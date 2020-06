¿Cómo acceder a ayudas para pago de pensión en colegios y jardines?

El Ministerio de Educación Nacional abrió una convocatoria de créditos condonables para padres de familia que se encuentren atrasados en el pago de sus pensiones en jardines infantiles y colegios privado.



El beneficio, que hace parte del Fondo Solidario para la Educación, busca financiar hasta seis meses el pago de la pensión, por un valor máximo de $1'200.000 por estudiante.(Lea también: Clases presenciales iniciarán con los estudiantes de grados 10 y 11)

Esta línea de financiación, anunciada por el Ministerio está administrada por Icetex. Al igual que las demás líneas de crédito de la entidad en época de pandemia, no requiere de codeudor



Los porcentajes de condonación de la deuda se establecen de acuerdo con el nivel socioeconómico de los solicitantes, de esta manera: para estratos 1 y 2 se condonará el 100 %; para el estrato 3, el 90 %; y al estrato 4, el 50 % del crédito.



En el caso de los usuarios de estratos 5 y 6, y quienes deban reembolsar un porcentaje del crédito, tendrán una tasa de interés subsidiada equivalente al valor del IPC del año vencido. (Lea también: ‘No más tareas en casa y no más notas, este es el momento’)

¿Cómo va a funcionar la línea de crédito?

La línea de crédito va a cubrir el valor en mora de la pensión (de una y hasta seis mensualidades). La deuda debe ser certificada previamente por el jardín infantil o colegio, y no debe superar un monto de $1'200.000 por estudiante. Esto teniendo en cuenta los recursos asignados al Fondo, con el fin de llegar a más familias.



Está dirigida a padres de familia o acudientes de menores que estudien en instituciones privadas en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media formalmente constituidos en el país, y que se hayan visto afectados financieramente por la emergencia sanitaria.



Tendrá, además, un periodo de gracia de 18 meses para iniciar el pago del porcentaje de la deuda que no sea condonado. De acuerdo con la cartera de Educación, no se generarán intereses en este lapso.(Lea también: Regiones que le dicen no a volver a clases presenciales este año)

Requisitos

1. Certificado de estudios en el que conste que el estudiante se encuentra matriculado en el establecimiento educativo (jardín o colegio) en un grado posterior al que fue objeto del crédito.



2. Si el estudiante se encontraba estudiando grado 11º en el momento del otorgamiento del crédito, se debe presentar el título de bachiller.



3. En caso de que el niño o niña pase de jardín infantil a un colegio, se deberá acreditar el certificado de estudios donde conste que el estudiante finalizó el año lectivo en el establecimiento educativo (jardín) para el cual solicitó el crédito, y que se encuentra estudiando en un establecimiento educativo (colegio) a la fecha de solicitud.

Proceso de inscripción

1. - Postulación de estudiantes por parte de establecimientos educativos: este proceso tendrá lugar entre 24 de junio desde las 6 p. m. hasta el 7 de julio y está dirigido a los jardines y colegios para que postulen a los estudiantes que aspiran al beneficio del crédito.



Serán los mismos establecimientos educativos los que deben diligenciar el formulario para postular a los alumnos que acumulen deudas en materia del pago de pensiones.



Dicho formulario se encontrará en el sitio web del Icetex. Para esto deben ingresar a www.icetex.gov.co ubicarse en la sección ‘Estudiante’ y elegir la opción ‘Fondos en Administración – Icetex’. Allí, en la pestaña 'Programas especiales' encontrará la opción ‘Línea de crédito educativo para el pago de pensiones de jardines y colegios privados’.



Posteriormente, entre el 8 y 15 de julio, el Icetex y el Ministerio de Educación Nacional realizarán las respectivas verificaciones sobre la inscripción de las instituciones educativas postuladas en los correspondientes registros de establecimientos.



2. Inscripción de padres de familia y acudientes: este proceso tendrá lugar entre el 17 y 27 de julio y está dirigido a los padres de familia y acudientes de los estudiantes postulados previamente por los establecimientos educativos.



Estas personas serán informadas, a través del correo electrónico registrado en la fase 1 realizada por los colegios y jardines, para que realicen el diligenciamiento del formulario de solicitud.



Entre el 28 de julio y el 9 de agosto se realizará el proceso de validación de requisitos y calificación para la aprobación de los aspirantes seleccionados. Criterios como el estrato socioeconómico, el número de hijos de la familia, el ingreso del padre de familia o acudiente, serán determinantes en esta evaluación.



La publicación de resultados tendrá lugar el 11 de agosto, y a partir de esta fecha el aspirante debe realizar el proceso digital de legalización del crédito en la plataforma que Icetex disponga. Una vez legalizado el crédito, se realizará el desembolso directamente al establecimiento educativo.



EDUCACIÓN - @EducaciónET