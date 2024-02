¿Cuántos años se puede durar como estudiante en una universidad? Esto dice la norma

Mucha polémica surgió a raíz de la denuncia del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de la presencia de estudiantes que llevan cuando hasta 39 semestres en la Universidad de Antioquia. El mandatario local incluso llegó a sugerir que estas personas “van a la Universidad a cosas diferentes a estudiar”.



Así mismo, surgieron interrogantes respecto a si es en verdad posible que una persona permanezca tanto tiempo en un plantel educativo, si esto lo permite la reglamentación nacional así como los reglamentos internos de las universidades.

Ante ello, EL TIEMPO consultó con el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego, acerca de si existe alguna norma que regule el tiempo máximo que puede permanecer una persona en una institución de educación superior cursando un programa de pregrado.



Ante esto, el funcionario señaló: “Como Estado y como Ministerio de Educación somos muy respetuosos de la autonomía universitaria. En general, las universidades tienen reglamentado cuánto puede durar un estudiante estudiando, y definir estos tiempos, así como los motivos por los que se pierde la calidad de estudiante, es potestad de cada institución”.



Y agregó: “Todas las universidades públicas tienen reglamentado eso y tienen unos límites, tienen unos topes. También hay plazos establecidos por las universidades para aplazar semestre, repetir materia, y créditos mínimos que una persona puede inscribir por curso. Pero eso cada universidad lo maneja de acuerdo con su reglamento aprobado por el Consejo Superior Universitario”.



En otras palabras, cada universidad determina el tiempo que una persona puede ostentar su calidad de estudiante, así como los otros motivos para perder dicha calidad.



De esta forma, está el caso de la Universidad de Antioquia, cuyo reglamento no estipula la cantidad de semestres que una persona puede estar inscrita en la institución, según explicó a este diario John Jairo Arboleda, su rector.



“No hay motivo para que un alumno de la Universidad de Antioquia pierda su calidad de estudiante por duración de tiempo. Después de que cumpla con los reglamentos universitarios, la obligación de la institución es graduarlo, porque, aunque tarde más, estará cumpliendo con los requisitos establecidos en los reglamentos universitarios. En los reglamentos un estudiante no puede cancelar más de dos veces una misma asignatura ni reprobar más de tres veces el mismo curso. Si incumple eso, sí pierde su condición”, señaló.



Y agregó: “En nuestro reglamento universitario está contemplada la posibilidad de que un estudiante esté matriculado de tiempo completo o de tiempo parcial y los tiempos parciales permiten que tome mínimo ocho créditos por semestre. A esa tasa se van a tener dieciséis créditos aprobados al término del año y el promedio de créditos de nuestros programas es de doscientos. O sea, que un estudiante que está tomando clases en estas condiciones, porque debe trabajar, porque no tiene otra opción, se va a demorar diez años (20 semestres) en hacer 160 créditos y le quedan faltando 40 para poder graduarse. Esto es por lo general lo que sucede en estos casos excepcionales: personas que deben inscribir menos clases, por lo que alargan su periodo de estudios”.



Pero hay otros casos, como el de la Universidad Nacional, cuyo reglamento establece textualmente que la calidad de estudiantes se pierde cuando se excede el tiempo máximo de permanencia, el cual corresponde al doble de duración del programa en períodos académicos”.



Esto sin contar las reservas de cupo (cuando se aplaza el semestre) lo cual está permitido hasta dos veces.



Es decir que en esta institución, si la carrera dura 10 semestres (5 años) el estudiante puede tardar en culminar sus estudios hasta 20 semestres (10 años). Pero puede aplazar dos semestres en todo el proceso, es decir, un año más.



En otras palabras, en la Universidad Nacional una persona no puede estudiar por más de 11 años un mismo programa académico, si aplazó dos semestres, o máximo 10 años sin no lo aplazó.



Esta situación se repite en todas las instituciones de educación superior, ya sean públicas o privadas, poniendo un límite al número de semestres que una persona puede cursar un programa y, en algunos casos, sin que esas limitantes existan.



