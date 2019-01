Usuarios denuncian problemas con la página web del Icetex

Usuario del Icetex han denunciado problemas con la página web de la entidad, específicamente con la generación de los recibos de pagos.

"He tenido problemas para realizar el pago por internet y por esta razón me generaron intereses de mora. Ayer (10 de enero), estuve revisando la página y presenta problemas: no genera los documentos de estado al día y tampoco el listado de cuotas. Está presentando varios inconvenientes esa plataforma", expone Faber Ali Parra, usuario de la entidad.



En redes sociales también se han hecho evidentes algunas denuncias.

@ICETEX qué está pasando con su sistema de pagos? Me llevan tomando del pelo 6 meses para dejarme empezar a pagar. ¿Será que luego me van a salir con que no pagué para clavarme intereses de mora? Exijo una explicación @SFCsupervisor pic.twitter.com/36pfwqU0Qo — pipe cardona (@pipe950911) 11 de enero de 2019

@ICETEX Hola. Hice el pago la semana pasada en la plataforma pero en vez de disminuir el saldo, antes sube... Qué explicación me dan? — Luis Felipe Lugo (@LuisFeLugo) 11 de enero de 2019

Señores @ICETEX desde hace 2 días estoy tratando de realizar el pago en línea pero la página no le da la opción y no tengo recibo para pago presencial, su ayuda por favor necesito pagar!!! — rodrigo romero (@rodrigo_romero1) 9 de enero de 2019

Así, cómo cuando quieres descargar "tu estado al día" de @ICETEX y sale error en la página con un banner con la imagen de fondo mirándote macabramente... pic.twitter.com/92W3Fms45O — Alejandra (@Aleja_edu) 10 de enero de 2019

Daniel Torres, uno de los voceros de Icetex te arruina, afirma que los inconvenientes se han presentando desde hace 1 mes, aproximadamente.



"Lo que hemos detectado son problemas con la expedición del recibo del pago, con el registro de pagos e incluso con los balances de los créditos", señaló Torres.



El joven agregó que "las primeras denuncias las recibieron en redes sociales a inicios de diciembre".



El Icetex, por su parte, reconoce el problema y asegura que los inconvenientes están ocurriendo por "un proceso de migración tecnológica".



"Hemos iniciado un proceso de renovación tecnológica para brindar un mejor servicio. Es posible que esto haya generado algunos inconvenientes en los procesos de generación de recibo de pago, en cuyo caso, ofrecemos disculpas por las dificultades que se pudieron haber experimentado", dice la entidad en un comunicado enviado a sus usuarios.

Nuevas fechas

En ese sentido, el Icetex explica que habrá un nuevo calendario para la expedición de los recibos de pago. Así quedaron establecidas las nuevas fechas:



Fecha inicial: 11, 21 y 28 de enero.

Nueva fecha: 14, 21 y 29 de enero.



Ahora bien, para descargar el nuevo recibo, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Primero, ingrese a la dirección www.icetex.gov.co/FrontEstadoCuenta/#/login. Luego debe cerciorarse de borrar de

su navegador el link que utilizaba anteriormente.



La entidad recuerda que: "Si ya realizó el pago, y éste no se ve reflejado en su

estado de cuenta, tenga presente que los pagos realizados a partir del 8 de enero se ven reflejados tres días hábiles después del pago. Tenga en cuenta que si paga en horario adicional, el pago puede tomar un día más en entrar al sistema".



