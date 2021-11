Mañana empieza curso gratuito para aprender a programar en JavaScript

La academia de formación para desarrolladores 'Make It Real', en alianza con iNNpulsa y el Ministerio de Industria y Comercio, llevarán a cabo un programa de formación gratuito en modalidad remota sobre los fundamentos de uno de los lenguajes de programación más populares en la actualidad: JavaScript.



(Además: Estos son los perfiles laborales más buscados en el extranjero)



Con este curso, se espera que más personas quieran introducirse en el mundo de la programación. EL TIEMPO le cuenta en qué consiste el programa, cuánto dura y cómo puede inscribirse.

El curso gratuito está dirigido a "personas que quieren iniciar en el mundo de la programación, o desean fortalecer sus conocimientos en fundamentos de JavaScript", se lee en la página web de 'Make It Real'.



De acuerdo con el mismo sitio web, el curso tiene una duración de nueve días, empezando el próximo lunes 29 de noviembre. Se llevará a cabo en modalidad remota (videollamada) entre las 6 pm y las 7 pm.



(Puede interesarle: ¡Pilas! MinTIC extiende convocatoria para formar 50 mil programadores)



Los nueve módulos del programa son los siguientes:



- Módulo 1: Primeros pasos con JavaScript

- Módulo 2: Condicionales

- Módulo 3: Ciclos

- Módulo 4: Arreglos

- Módulo 5: Strings (cadenas de texto)

- Módulo 6: Funciones

- Módulo 7: Objetos literales

- Módulo 8: Programación Funcional

- Módulo 9: ES6



(Siga leyendo: Sena tiene más de 74 mil cupos para estudiar en el 2022)



Según 'Make It Real', las personas aprenderán los conceptos fundamentales del lenguaje de programación JavaScript mientras se escriben código. Para ello, contarán con el acompañamiento de un mentor experimentado



La inscripción se hace mediante la página web de 'Make It Real': https://makeitreal.camp/introduccion-a-javascript



Allí, debe pulsar sobre el botón "¡Incríbete gratis!" Entonces, le pedirán datos básicos -nombres, correo electrónico, número de celular, fecha de naciomiento y género-.



Para el desarrollo de las sesiones, será necesario contar con "un computador personal, preferiblemente con sistema operativo OS X (Mac) o Linux", dice la organización.



(Le sugerimos: Prima de servicios y prima de Navidad: ¿cuál es la diferencia?)

Más publicaciones de Educación:

- Nuevo programa para capacitar a niños y jóvenes en educación económica



- Pasos para postularse a las becas del Icetex para estudios en el exterior



- Visa para estudiantes en Estados Unidos: ¿cómo obtenerla?