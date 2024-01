¿Cuántos estudiantes colombianos se verían realmente afectados por proyecto de Milei?

Luego de conocerse el texto del ‘proyecto de ley omnibus’ presentado por el presidente de Argentina, Javier Milei, una de las propuestas más destacadas es que se permitiría a las instituciones de educación superior de dicho país cobrar a sus estudiantes extranjeros.



Ante esta decisión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció: “Recibiremos 20.000 estudiantes colombianos que se educaban gratuitamente en Argentina… Vamos a gestionar para que puedan continuar sus estudios en Colombia sin mayor obstáculo y también de manera gratuita”.

El anuncio del mandatario no deja de llamar la atención no solo por ser otro comentario en contra de su homólogo argentino, sino porque con esto promete traer de vuelta los estudiantes colombianos en dicho territorio, todo esto teniendo en cuenta que al sistema educativo colombiano le ha tomado mucho trabajo cumplir con la promesa de ampliar en 500.000 los cupos, como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo.



Lo que sí es cierto es que no serían 20.000 los estudiantes que llegarían de vuelta a Colombia de aprobarse la ley. De acuerdo con el último informe de Síntesis de Información Estadísticas Universitarias de Argentina, publicado para el periodo 2021-2022, se registraban un total de 117.820 estudiantes extranjeros en universidades argentinas sobre un alumnado. Los colombianos son la tercera nacionalidad más representada, solo superado por Brasil y Perú, con un total de 14.353, lo que representa el 12 por ciento.



Pero la gratuidad solo aplica actualmente en los programas de pregrado y en universidades públicas. Para posgrados y pregrados en privadas sí hay un cobro. De esta forma, solo se verían afectadas 7.235 personas, una cifra mucho más fácil de asimilar para el sistema educativo colombiano.



No obstante, no deja de ser un reto. Según confirmó a EL TIEMPO la ministra de Educación, Aurora Vergara, de los nuevos 500.000 cupos “con los datos que ya tenemos, sabemos que vamos a superar los 52.000 estudiantes nuevos este año. Los retos vienen para los próximos tres años, para garantizar que las proyecciones que tienen de 100.000 o 150.000 estudiantes nuevos por año, en efecto se logren”.



El número de 2023 es menor de los 60.000 que a inicios de este año se habían anunciado.



Y a eso se suma que 500.000 es el número de cupos que las universidades públicas colombianas lograron incrementar en los últimos 30 años, lo que quiere decir que la meta de Mineducación es hacer lo mismo en solo cuatro años.



De cualquier forma, la decisión de cobrar a estudiantes extranjeros en Argentina no está tomada y deberá pasar por la aprobación del Congreso, sin contar que ya se suman voces que hablan de una supuesta inconstitucionalidad de la propuesta.

Así mismo, el proyecto no establece de inmediato el cobro a los extranjeros, sino que da la posibilidad a las instituciones públicas de realizarlo, pero también de lograr convenios y adelantar programas de becas para beneficiar a estudiantes de otros países que cumplan con ciertos requisitos no especificados.



También agrega que las universidades podrán “firmar convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión”. Además, podrán fomentar mecanismos de intercambio y generar de esa forma sistemas de becas para los extranjeros que vengan a estudiar en el país.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

