adviertió que nunca se modificaron los montos, ni las normas de licitaciones y adjudicaciones.



Sin embargo, esta situación coincide con que para 2024 varios de estos rubros en funcionamiento tienen una proyección de aumento del gasto. Y lo que señaló la investigación es que Carillo habría creado y firmado varios contratos para darle cargos de la entidad a íntimos amigos.



"Hablamos de gente con poca preparación y que según varias fuentes 'trabajan muy poco o ni van'”, contó Nohra en su cuenta de X.



Sobre esto, Toro afirmó que "la entidad no ha modificado sus manuales de funciones para cambiar los requisitos de estos funcionarios, ni ellos han sido cuestionados por falta de cumplimiento de requisitos, sino por su amistad con la Secretaria General".



Los casos de los que habló el periodista de Blu Radio se pueden apreciar en el siguiente hilo de X:

1) Zulma Yisel Contreras. Contrato firmado el 1 de febrero del 2023 hasta el 30 de diciembre por 103 millones.



*Notar en los comentarios y fechas de las fotos que verán en el hilo que son TODAS anteriores a la posesión de María Carolina. Son muy amigos de ella desde hace años. pic.twitter.com/sjZO9lJUWT — Sebastián Nohra (@SebastianNohra) November 22, 2023

Sobre la investigación de Nohra, Mauricio Toro dijo que se divulgaron datos que no son correctos. En este sentido, se habría dicho que los funcionarios contratados por Carolina Carrillo son los encargados de llevar a cabo la investigación interna en su contra que se abrió por su presunta participación en política (denuncia de la W Radio).



"Dicha información no es correcta. La investigación disciplinaria contra Carrillo fue adjudicada ad-hoc al Vicepresidente Financiero, precisamente para evitar cualquier conflicto de interés. Este proceso está en curso actualmente", explicó Toro.



Asimismo, manifestó que si bien la denuncia sugiere que la funcionaria Laura Dallos Carrillo (contratista) tiene el mismo apellido que Carolina Carrillo (secretaria general), y, por lo tanto, son familiares, se ha demostrado que esto no es correcto y las dos funcionarias no tienen ningún vínculo familiar en ningún grado.



"Todas estas denuncias han sido debidamente investigadas para prevenir cualquier caso de corrupción o infracción de las leyes. Seguiremos teniendo los controles más rigurosos y dando la cara a la ciudadanía. Cuando se actúa con total transparencia, no hay nada que ocultar", concluyó Toro en X.

