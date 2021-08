Tome nota: hay más de mil vacantes para capacitarse en programación web

‘Henry’, academia de programación web, abrió una convocatoria para que 1.500 bogotanos mayores de edad se capaciten en esta materia, uno de los sectores que más ha demandado mano de obra calificada tras la pandemia.



El curso promete capacitar a los estudiantes como desarrolladores web ‘Full Stack’ y los aspirantes solo deben contar con un computador y conexión a internet. No obstante, para poder aplicar a esta convocatoria deben tener conocimientos básicos de JavaScript.

Si no es así, ‘Henry’ ofrece un curso gratuito para que las personas se capaciten en este sentido.



De acuerdo con la plataforma, durante cuatro meses y más de 700 horas de estudio, quienes estén interesados van a aprender las metodologías necesarias para aplicar dichos conocimientos en la práctica.



Uno de los mayores atractivos que ofrece la compañía es la posibilidad de que el pago del curso se efectúe una vez el estudiante consiga un trabajo estable que le permita costearlo.



Por otra parte, ‘Henry’ (High Earners Not Rich Yet, por sus siglas en inglés) plantea la posibilidad de que cualquier persona sin un nivel de escolaridad específico o los recursos necesarios para tomar los cursos de formación en tecnología y entornos digitales pueda tomarlos siempre y cuando se encuentre interesada en capacitarse.



En este sentido, al terminar los estudios los graduados podrán recibir asesoría por parte de la empresa para poder aplicar a mejores ofertas laborales. De hecho, mientras están estudiando el curso de programación web, las personas también pueden acceder a talleres y consultorías con el objetivo de mejorar sus perfiles profesionales.



Para aplicar, los interesados deben dirigirse a la página web de la academia y diligenciar los datos y trámites solicitados. Cabe destacar que el curso es 100% virtual y en vivo con instructores expertos. En lo que a horarios respecta, se ofertan dos posibilidades: de lunes a viernes en el horario de la mañana, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. o de 10:00 a.m. a 7: 00 p.m.



Tendencias EL TIEMPO