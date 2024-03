¿Le gustaría aprender inglés gratis? La BBC de Londres tiene estos cursos disponibles

Recientemente, la British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) O BBC de Londres, que es el servicio público de radio, televisión e internet del Reino Unido, con ocho décadas de trayectoria, dispuso una plataforma para que niños, adolescentes y adultos aprendan inglés de forma sencilla e interactiva.

Esta herramienta tiene varias ventajas, pues permite que las personas que la utilicen hagan pruebas y exámenes para medir su conocimiento semanalmente y, de esta manera, un avance en el idioma.

Si desea estudiar y aprender puede hacerlo gracias a este portal que tiene enfoques concretos de la vida cotidiana actualizada.

¿Cómo funcionan los cursos de inglés de BBC de Londres?

Tenga en cuenta que por medio del siguiente enlace (https://www.bbc.co.uk/learningenglish), las personas que deseen aprender inglés lo podrán hacer gracias a que está página cuenta con una gran variedad de cursos y ejercicios, los cuales están creados para que los usuarios interesados puedan mejorar sus habilidades en este idioma.

Es importante señalar que entre las capacidades que usted podría fortalecer con esta plataforma está la pronunciación, vocabulario, gramática y comprensión auditiva.

Así, en el momento cuando usted ingrese al link anteriormente descrito, se encontrará con las diferentes secciones organizadas de la siguiente manera:

Pronunciación: allí verá ejercicios para perfeccionar la pronunciación en cuanto a los sonidos de las palabras en inglés.

Importante: no olvide que las secciones anteriormente mencionadas no solo le permiten la posibilidad de practicar, sino que también le brindan la oportunidad de avanzar bajo la modalidad de “cero a 100”, donde no es necesario que usted sea un experto en este idioma para que aprenda.

¿Cómo acceder a este curso de inglés?

Esta herramienta estratégica para que las personas aprendan ingles -además de ser instructiva e intuitiva- es gratuita, por lo que para ingresar usted únicamente deberá dirigirse al link que se dio a conocer con anterioridad, automáticamente le salen los cursos y podrá empezar a aprender.

Si desea iniciar sesión con la plataforma lo puede hacer de forma rápida y sencilla, pues le preguntarán información básica personal, además de un correo electrónico.

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

