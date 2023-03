Con la llegada de Mauricio Toro al Icetex, quien fue congresista en el periodo legislativo anterior, muchas personas esperaron una reducción de sus cuotas, pues fue una de las promesas que el politólogo hizo a finales de 2022.



Sin embargo, este 2023 esos mismos individuos se llevaron la sorpresa de que sus intereses eran aún más altos, en algunos casos superando el 100%.

Antes de conocer la explicación de Toro al respecto, es importante saber que las tasas de interés del Icetex se basan en una suma del IPC (Índice de Precios al Consumidor) y un porcentaje que varía, según la línea de crédito. Así:



- Corto plazo: IPC + 7 por ciento

- Mediano plazo: IPC + 9 por ciento

- Largo plazo: IPC + 0 por ciento.



En este sentido, el presidente de la entidad recordó que: “En diciembre dije ‘les voy a poder bajar la tasa de interés de lo que ustedes estaban pagando que eran 7, 9 y 12 al 2 y al 3 más IPC’”, reconociendo que hizo el anuncio como si se tratara de algo ‘histórico’, pero no sabía que el IPC cerraría 2022 tan alto, pasando del 5,62 al 13,12.

El resultado es que no se vio la reducción en los recibos de muchas personas, así que para contrarrestar este efecto activaron un plan de choque que reduce las tasas de interés de 140 mil jóvenes a nivel nacional.



“Sé que no es suficiente y es un camino muy largo para recorrer, pero este es el comienzo para que dejemos de lado esa entidad que se comporta como un banco abusivo y logremos ser lo que siempre debió ser: un Icetex más humano”, concluye Toro en un video corporativo.



Juan Ávila, líder del equipo de innovación de la entidad, explicó que “si nosotros no hubiésemos aplicado esta disminución las tasas iban a ser de un IPC más 7, que nos llevarían a un 20% aproximadamente, y un IPC más 9, que nos llevarían a un 22%, dependiendo de la línea de crédito”.

