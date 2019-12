'Solicitamos al Gobierno una mesa de negociación': comité de paro

El comité de paro, en cabeza del presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, hace un llamado al Gobierno Nacional para que se establezca una mesa de negociación y no un espacio netamente de diálogo, como lo plantea Diego Molano en una entrevista con EL TIEMPO.

"Que se plantee solamente un espacio de diálogo refleja el aislamiento que tiene el presidente Iván Duque con el resto de la gente. La actitud del Gobierno es que no le interesa debatir ni mucho menos llegar a unos acuerdos. La idea sería que el presidente Duque pudiera revisar nuestra agenda de 13 peticiones que proponemos", dice Orjuela.



El presidente de la CUT señala que están trabajando en un documento en donde el comité de paro explica los alcances de esas propuestas, petición que fue requerida por Molano y que será entregada el miércoles 11 de diciembre en un nuevo (sería el tercero) encuentro que sostendrán las partes.



"Siempre hemos sostenido que se cree un espacio de negociación (...). Es claro que en algunos puntos podríamos llegar a un acuerdo y en otros no, pero no se pueden negar que las 13 peticiones existen", continúa.



El comité de paro está convocando a un plantón el 10 de diciembre en la sede de Compensar de la calle 94, lugar en donde se estará negociando el salario mínimo. Además, están planeando realizar un cacerolazo y una movilización hacia la plaza de Bolívar para rechazar la discusión de la reforma tributaria. Sin embargo, el día todavía no está definido.



"Por este año, así cerraríamos las movilizaciones. Sin embargo, el próximo año retomaremos el calendario de paro, fechas que estableceremos los días 30 y 31 de enero en un encuentro con el comité de paro nacional y regional", expone el presidente de la CUT.

Los estudiantes universitarios, entre tanto, siguen sosteniendo que el Gobierno "está dilatando el paro". "En educación, las únicas reformas que propone el Gobierno son las que están en el Plan Nacional de Desarrollo, que si bien tienen un avance, no son suficientes porque no modifican el modelo de la educación superior en Colombia", dice Álex González, estudiante de la Universidad Externado y miembro de la Unees.



"El modelo que nosotros exigimos es una educación como derecho fundamental y bien común que esté al servicio de las necesidades de nuestro país", agrega el joven.



