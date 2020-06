‘Jardines infantiles del ICBF seguirán cerrados’

El pasado 12 de marzo Lina María Arbeláez fue posesionada como la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A los pocos días se declaraba en el país la emergencia sanitaria, obligando a la entidad a reestructurar en tiempo récord su operación para continuar con la atención de alrededor de 1,7 millones de niños.



Pese a que todos los centros de desarrollo infantil, hogares comunitarios y hogares infantiles fueron cerrados para evitar el contagio, la institución continúa prestando sus servicios de alimentación, educación inicial y lucha contra la violencia infantil, todo en condiciones excepcionales provocadas por la pandemia.(Lea también: Menor indígena abusada se encuentra en hogar de paso del ICBF)

A propósito de sus primeros cien días en el cargo, EL TIEMPO habló con Arbeláez, quien, entre otras cosas, realizó importantes anuncios acerca del futuro de los jardines infantiles.

¿Se ha contemplado el regreso presencial a los jardines del ICBF?

Hemos sido muy rigurosos en la manera como abordamos la reapertura el servicio presencial de nuestros servicios. Este es un proceso de concertación, en el que escuchamos las voces de pediatras, epidemiólogos, madres comunitarias, operadores del ICBF, los padres de familia e incluso a los mismos niños.



Gracias a eso llegamos a la conclusión que, por ahora, el ICBF no va a volver a la presencialidad dado que atendemos a niños y niñas menores de cero a cinco años. Ya hay recomendaciones muy claras del Ministerio de Salud que nos llevaron a esta decisión.



Los menores de 2 años seguirán en casa hasta nuevo aviso y los que tienen entre 3 y 5 años, estamos mirando por región, si a partir del mes de octubre, en las zonas no covid, pueden volver. En el resto del país no abriremos los espacios para la presencialidad al menos hasta el próximo año. Todo esto depende de la evolución de la pandemia.

¿Cómo ha sido la atención de la entidad en la pandemia?

Ha sido un gran reto, porque la infancia y la adolescencia son claves para determinar el desarrollo social y económico del país. Lo que hicimos fue centrar nuestros esfuerzos en tres pilares: seguridad alimentaria, educación inicial y el componente de prevención de violencia.

¿Cómo son las raciones alimentarias?

Para primera infancia se garantiza el 70 por ciento del valor calórico diario que requieren los menores. La alimentación antes se daba con una ración servida en los hogares y centros de desarrollo infantiles. Ahora se da un paquete en las casas para cubrir un mes.



Inicialmente lo dábamos teniendo en cuenta las necesidades nutricionales por edad, pero en este momento, a raíz de molestias de algunos padres, entregamos una ración más grande para todas las edades, que en un principio era la correspondiente a los 3 a 5 años.



A la fecha hemos entregado más de 4'383.000 canastas en los 1.103 municipios, ocho toneladas de Bienestarina, si contar las raciones especiales a menores y mujeres gestantes en riesgo de desnutrición.

¿En qué consiste el acompañamiento a los hogares?

Debemos entender que la educación inicial que brinda la entidad va más allá de solo el cuidado. También se busca garantizar el desarrollo de habilidades motoras, psicoafectivas, de relacionamiento. Entendiendo que estos menores tienen una interacción distinta con dispositivos electrónicos, abrimos diferentes esquemas de atención.



(Lea también: Padres y colegios dicen que ayudas para pensión son insuficientes)



En ese sentido montamos una multiplataforma de pedagogía inicial que van desde una página web con contenidos diseñados y diferenciados para esta población, tenemos un componente de televisión y radio, así como un acompañamiento constante por medio de llamadas telefónicas y cadenas de WhatsApp con la ayuda de madres comunitarias, agentes educativos, nutricionistas y psicólogos que han trabajado fuertemente junto con las familias. Ya son más de 21 millones de llamadas realizadas.

¿Todo ese tiempo ha aumentado el riesgo de violencia intrafamiliar?

Ese es un tema en el que hemos venido trabajando entendiendo que ese riesgo puede estar latente. Ampliamos la capacidad de la línea de atención 141, que ahora opera a 24 horas al día los 7 días de la semana, en la cual se puede dar aviso de cualquier situación irregular. Abrimos canales de denuncia vía WhatsApp, trabajamos en el fortalecimiento de defensorías, equipos psicosociales, entre otros.



Pero no paramos ahí, sino que buscamos amparar los derechos de todos los menores en condición de vulnerabilidad. Por eso tenemos funcionando los hogares sustitutos transitorios y no dejamos que las adopciones se frenaran, los procesos siguen su curso.

También se anunció la creación de una nueva dirección…

Se trata de la Dirección de Adolescencia y Juventud que anunciamos este viernes junto al presidente Iván Duque, que permite al Gobierno tener un brazo operativo en los territorios para acompañar a los jóvenes de Colombia en su construcción de un proyecto de vida.



Esta dirección busca trabajar potenciando los proyectos de vida a través de los talentos , especialmente desde una estrategia enfocada en cuatro ejes: las TIC, turismo, la economía naranja y economía verde.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación

dancha@eltiempo.com