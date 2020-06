Papás que se atreven a redescubrirse y reconstruirse

No son pocos los hombres cabezas de hogar que se están quedando literalmente en el aire, sin empleo o con su negocio o empresa al borde de la quiebra y con esa sensación de impotencia al ver cómo su proyecto de vida se derrumba frente a las medidas adoptadas para mitigar la pandemia de covid-19, que han obligado al cierre temporal de distintos sectores de la producción.



Pero la austeridad es la madre de la creatividad. Una premisa que confirman especialistas en procesos de crecimiento y desarrollo personal como la psicóloga Alba Mireya Escobar. Según ella, “es en estos momentos de crisis cuando la creatividad aflora, surgen las grandes ideas y los sueños se materializan de maneras inimaginadas”.



Escobar es la coordinadora de encuentros de la Fundación Mejores Seres Humanos, que apoya a quienes perdieron sus empleos o empresas y tienen a cargo, además de sus familias, a empleados y colaboradores. Con un grupo de especialistas en distintas áreas, los orientan para que se redescubran y se movilicen respondiendo al cambio con la capacidad de ver alternativas.



¿Cómo? “Creyendo en el potencial de cada uno y descubriendo opciones para la construcción de nuevos escenarios al identificar capacidades, habilidades, talentos y pasiones que han tenido desde su infancia y quizá han dejado por la carrera maratónica en la que venían, al punto de que no les permitía ver su poder para generar diferentes fuentes de ingreso”.

En ese proceso de reinvención se aconseja que cada quien observe los recursos personales y recorra su propia historia de vida con el fin de revisar qué le permitió emerger en crisis pasadas y recordar quiénes estuvieron a su lado. Esto ayuda a generar actitudes fecundas en medio de las dificultades.



Un motor único para salir adelante son los hijos. “Ellos aprenden de las caídas de sus progenitores y de su capacidad para levantarse. Cuando los hombres pueden conectar con quienes los siguen y cómo quieren ser inspiración para ellos, les resulta revelador porque necesitan ir a lo más profundo de su coraje y fuerza interior para hacer que una situación difícil se convierta en una posibilidad pedagógica para sus hijos”, explica Maribel Rendón, psicóloga especialista en pareja y familia.



Adaptarse a la nueva realidad es clave para Sheila Pascuales, psicóloga, magíster en neuropsicología y docente de la Universidad del Área Andina. “Papá y toda la familia deben vivir el proceso de duelo como en cualquier pérdida, y que pasa por la negación, la ira, la depresión, la aceptación y el aprendizaje, pero también ver la ganancia en esta situación”, señala. Ganancias como tener más tiempo y espacio para ayudar a los hijos en sus tareas y a la pareja en el hogar, así como fluir en una nueva dinámica familiar en la que ya no hay un proveedor exclusivo, sino un trabajo en equipo.



Además de redefinir sus funciones, “los hombres, al estar más tiempo en casa, pueden identificar sus talentos para cocinar, hacer artesanías y manualidades, gestionar trámites y ventas en línea o servicio de domicilios, entre otros”, precisa Pascuales.



Tener una red de apoyo también es vital. Al generar ideas y plantear soluciones con familiares y amigos pueden surgir proyectos viables y sostenibles en el tiempo. Y no pasar por alto la adecuada administración de recursos para mantener la economía del hogar y no caer en la ansiedad o depresión. Reorganicen presupuestos, bases de ahorro, solicitud de créditos. Empiecen por pequeñas acciones como el uso racional de las compras directas y virtuales y de los servicios públicos.



Y no abandonen su espiritualidad porque les ayudará a conectar con la calma, a pensar mejor, a lograr el equilibrio y hallar soluciones. Para los padres de familia que se sientan estancados y angustiados, no duden en buscar ayuda profesional. Hay líneas de orientación psicológica gratuita como la 106 y el WhatsApp 300 7549833, que atiende las 24 horas en Bogotá, y la 192 del Ministerio de Salud y Protección Social.



‘Cada vez que empezamos de nuevo nos volvemos más fuertes’: Mauricio Caroprese Cruz

El empresario Mauricio Caroprese se reinventó con un emprendimiento de productos de belleza. Foto: Néstor Gómez. El Tiempo

“El coronavirus nos dio la oportunidad de explotar y sacar adelante proyectos que, por estar distraídos sosteniendo lo que ya teníamos, habíamos dejado atrás”. Así sintetiza este empresario bogotano, de 38 años, el giro radical que dio su vida en los últimos tres meses.



Con más de 18 años de experiencia en la industria de los bares, restaurantes y conciertos, frente al cese obligado de actividades en este sector, está incursionando en el de la belleza. Su nuevo emprendimiento familiar es Bloobeauty, una compañía cosmética de productos naturales, veganos y libres de maltrato animal (como potencializadores para el crecimiento de pestañas y cejas sin químicos) que nació de “la necesidad de reinventarse, ya que la coyuntura de covid-19 nos cambió la vida”, dice.



