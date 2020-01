Denuncian a Rappi por venta de alcohol a menores de edad

En octubre del año pasado, Red Papaz, a través de Te Protejo, una aplicación de la organización para hacer reportes sobre situaciones de riesgo para menores de edad, recibió una denuncia de que Rappi estaba vendiendo bebidas alcohólicas a menores.

Angélica María Claro, directora de incidencias de Red Papaz, explicó que la denuncia que recibieron incluía un video en el cual se ve a un rappitendero “entregando alcohol a una persona de aproximadamente 15 años de edad sin solicitarle el documento que compruebe su mayoría de edad”.



Claro también explicó que esta no es la primera vez que reciben denuncias a través de Te Protejo sobre la entrega de alcohol por parte de los rappitenderos a menores de edad, pues el primer reporte que recibieron sobre casos como este fue en diciembre de 2016.

“En febrero de 2017 realizamos un derecho de petición frente a la Procuraduría delegada de los derechos de la infancia y la adolescencia. Como respuesta, la Policía Nacional en el mismo mes tuvo una reunión con Rappi, donde firmaron unos compromisos, entre los cuáles estaban explicitar en su publicidad y a sus trabajadores la prohibición de venta de bebidas embriagantes a menores de edad y pedir siempre el documento de quien solicita el alcohol”.



Sin embargo, señala Claro, dichos compromisos no se han cumplido en su totalidad, ya que, “con la última denuncia completamos 11 reportes sobre venta de bebidas alcohólicas a menores de edad por parte de Rappi”.



Igualmente, añadió que han recibido reportes de como la entidad emite publicidad que dice ‘te vemos muy sobrio, aprovecha nuestros descuentos', o publicitando tabaco, lo que esta prohibido en Colombia.

Frente a la última denuncia recibida por Red PaPaz, la organización realizó el respectivo reporte frente a la Procuraduría y la Policía Nacional, cuya respuesta fue que esta última entidad realizaría una visita a Rappi para revisar el caso y analizar si los compromisos que se habían firmado en 2017 se estaban cumpliendo.



Frente a ello, Angélica dice que “para RedPapaz es increíble que una aplicación tan conocida y usada en el país viole los derechos de los niños y jóvenes al no cumplir lo que dice la ley de prohibir la venta de licor a los menores de edad”.



Por el momento Red Papaz analizará que otras medidas puedan realizar desde la institución para garantizar que Rappi no venda bebidas alcohólicas a menores de edad.



En un comunicado, Rappi señal que son conscientes de la necesidad de proteger a los menores de edad y por eso están trabajando para crear ambientes sanos.



"Bajo este contexto y de acuerdo con las leyes colombianas respecto al consumo de bebidas embriagantes en menores de 18 años, Rappi informa a los Rappitenderos, desde que comienzan a ser usuarios de la plataforma, que en caso de recibir una solicitud de licores, la entreguen únicamente a la persona que realizó la orden, una vez se haya identificado como mayor de edad con su documento", señala la aplicación.



Señalan que si un Rappitendero sospecha que una orden fue realizada por un menor de edad, puede contactar a soporte desde la plataforma para cancelarla. También puede ser cancelada si no hay un adulto en el punto en donde se solicitó la orden.



"Somos respetuosos de la Ley 124 de 1994 (por la cual se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y se dictan otras disposiciones) y desarrollamos acciones para sensibilizar a los Rappitenderos sobre cómo este hecho constituye un delito que puede afectarlos como personas naturales y crearía un reporte negativo en su cuenta", continúa explicando la aplicación.



