¿Qué es lo que está pasando con el Sena?

Tras tener acceso a un informe, W Radio aseguró que el Sena no está acreditado desde el 2015, lo que quiere decir, siguiendo lo informado por el mismo medio, que “los certificados de competencias laborales que hoy está entregando no cumplen con los estándares de calidad que exige el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia (Onac)”.

Fuentes consultadas por EL TIEMPO afirmaron, extraoficialmente, que en efecto la entidad no está acreditada, pero que la situación “no ha sido por negligencia del Sena”.



El episodio prendió las alarmas y puso bajo la lupa a la entidad, que dio su versión mediante un comunicado.



En él explicó que en el año 2015, mediante el decreto 1595 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se dispuso que el Sena debía acreditarse como organismo certificado de competencias laborales ante la Onac.

Sin embargo, el decreto, según el Sena, debía cumplirse “dentro de los 3 años siguientes a su expedición para el caso de las normas reguladas, y en cuanto a las normas no reguladas dentro de los 7 años siguientes a esa misma expedición”.



Luego, el decreto 1366 de 2018, expedido por el mismo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, extendió el plazo para acreditarse en normas reguladas hasta el 31 de diciembre de 2019 y mantuvo el plazo inicial de 7 años para las no reguladas.



“Es decir, hasta tanto se cumplan estos plazos, el Sena está autorizado legalmente para certificar las competencias laborales de los trabajadores. Así las cosas, los certificados expedidos por el Sena son válidos”, indicó el organismo.



También hizo énfasis en que expide un certificado para los aprendices que han cumplido con los requisitos establecidos en su proceso de formación tecnológica y otro diferente para quienes han mostrado sus competencias laborales.



“Para el caso de los programas de formación de nivel tecnológico (los de nivel de educación superior), estos registros calificados son expedidos por el Ministerio de Educación y no por el Onac”, puntualizó el Sena.

El Sena tiene carreras técnicas y tecnológicas. Foto: 123rf

¿Están los estudiantes en riesgo?

Adriana Manrique, profesora de la facultad de Educación de la Universidad Externado, la situación no afecta a los estudiantes, “porque el título es válido”.



“Lo que pone sobre la mesa el tema de la acreditación es que hay que tomarse la educación en serio, y trabajar fuerte en puntos como la homologación extranjera de los títulos”, comentó.



Manrique destacó que sería bueno pensar en un sistema educativo terciario que funcione mejor. “La educación técnica y tecnológica se ha visto como una puerta de entrada a la educación profesional, pero es valiosa en sí misma”, afirmó.



La experta señaló que, para ella, el problema de la falta de la acreditación está en que falta más articulación: “El Sena depende del Ministerio del Trabajo y, para mí, debería pertenecer al Ministerio de Educación, que es el que busca homologaciones”.

¿Cuáles son los efectos de una acreditación?

Marleny Aguirre Chica, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Libre, explica que el país y las autoridades crearon la figura de la acreditación como un reconocimiento social, lo que le otorga peso a una institución.



“Los seres humanos buscan acceder a instituciones de educación superior y tener un reconocimiento social académico. En ese sentido, es difícil que una institución que carezca de acreditación vaya a tener una buena acogida por parte de la sociedad”, dijo la decana.



Además, Aguirre manifestó que tanto entidades del extranjero como nacionales, cuando buscan hacer convenios u ofrecer programas de apoyo, normalmente lo hacen con entidades que tengan acreditaciones.