Por eso, uno de sus mayores alicientes con su naciente apuesta es que puede vincular a personas que perdieron sus empleos. En cuanto a cómo ha capoteado esta crisis, reconoce que su mayor fuente de ingresos está muy afectada, y quién sabe por cuánto, tiempo porque la industria del entretenimiento quizá sea la última en retomar actividades. Pero en un tono esperanzador confiesa que lo ha podido “afrontar más tranquilo, diferente a quien está acostumbrado a trabajar para una empresa y que perder su puesto puede ser más traumático”, gracias a su capacidad de reinvención como buen emprendedor.

‘Después de una noche oscura siempre sale el sol’: Camilo Leyva

Camilo Leyva les agradece a su esposa y sus hijos Martina, de 15 años, y Jerónimo, de 18 años, las reuniones periódicas en casa para subirse el ánimo mutuamente. Foto: Archivo particular

A este diseñador industrial que gerencia Cyan Visibilidad de Marcas, la pandemia lo sorprendió cuando ultimaba detalles para traer a Colombia a Michelle Obama, la ex primera dama de Estados Unidos, como 'speaker' principal de Exma Haz Tuyo el Futuro 2020, en abril pasado. Todo se fue al traste. “El evento está aplazado, todos nuestros clientes pararon sus proyectos, y la empresa pasó de facturar 800 millones de pesos mensuales a cero pesos”, dice.



Las primeras semanas de la cuarentena lloró mucho por su hogar y la estabilidad de sus empleados y sus familias. “Sentía una frustración muy grande porque llevo 18 años construyendo esta compañía y me voy a quebrar no por mi culpa, sino por un maldito bicho que está afectando a todo el planeta”, confiesa este bogotano.



Pero un día, como él mismo lo dice, se dio una cachetada que lo despertó y sacó de la autocompasión. Después de conversaciones con socios y amigos en las que se preguntaban qué es lo que ahora está necesitando la gente, decidió apostarle a crear su línea de mobiliario de cartón. “La solución la teníamos en las manos: muchas personas están trabajando incómodas en sus casas, por eso desarrollamos muebles 'home office' en el material con el que antes diseñábamos escenografías para nuestros clientes”, cuenta.



Hace tres semanas la lanzó, “y ha sido una locura, nos han llamado de varios países de la región que quieren ser distribuidores y también de uno de los 'e-commerce' más grandes del mundo quiere que vendamos en su página”. Leyva, próximo a cumplir 50 años, admite que tenía reprimido ese sueño y que “fue la realidad dura que nos está tocando lo que nos forzó a hacerlo, pero es de esas cosas que le agradezco a la vida”. Al borde de la quiebra de su empresa, a punto de perder su casa y con la disminución de su salario a menos de la mitad, no pierde la fe ni claudica: “¡Yo no me voy a dejar joder por esta situación; como buen colombiano, vamos pa’lante!”.

‘La pandemia es un jalón de orejas para salir de la zona cómoda’: Lucho Velasco

Verónica Muñoz, la esposa de Lucho Velasco, y sus hijas participan en la campaña con la que están promocionando su emprendimiento. Foto: Cortesía Lucho Velasco

“En una mañana, todos mis proyectos se fueron al piso: se cancelaron los conciertos de música popular que tenía vendidos en la mitad del país, el premio India Catalina que gané este año lo recibí por ventanilla, y una serie de televisión que estaba grabando se aplazó indefinidamente”. De esta forma, la vida del actor vallecaucano cambió en un instante. Por fortuna, es un hombre precavido y tenía ahorros para estar tranquilo con su familia durante tres meses. “No pensé que esto fuera a durar más tiempo, pero mira cómo vamos”, dice el también productor.



Convencido de que todo en la vida es actitud y, lo más importante, que debía concentrarse en sacar adelante a las cerca de 50 personas que dependen de él, entre su familia y empleados, creó Iosekura con el fotógrafo Mauricio Vélez. Es una plataforma a través de la cual empresarios, científicos, diseñadores y artistas muestran sus proyectos y productos de bioseguridad en moda, tecnología, protección y limpieza, y con la que espera se beneficien más de mil emprendedores en los próximos años.



“Hay que ser proactivos y no dejarse derrumbar, uno puede perder un empleo o una empresa con o sin pandemia. ¿Cómo recuperarse y redescubrirse? Miren a los ojos de su mujer y de sus hijos y a la gente que depende de ustedes, esa es la mejor motivación”, dice Velasco para alentar a aquellos padres de familia que también están pasando momentos difíciles.

