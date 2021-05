Conozca estos cursos gratis de las mejores universidades del mundo

Estudiar en las mejores universidades del mundo no necesariamente debe ser un sueño imposible. Si bien es cierto que los estándares de admisión para pregrado o posgrado suelen ser muy altos, estos centros educativos a menudo permiten a miles de personas acceder a cursos en línea diseñados por los académicos más destacados, de manera gratuita.



Esto incluye al top 5 de las mejores universidades a nivel mundial de acuerdo con el QS World University Rankings, uno de los listados más importantes a nivel mundial. Se trata del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard, Stanford, California Institute of Technology (Caltech) y Oxford.



(Lea también: 'Más allá de la reforma hay otros motivos muy válidos para marchar')

Cabe recordar que en algunos casos, los cursos ofrecidos son de libre acceso, sin ningún costo, para obtener un certificado muchas veces sí se pide un pago. No obstante, es posible adquirir nuevos conocimientos sin tener que pagar.



Así las cosas, estos son algunos cursos gratuitos de las mejores universidades del mundo:



(Lea también: Los 5 mejores destinos para estudiar idiomas en el exterior)

MIT

Convertirse en emprendedor: Aprenda las habilidades comerciales y la mentalidad de inicio necesarias para embarcarse en su camino empresarial. No se necesita experiencia previa en negocios o emprendimiento.



Codificación y análisis de datos: Este curso corto está adaptado de un curso de nivel de posgrado de un semestre que se imparte en el MIT y que cubre los métodos de investigación cualitativa.



(Lea también: 'Postulación a vacantes docentes es gratis y sin intermediarios')

Stanford

Machine learning: Es la ciencia de hacer que las computadoras actúen sin estar programadas explícitamente. Este curso proporciona una amplia introducción al aprendizaje automático, la minería de datos y el reconocimiento de patrones estadísticos.



Comprendiendo a Einstein: la teoría especial de la relatividad: El objetivo de este curso será ir detrás de la creación de mitos y más allá de las presentaciones popularizadas de la relatividad con el fin de obtener una comprensión más profunda tanto de la persona de Einstein como de los conceptos, predicciones y paradojas extrañas de su teoría.



(Lea también: Las carreras profesionales más apetecidas en el mundo laboral)

Harvard

Introducción a la inteligencia artificial: Los estudiantes podrán explorar los conceptos y algoritmos en los cimientos de la inteligencia artificial moderna, profundizando en las ideas que dan lugar a tecnologías como motores de juegos, reconocimiento de escritura a mano y traducción automática.



Fundamentos de la neurociencia: es una serie de tres cursos que explora la estructura y función del sistema nervioso, desde el funcionamiento interno de una sola célula nerviosa hasta la asombrosa complejidad del cerebro y las interacciones sociales que permiten.



(Lea también: ¿Busca empleo? Sena publica más de 10.000 ofertas laborales)

Caltech

Principios de economía con cálculo: Este curso proporciona una introducción cuantitativa y basada en modelos a los principios económicos básicos y enseña cómo aplicarlos para dar sentido a una amplia gama de problemas del mundo real.



El Universo en Evolución: Esta es una clase de exploración de astronomía introductoria que cubre nuestra comprensión del universo físico y sus componentes principales, incluidos los sistemas planetarios, las estrellas, las galaxias, los agujeros negros, los cuásares, las estructuras más grandes y el universo en su conjunto.



(Lea también: Clases a distancia por pandemia generan menor aprovechamiento escolar)

Oxford

De la pobreza a la prosperidad: comprensión del desarrollo económico: Conozca el papel del gobierno y los procesos políticos, sociales y económicos clave que elevan a cualquier sociedad de la pobreza a la prosperidad.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias

- ¿Sí o no a las clases de religión en los colegios? Esto dice la norma



- Icetex anuncia convocatoria de créditos condonables



- ¿Cómo son las becas Colfuturo y cuándo puede conocer si ganó una?