¿Qué hará Daniel Samper como rector de una escuela de youtubers?

Daniel Samper, periodista y youtuber, ahora tendrá un nuevo rol: será el primer rector de una escuela de influenciadores en el país, ubicada en Bogotá.



Samper dirigirá Escuela de Youtubers, un espacio que en primera instancia se creó como Espacio 85 en el 2018. Ahora, según cuenta el periodista, se decidió potenciar la idea a tal punto de formalizar un espacio educativo para formar creadores de contenidos de manera responsable.

"Dentro de la convocatoria siempre tuvieron presente mi nombre, pues les parecía que mi trayectoria como youtuber y comunicador era buena. Como profesor, terminamos uniéndonos para montar esta escuela. Es un lugar que tiene cinco estudios de grabación, un estudio de audio para hacer canciones, una sala de proyección, dos salas de edición y una terraza para parchar", dijo Samper a EL TIEMPO.

¿Por qué asignar un rector a una escuela de youtubers?

La idea es que la escuela tenga un liderazgo en muchos temas y alguien que pueda impulsar y convocar tanto a la generación de creadores de contenido que quieren enseñar, como a personas de todas las demás generaciones que necesiten aprender a transformarse hacia al lenguaje digital.



Y, por supuesto, a hacer contenido de manera responsable...

Eso es lo más importante. Digamos que hay dos grandes sectores, uno es el de los que necesitan transformarse al lenguaje digital. Hoy en día hacer videos es prácticamente como escribir; todo el consumo se está haciendo a través de videos audiovisuales. Entonces quienes tienen una microempresa o un abogado o un cirujano, saben que basta con tener una muy buena página de Instragram para poderse promover sus servicios.



Por otro lado están quienes quieren llevar su vocería digital y esa, evidentemente, es una de las razones por las cuales creamos la escuela. La escuela está hecha, sobre todo, para esa generación de niños que quieren ser youtubers, porque así como en nuestra época todos queríamos ser futbolistas, ahora todos quieren ser youtubers.



La idea, entonces, es que tengan un lugar seguro para que lo puedan hacer bien, con supervisión, con ayuda y con guía (...). Hemos descubierto que a través de las clases los niños pueden desarrollar actitudes pedagógicas. Por ejemplo, la edición ayuda a la lógica y la expresión corporal ayuda a creer en uno mismo.

Las redes sociales necesitan mejores contenidos. No se debe hacer contenido por hacer contenido, tampoco buscar el éxito por el éxito, sino entender que lo importante es transmitir un mensaje

TWITTER

¿Es posible pensar en que los jóvenes ya no quieren ir a la universidad?

Eso es lo que nosotros no recomendamos. Es evidente que las nuevas generaciones aprenden de una manera distinta a la tradicional. Es la generación que puede aprender lo que se le dé la gana a través de tutoriales. Es una generación de autodicactas, pues son personas que se encierran en un cuarto con un celular y aprenden ellos mismos a hacer contenidos.



Sin embargo, es evidente que se puede profesionalizar a través de mejores herramientas, no solo para que los videos queden mejor hechos, sino para que los contenidos tengan una reflexión. Las redes sociales necesitan mejores contenidos y para ello es necesario tener mejores creadores e influenciadores. No se debe hacer contenido por hacer contenido, tampoco buscar el éxito por el éxito, sino entender que lo importante de las redes es transmitir un mensaje.



¿La idea de esta escuela sería entonces que se convirtiera en un espacio extracurricular de la universidad y de los colegios?

Así es. Eso buscamos. En este momento tenemos tres cursos en marcha, uno que se llama 'Conviértete en Youtuber en un Mes', en donde las personas interesadas van a recibir una hora y media de clases al día durante cuatro semanas.



Habrá un taller de dos semanas para tiktokers (personas que usan TikTok), que será dictado por la tiktotera más popular de Colombia. Son cuatro sábados, es una jornada larga de 9:00 a. m. a 1:00 de la tarde.



Y vamos a hacer, además, un curso para pensionados. Si usted está pensionado y desparchado, puede venir acá y le enseñamos cómo usar las redes sociales para hacer videos.

¿Cómo será la relación de la escuela con el Ministerio de Educación?

Si la cosa empieza a crecer y se vuelve un proceso formal de educación, no dudaremos en que esto se formalice y se adquiera las dinámicas solicitadas por el Ministerio de Educación. Por lo pronto es una educación informal, por eso no requerimos del permiso, pues no otorgamos títulos (profesionales).

¿Qué significa este nuevo cargo para usted?

Me representa. Es la plataforma ideal para poder convertir la escuela en un centro de creatividad digital. Es un laboratorio de ideas y de formación. Considero que montar una escuela de creación digital permite, en este momento, estudiar todos los fenómenos de la comunicación (...). Yo nunca tuve un espíritu conservador a pesar que siempre he sido un periodista de sala redacción y del mundo analógico. Sin embargo, no soy de las personas que se quedan llorando en el Titanic recordando viejas épocas y es por por eso que he decidido salir a un nuevo encuentro.



