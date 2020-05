Las millonarias deudas que amenazan con acabar la Universidad Autónoma

La Fundación Universidad Autónoma de Colombia (FUAC) está en serio riesgo de desaparecer tras más de 50 años de tradición. Las multimillonarias deudas acumuladas en los últimos años, la reducción en las matrículas y las tutelas de sus trabajadores que reclaman el pago de salarios atrasados tienen a la institución contra las cuerdas.



El caso de la Autónoma es uno de los más preocupantes entre las universidades con problemas financieros. Nada más en 2019 la situación estuvo a punto de colapsar tras un paro de docentes y colaboradores que duró 76 días y dejó a más de 4.000 estudiantes sin recibir clase.

La universidad fue intervenida tanto por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo.



Un reciente informe, citado por el Observatorio de la Universidad Colombiana, señala que nada más en los últimos ocho años la población estudiantil se redujo en un 80 por ciento (actualmente tiene unos 2.000 estudiantes, frente a los 8.000 que tenía en 2015). A esto se suma una elevada pérdida patrimonial que hoy asciende a cerca de 65.000 millones de pesos.



Actualmente se estima que las deudas de la universidad son superiores a los 30.000 millones, de los cuales 16.000 millones son solo salarios de los trabajadores.



La huelga de trabajadores del año pasado, surgida por el no pago de seis meses de salario, con prestaciones de ley incluidas, se levantó con un acuerdo en el que la institución se pondría al día con estas obligaciones.



A la fecha, esto aún no ha sucedido, según el sindicato, situación a la que se suma la emergencia sanitaria actual, con lo que la FUAC ha señalado no tener liquidez para pagar salarios de abril y mayo.



“Estamos en un escenario muy delicado. En mi caso personal, me deben ocho meses de salario. Tengo compañeros a los que les deben más. Seguimos vinculados laboralmente, pero ante la incertidumbre de no saber qué va pasar y no tener un peso para comer. Si nos enfermamos, no nos han pagado EPS”, señaló a EL TIEMPO un docente perteneciente al sindicato.



Este delicado estado es resultado de diferentes problemas al interior de la institución que, de acuerdo con estudiantes y trabajadores, se deben a la estructura organizacional de la misma, lo que llevó a que el Ministerio de Educación, en cabeza del rector y representante legal encargado, Ricardo Gómez Giraldo, restara poder a los fundadores en noviembre del año pasado.



El margen de maniobrabilidad para rescatar a la universidad es muy delicado. Recientemente, el rector Gómez ha señalado dos opciones poco populares.



La primera de ellas es no abrir matrículas el próximo semestre, propuesta que ya fue enviada al Consejo Superior Universitario. La medida afectaría tanto a estudiantes nuevos como antiguos.



La razón de esto es que la universidad no tendría las condiciones para ofrecer los mínimos estándares de calidad para la prestación del servicio académico, ya que el ingreso de las matrículas no alcanzaría para pagar la nómina, acentuando más la crisis.



Y es que recientemente Mineducación señaló que “ la institución debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que se ofrecerá el servicio público de educación superior en las condiciones de calidad, continuidad, institucionales y de programa”. Es decir, para seguir funcionando, se deben garantizar los estándares mínimos.



La otra alternativa, que también ha sido mencionada por Gómez, es reducir los gastos operativos, incluyendo la suspensión de la Convención Colectiva de Trabajo, es decir, los beneficios del sindicato. De acuerdo con las actuales directivas, este es uno de los aspectos que dificultan la liquidez de la institución.



Como era de esperarse, los trabajadores se han mostrado reacios a aceptar esta condición, al señalar que sus beneficios son resultado de años de trabajar por sus derechos laborales.



Gómez insiste en que deberían recortarse, ya que incluyen aspectos muy costosos para la universidad, como primas extralegales, pagos por antigüedad, prima de alimentación, subsidios de transporte, además de una cláusula que impide la terminación unilateral de los contratos a menos de que sea por justa causa. Es decir, no se puede realizar un recorte de personal.(Lea también: La universidad que prevé en julio el control de pandemia en Colombia)

Estudiantes, con un futuro incierto

“Llevo tres semestres aplazados, porque la crisis en la universidad no me da garantías. Y en este punto, ya no sé si podré terminar la carrera. Iba a hacer el reintegro el próximo semestre, pero ahora hasta es posible que no abran matrículas. Es como si hubiera perdido todo este tiempo”, señaló a EL TIEMPO una estudiante de la carrera de Contaduría.



Esta preocupación es generalizada en la población estudiantil. Uno de los motivos de la disminución en las matrículas ha sido precisamente la incertidumbre la situación económica de la FUAC. Muchos de estos alumnos esperaban terminar sus carreras.



Otros ingresaron recientemente, y ahora ven con preocupación cómo su inversión podría perderse: “Cuando uno entra a la universidad espera poder graduarse, pero llevo solo dos semestres estudiando y parece que deberé buscar otra universidad”, comentó un estudiante de Derecho.



EDUCACIÓN

