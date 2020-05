Llamado de alerta por la educación superior en medio de la pandemia

En medio de la crisis que se vive en Colombia por la covid-19, la cual ya deja más de 11.600 contagiados y 479 muertes, hay una gran preocupación por la situación de los más de dos millones de estudiantes de educación superior, de universidades públicas y privadas en el país, y la continuidad de sus estudios durante el segundo semestre de este año.



En ese sentido, Miguel Ricaurte Lombana, presidente de la Corporación Universitaria Iberoamericana, le pidió al gobierno del presidente Iván Duque que tome medidas urgentes para mitigar los efectos de la pandemia en el sector estudiantil.

Lombana señaló que los estudiantes de educación superior en todo el país, sobre todo en las zonas más apartadas, se enfrentan con la falta de conectividad y equipos; e igualmente, muchas instituciones no cuentan con las plataformas para ofrecer las clases de manera virtual.



“Si no se pone en marcha una emergencia en la educación superior, muchos estudiantes se van a quedar sin clases el próximo semestre”, indicó Lombana, al precisar que se necesitan “alternativas ágiles para los problemas de conectividad en la Colombia profunda, la disponibilidad de computadores y tabletas para miles de jóvenes que están en la educación superior, para que puedan asistir a las clases virtuales y haya equidad educativa para toda la población”.

En este sentido, el presidente de la Corporación Universitaria Iberoamericana propuso que las universidades que ya cuenten con plataformas tecnológicas y modelos pedagógicos virtuales puedan recibir a los estudiantes de otras instituciones que no cuentan con ellas para que puedan continuar con el proceso formativo durante el segundo semestre.



“Es inviable mantener la distancia de dos metros entre estudiantes, como lo ordenan los protocolos de prevención de contagio, en caso de que se pudiera volver pronto a las aulas de clases. Serían muy contadas las universidades con una infraestructura que lo permita, bajo las metodologías académicas tradicionales”, detalló Lombana.



Por otro lado, Raúl Mauricio Acosta, rector de la Corporación Universitaria

Iberoamericana, le hizo un llamado al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) para que en medio de la situación que vive el país no se tenga en cuenta un puntaje mínimo en las pruebas Saber 11 a los estudiantes interesados en acceder a una línea de crédito con la entidad.



“Dichos requisitos limitan la posibilidad a miles de jóvenes para acceder a esta línea de crédito tan valiosa en estos momentos de incertidumbre económica, especialmente en las zonas rurales más vulnerables, donde el tránsito por la educación básica y media de ellos ha dejado falencias educativas no atribuibles a sus capacidades, esfuerzos y compromisos”, puntualizó Acosta.



