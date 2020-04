Lenguas que se tocan y se trenzan

La prontitud con que se envían los mensajes desde todos los lugares del mundo acelera y propaga las características de las lenguas, sobre todo del inglés, considerado en el último siglo el idioma más internacional.



De forma parecida, es posible acceder a los usos y significados de casi todas las demás lenguas del mundo, aunque con menos efectividad. Así, en ese indetenible proceso, Internet y las redes sociales, más que trasladarnos a un mundo, se constituyen en ese mismo mundo. Por eso, esperar muchos siglos o rebasar cordilleras para conocer las palabras de otros pueblos son recursos que se han convertido, en estos tiempos, en patrimonio de la historia.

Con la influencia aplastante del inglés sobre el español, aparte de evidenciarse la presión en las culturas hispanohablantes para que hablen con ciertos cambios y, aún más preocupante, para que piensen con otra identidad, exponemos a continuación algunas muestras de las palabras que se tocan y, a veces, se trenzan en estas dos lenguas.



Se reconoce con claridad a una persona que domina con suficiencia estas lenguas cuando deja de confundir vuelo “doméstico” con vuelo “nacional”, porque con el primero solo puede referirse a un pequeño avión de papel o plástico dentro de una casa; en español “doméstico” significa “hogareño”. Nada más. Y sí: la mayoría de los errores en los significados proviene de las desastrosas traducciones de palabras semejantes en su apariencia. No obstante, casi siempre las definiciones son otras.

Falsos amigos

En la lingüística, los falsos amigos (en inglés false cognates) son esas palabras que se trasladan de una lengua a otra solo considerando la similitud de la escritura o la pronunciación (parónimas).



Por ejemplo, Actually equivale a en verdad o verdaderamente (nada que ver con actualidad o actualmente). Suggestion es sugerencia, no sugestión. Agresivo se asocia en español más con violento o que ataca, diferente al aggressive del inglés. To play a role debe traducirse al español como cumplir un papel o desempeñar una función; nada tiene que ver con juego.



El brazo en español es el arm del inglés, que también se refiere al verbo armar, pero no al sustantivo arma. A la política extendida como normatividad se le dice policy en el inglés, sin relación directa con policía, que en inglés es police. Exit en inglés es salida, no éxito; grocery es una tienda de abasto, no grosería; adhere corresponde, en español, a acatar u obedecer, no es adherir (por eso suena tan tonto y sumiso el “me adhiero” como si estuviera pegado).



En otros contextos, ancient es antiguo, no viejo ni anciano. Apology es disculpa, no apología (sinónimo de “elogio” o “alabanza”). Fabric es tela, no fábrica (que en inglés es factory). Un dato, en español, no es date, en inglés; date debe traducirse como fecha. Carpet, en inglés, no es ninguna carpeta en español, sino alfombra o tapete.

Más ejemplos abundan.



Realize equivale a “darse cuenta”; sin relación con realizar, en español. Con la geografía también pasa: Geneve es Ginebra (la de Suiza), no es Génova (la ciudad italiana donde se dice que nació Cristóbal Colón). La library es la biblioteca, no la librería, porque en inglés esta es bookstore.

Los esnobistas

Además, en ese proceso de transculturización que se va gestando con las lenguas, aparecen también las mezclas, casi siempre ridículas, entre las palabras de una y otra lengua. En el menú de muchos restaurantes de países considerados hispanohablantes, se lee “Cheese cake”, siendo tan fácil torta, pastel, postre, pudín, tarta o ponqué, y se añade “de queso”, y ya. A veces las preguntas de los niños ratifican su sinceridad: “Abuelito, ¿las manzanas tienen pies?”, cuando han leído “Pie de manzana”.

Cuando la indigencia léxica no alcanza para el folleto o el catálogo, entonces aparece el brochure; el mall y el shopping están reemplazando al centro

Hay quienes suponen que aumentan el valor o la calidad de lo servicios o de los productos si estos se propagan con palabras de otras lenguas. Y otra vez llegan el esnobismo y la ridiculez: “¡Qué lindo Smart Tv!” (el que nunca vio un televisor); “tráeme los stickers” (para los ignorantes de los adhesivos). Cuando la indigencia léxica no alcanza para el folleto o el catálogo, entonces aparece el brochure; el mall y el shopping están reemplazando al centro comercial.



Algunas afectadas personas encargadas de la llamada logística empresarial usan el break, a pesar de la abundancia de opciones en español: receso, pausa, descanso, intermedio…



Y para darse su toque internacional (a pesar de sus marcados rasgos chibchas y de seguir desayunando con changua cada mañana), también sigue creciendo el número de los hablantes de los paper y los tips, porque después de cuatro días en los Estados Unidos olvidaron los artículos, por un lado, y los consejos, las recomendaciones o las pautas, por el otro.



Y a propósito: en muchos centros comerciales de países hispanohablantes, ¡donde la lengua oficial es el español!, abundan los anuncios en que ni siquiera se aclara quién o qué “sale”.



Con vuestro permiso.



JAIRO VALDERRAMA V. PhD

Profesor de la Universidad de la Sabana

Colombia