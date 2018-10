Lo que debe saber para sobrevivir a la tusa, el amor y las relaciones

El amor, el amor, el amor. Unos lo sufren y otros lo disfrutan. Se quiera o no ocupa un espacio importante en el día a día de las personas y por eso esta vez será el protagonista en nuestra sección #PregunteSinMiedo.



Nadie nació aprendido sobre el amor, de hecho teorizar sobre él puede tener múltiples interpretaciones y formas de ser abordado. Lo cierto es que preguntas como ¿cuánto dura el enamoramiento? o ¿un clavo saca otro clavo? Pese a que no son nuevas, siguen siendo motivo de discusión entre los círculos de amigos.

Para tratar de analizar cinco de los interrogantes sobre amor más consultados por los colombianos en los motores de búsqueda invitamos a la psicóloga Sonia López, docente del Politécnico Grancolombiano. No importa si está enamorado, despechado o, inclusive, si aún no ha probado las mieles del amor, seguro se sentirá identificado con alguna de estas preguntas:

Pregunta 1: ¿Por qué siento mariposas en el estómago?

Responde la experta: "Las emociones son subjetivas, biológicas, propositivas y sociales. Desde lo biológico las emociones tienden a manifestarse en el aspecto fisiológico con ciertas sensaciones que percibe nuestro cuerpo y nos preparan para hacer una interpretación de estas. El sistema nervioso autónomo, sistema endocrino y los circuitos cerebrales cumplen una función determinada en la emoción la cual después entramos a definir desde el aspecto cognoscitivo. Es el sistema digestivo el centro de nuestras emociones pues está vinculado con el sistema nervioso central, el cual regula nuestros procesos digestivos. Por eso, en el estado de enamoramiento el sistema nervioso central se altera y tendemos a sentir lo que muchos definen como mariposas en nuestro estómago".

Del despecho a las mariposas en el estómago en nuestro #PregunteSinMiedo. Foto: 123RF

Pregunta 2: ¿Un clavo realmente saca otro clavo?

R. E: "Esta frase expresa la incapacidad que algunas personas tienen para asumir una situación de pérdida que debería afrontarse sin necesidad de recurrir a alguien para que evite el dolor. Sentir la pérdida es el inicio del proceso para lograr cerrar eficazmente los ciclos o experiencias vividas con la expareja, de no ser el lamentarse podría impedirle establecer relaciones de pareja sanas a futuro.



Es necesario que desde la infancia las personas aprenden a asumir las pérdidas para vivir el desprendimiento y evita generar apegos a nivel emocional que no son buenos para la salud mental. Si toda la vida las personas se acostumbran a reemplazar las pérdidas se irán cargando de historias sin final y duelos inconclusos o enquistados que, como lo explica el psicoanálisis, se transforman en dolores que pasan a ser constantes y perpetuos en nuestra vida".

Pregunta 3: ¿Cuánto dura el enamoramiento?

R. E: "El enamoramiento es un proceso que involucra tanto aspectos biológicos como psicológicos. Dichos procesos, en términos de tiempo, deben ser necesariamente explicados desde lo orgánico y abordados a través de la psicofisiología. El sistema límbico es señalado como el sistema responsable de la emoción.



El sistema límbico nos permite tener respuestas emocionales, cuando ocurre una activación y liberación neuroquímica en nuestro cuerpo que libera la dopamina -hormona responsable de la felicidad- afecta la corteza prefrontal en la cual se ubica nuestro razonamiento y hace que cuando estamos enamorados cambie nuestra percepción hacia el otro, valorándolo de una forma más positiva y quizás confiriéndole atributos que en realidad no tiene.



Entendiendo este proceso neuroquímico se puede decir que el amor, según estudios realizados por Manuel Villegas & Pilar Mallor de la Universidad de Barcelona, consta de tres fases: enamoramiento, amor y la consolidación de una relación.



Cada una de estas etapas tiene un nivel de intensidad diferente en términos de tiempo. En la fase que la pareja se está enamorando se libera gran cantidad de dopamina la cual dura aproximadamente tres meses, factores externos pueden favorecer dicho coqueteo. Luego aparece el al amor en tanto que la dopamina y otras hormonas como la vasopresina y oxitocina cumplen con el objetivo del apego dentro de ese mundo maravilloso que dura en promedio tres años.



Finalmente se da la relación de pareja que no tiene un tiempo establecido en términos de tiempo, por lo cual el cerebro deja de segregar dicha hormona dentro del contexto del enamoramiento, sin decir que esta no se pueda estimular nuevamente en la relación".

Pregunta 4: ¿Cuánto dura una tusa?

R. E: "Esto depende de lo importante que haya sido la relación y las circunstancias en las que se ha terminado. Desde la mirada clínica se espera que sea suficiente un año para superar y asimilar dicha ruptura. Sin embargo, teniendo en cuenta que el despecho consta de etapa etapas, como cualquier otro duelo, la duración dependerá de los recursos emocionales, personales, factores externos y formas de afrontamiento que la persona tenga".

Pregunta 5: ¿Por qué los despechados comen helado o chocolate?

R.E: "El chocolate posee una sustancia conocida como la anandamida, la cual es responsable de generar en el cerebro una sensación relajante que permite tener un cambio en nuestro estado de ánimo. Teniendo en cuenta que algunos estudios realizados por Mario J, Perianes mostraron que la anandamida calma el sistema nervioso central, el cual se ve alterado por nuestros estados emocionales, se cree que las personas -sin saberlo- cuando están pasando por una situación de ruptura encuentran una sensación placentera y relajante en alimentos como el chocolate".

