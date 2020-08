Semana de la juventud pondrá a esta población en el centro del debate

Los jóvenes del país enfrentan un panorama retador. Por cuenta de la pandemia, el índice de desempleo en esta población ha aumentado dramáticamente. De acuerdo con Juan Sebastián Arango, consejero presidencial para la juventud, la tasa de desempleo para la población entre 14 y 28 años llegó al 27 por ciento entre marzo y mayo de este año.



Además, si bien no existe un índice nacional de la deserción educativa, el Secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, alertó esta semana que 24 millones de alumnos de todos los niveles en el mundo podrían abandonar la escolaridad por cuenta de la crisis.



En medio de este escenario, el Gobierno impulsará entre el 10 y el 14 de agosto la Semana de la juventud, con el objetivo de poner sobre la mesa los conflictos que enfrentan los jóvenes del país, así como hablar de las soluciones que desde el sector público se han propuesto para solventar las crisis. De igual manera, se destacarán los liderazgos nacionales como fuentes de inspiración y transformación.



“El 12 de agosto nos vamos a unir a la conmemoración internacional del Día de los jóvenes, que adelanta Naciones Unidas. Queremos mostrarle al país la fuerza de los jóvenes, su liderazgo en medio de la crisis -explica el consejero presidencial-. Por eso hemos denominado esta semana ‘La re-revolución de ser joven’, como una manera de construir un país mejor después de esta crisis que estamos viviendo. El presidente de la República se va a unir a la celebración, así como los ministros del despacho y la primera dama”.



Este año, la agenda será virtual y se moverá bajo el hashtag #SemanaJoven. Estará nutrida con temáticas que van desde temas medioambientales, pasando por emprendimiento, cultura y participación.



El 12 de agosto, Día mundial de la juventud, el presidente Iván Duque se unirá a la celebración. Además, ese mismo día se realizará a las 5:30 p.m. un conversatorio sobre la promoción del diálogo social y la construcción de memoria a partir de la música urbana. Participarán jóvenes del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA.

Medidas en empleo, educación y participación

Después de las movilizaciones sociales que tuvieron lugar el año pasado, el Gobierno instauró una conversación nacional con los jóvenes para escuchar sus problemáticas y darles soluciones. A raíz de esos encuentros, hasta ahora se han logrado avances en diferentes áreas como la educación, dice Arango.



“Uno de los mensajes más importantes que le hemos enviado los jóvenes en esta situación es que el Gobierno presentó el presupuesto para el año 2021 y con la cifra más importante que sea hecho en materia de educación en la historia de Colombia: 44,9 billones de pesos. Es un tema que los jóvenes venía pidiendo y que el gobierno no los escucho y así lo he hecho”, agrega.



Un paquete para alivios educativos, que suma alrededor de 1 billón de pesos, ha sido una de las medidas del Ministerio de Educación para evitar la deserción que se intuye para el siguiente semestre. Esto incluye la suma de 790.000 millones de pesos para el programa Generación E, que según indicó Arango, beneficiará a más de 160.000 jóvenes.



Además, se abrieron líneas de crédito adicionales que podrían beneficiar a más de 100.000 jóvenes y “para los jóvenes que hoy en día tienen créditos, se tomaron medidas para que puedan puedan suspender cuotas o disminuir el valor de la cuota o plazo de sus créditos”, explicó el consejero para la juventud.



También, teniendo además en cuenta la crisis por la pandemia, el sector público ha buscado proteger el empleo con medidas como apoyo a las nóminas, a las primas y otras facilidades que le han dado a empresarios para mantener a sus empleados. En el caso específico de los jóvenes, la misión de empleo tendrá un capítulo especial para esta población.



“Los jóvenes y la población general están viviendo un momento bastante difícil. Sin embargo, el Gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque y con el liderazgo de la primera dama, María Juliana Ruiz, hemos diseñado un plan que converge todas las políticas en pro de los jóvenes durante esta situación”, explica el consejero presidencial.



Programas como Jóvenes en acción se han potencializado y se sancionaron proyectos de ley que permiten que prácticas profesionales, pasantías, participación en grupos de investigación y monitorías sean tenidos en cuenta como experiencia laboral.



Por otro lado, se radicó la Ley de emprendimiento que, si bien no es un proyecto exclusivo para los jóvenes, “tiene una gran influencia sobre ellos”, agrega Arango. El conpes de emprendimiento para los jóvenes de Colombia será también una herramienta para que esta población se adapte a la nueva realidad y que les permita facilitar el emprendimiento empresarial.



Y en cuanto a temas de participación, entre otras medidas, este semestre se hará el lanzamiento de dos instancias del sistema Nacional de juventudes: la plataforma nacional de juventud y el Consejo Nacional de política pública juvenil. “Ambas instancias se van a poner al servicio de los jóvenes como sistemas de interlocución para ellos”, dijo Arango.



“Los jóvenes son un motivo de inspiración y orgullo en este momento. Sabemos que la están pasando difícil. Sabemos que tienen sus metas y sus sueños un poco a la deriva por lo que está sucediendo. Pese a todo eso, nosotros percibimos una juventud que está empoderada y que sobretodo quiero ayudar con la resolución de esta crisis. Por esta razón, vamos a conmemorar la semana de la juventud”, concluyó Arango.



