Nos podemos equivocar antes de acertar / De Tu Lado Con Alex

Ejemplo 1

Primera escena. El hijo le dice a la mamá: “El viernes tengo una fiesta donde Pablo y me gustaría ir”.



Segunda escena. La mamá le contesta: “Ese Pablo no me gusta, seguramente se van a comportar mal. No puedes ir a la fiesta”.

Ejemplo 2

Primera escena. El esposo le dice a su esposa: “Mi amor, me gustaría hacer un almuerzo con mis amigos, pero sin esposas”.



Segunda escena. La esposa le responde: “Quién sabe de qué van a hablar o qué van a hacer... por algo no quieren que vayamos. No quiero que lo hagas”.



Estos son dos ejemplos comunes y corrientes. Apostaría a que en algún momento, como padres de familia o como pareja, los hemos vivido. Nos cuentan algo, y en menos de lo que se demora la frase en llegar a nuestros oídos, ya hemos diagnosticado y juzgado la situación.

En el primer ejemplo asumimos que como Pablo no nos gusta, una fiesta en su casa implica que nuestro hijo tendrá un mal comportamiento. Y en el segundo, por el solo hecho de no querer invitarnos a un almuerzo con sus amigos, damos por sentado que nuestro esposo hará algo indebido.



¿Qué pasaría si en nuestra primera reacción cuando nos preguntan o nos cuentan algo sobre un tema sensible, en lugar de llegar a conclusiones inmediatas, como en ‘piloto automático’, hacemos un alto, respiramos y nos cuestionamos?: “¿Y si yo NO tengo la razón?”.



Considero que al hacernos esta simple pregunta antes de reaccionar, nuestras relaciones mejorarían radicalmente. ¿Cuántas veces no adoptamos posiciones radicales basadas simplemente en nuestras percepciones o nuestras inseguridades y miedos originados por algo que nos pasó en la niñez, e incluso como adultos? El hombre o la mujer que ha sufrido un abandono, o ha enfrentado una infidelidad o vivido algún tipo de engaño, automáticamente asume que cualquier cosa que la pareja quiera hacer sola es para ponerle los cachos o porque no la/lo quiere.



Y cualquier padre que haya presenciado una fiesta descontrolada en su juventud asume de inmediato que así son todas y que sus hijos no tendrán buen criterio para disfrutarlas.



Si contemplamos la posibilidad de estar equivocados en nuestras apreciaciones, podremos responder de una manera más constructiva y reflexiva. Incluso vamos a tener cabeza para seguir indagando y confirmar con argumentos si nuestra premisa es certera o no.



Esta semana les planteo que para tener relaciones más tranquilas y amorosas, contemplen la posibilidad de estar equivocados.

ALEXANDRA PUMAREJO

Twitter: @detuladoconalex