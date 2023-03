¿Como padre no se ha preguntado por qué, por algún motivo, su hijo parece tenerle particularmente miedo y recelo a las matemáticas? ¿Por qué de todas las tareas que debe hacer, las que más se le dificultan son las de esta materia? No se alarme. La fobia a las matemáticas es un problema bastante común, pero que debe ser atendido a tiempo.



Y es que el pensamiento matemático no solo sirve en el colegio, sino que además es muy útil en el mundo actual. Las matemáticas están en la tecnología, en las redes sociales, la cocina, en fin.

Pero también, al desarrollarse durante la infancia, y mantenerlo vigente en la adolescencia, permite desarrollar habilidades como el razonamiento lógico, la resolución de problemas, entre otros.



De cualquier forma, el desempeño en esta área en Colombia suele ser pobre. Un estudio realizado entre 70.000 estudiantes entre los grados primero y once de todo el país y publicado en 2022 por el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Orientado a la Gestión Académica, reveló que el nivel de apropiación de las matemáticas fue el más bajo de todos los aprendizajes evaluados (49,54 por ciento), siendo el más alto lenguaje con 65,36 por ciento.



A esto se suman los resultados de las pruebas Saber del Icfes, donde las habilidades matemáticas suelen ser deficientes.

¿Cómo identificar la fobia a las matemáticas?



De acuerdo con expertos de la Fundación Understood, los principales síntomas de alarma son:



1. Ansiedad cuando los maestros explican un problema numérico en clase y preocupación o alteración cuando tienen que hacer tareas de matemáticas.



2. Compararse con otros niños que enfrentan las matemáticas sin nervios.



3. Preocuparse porque les vaya mal en un examen de esta asignatura, aunque entiendan y hayan estudiado con antelación.



4. Evitar la clase de matemáticas, especialmente cuando hay una evaluación programada.



5. Hay buenas calificaciones en las tareas y trabajo en clase, pero no en los exámenes.

¿Qué hacer ante la fobia a las matemáticas?



De acuerdo con Rocío Miranda, gerente general de Kumon, recomienda estos tips para que padres o cuidadores ayuden a los pequeños a hacer frente a este temor y se deshagan del estrés que les puede producir:



1. No transmitir temor: si los niños le escuchan referirse a las matemáticas positivamente, resaltando la importancia que tienen para la vida, activará su interés por aprender. Y si busca opciones de refuerzo académico fuera del colegio, hágale ver que es un apoyo, no un signo de que va mal.



2. Aproveche los primeros pasos: los niños pequeños son más susceptibles a explorar y no tienen temores adquiridos, por lo que se les facilitará ver con buenos ojos las matemáticas, el proceso de aprendizaje será más rápido y habrá posibilidad de que evite desarrollar fobia.



3. Aprovechar el potencial propio: cualquier persona a cualquier edad puede aprender matemáticas, pero a ritmos distintos. Por eso se deben evitar las comparaciones, porque incrementan la ansiedad y la frustración. Opte mejor por métodos de razonamiento.



4. Aplique las matemáticas: use ejemplos simples e involucre a los niños en actividades diarias de cálculo numérico: el dinero que sobra después de una compra o cuántos minutos faltan para entrar al colegio.



5. Practique siempre: las matemáticas son un idioma universal y así como pasa con el inglés, hay que practicar un poco todos los días y crear hábitos. Métodos de aprendizaje recomiendan que 30 minutos al día son suficientes.



