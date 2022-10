Estudiar en el exterior es el sueño de muchos. Y lo normal en estos casos es averiguar sobre los costos de matrículas para calcular los gastos necesarios para realizar los estudios.



Sin embargo, existen muchos otros aspectos que son necesarios tener en cuenta, como es el caso de los costos de visa, materiales, inscripciones, seguros médicos y, mucho más importante, el costo de vida.

Y es que aunque el estudiante cuente con una beca, en la mayoría de veces estas ayudas solo incluye el valor de matrícula, dejando de lado los otros aspectos, lo cual, si no se tiene en cuenta, puede causar problemas a futuro.



Ante esto, la agencia de estudios en el exterior LAE Educación Internacional, reveló los costos que tendría estudiar, ya sea programas universitarios o cursos de inglés, en cuatro de los países que más reciben estudiantes extranjeros: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Costos de admisión



Este es el primer gasto con el que se encontrará un estudiante. En una gran parte de las veces este proceso es gratuito. Sin embargo, dependiendo de la institución, en especial en Estados Unidos, se cobra una tarifa por este trámite, que ronda entre 150 y 200 dólares.

Costo de materiales



Este es otro gasto que suele pasar desapercibido y genera sorpresas en los alumnos. Y es que, además de matricularse, para cursar un programa académico se debe acceder a materiales académicos como libros. En el caso de los cursos de inglés, en estos cuatro países este costo será de entre 100 y 150 dólares, mientras que en otro tipo de estudios este número llegará hasta los US $500.



Importante aclarar que los materiales de programas científicos suelen ser más costosos que aquellos de programas administrativos y de finanzas, por ejemplo.

Costo de vida



Facebook Twitter Linkedin

Estudiar en el exterior es el sueño de muchos Foto: iStock

Finalmente, el punto más importante además de las matrículas tiene que ver con cuánto cuesta vivir, de manera decente, en estos países. De acuerdo con LAE, estos costos aproximados son los siguientes, contando temas como hospedaje, alimentación, transporte, entre otros:



- Australia: entre 300 y 500 AUD (225 – 378 dólares) semanales.



- Nueva Zelanda: entre 275 y 450 dólares neozelandeses (175 – 286 dólares).



- Canadá: aproximadamente 600 – 1000 dólares al mes en ciudades principales como Toronto y Vancouver. En ciudades como Montreal o Quebec, el costo puede disminuir alrededor de un 20 por ciento.



- EE. UU.: entre los 1100 y los 2400 dólares mensuales.

Matrículas en cursos de Inglés



Ahora, lo más importante: el valor de las matrículas. Las personas que quieran estudiar inglés suelen elegir uno de estos cuatro países, dado que los costos pueden ser más bajos que incluso en Reino Unido.



En el caso de Australia, los cursos de inglés cuestan entre US $140 y US $320 semanales. En Nueva Zelanda puede ser un poco más económico, entre US $120 y US $200 a la semana.



Canadá es sin duda de los países más gustados, dado los beneficios para los estudiantes, incluido el permiso de trabajar de manera legal, cosa que no ocurre en otros lugares, donde los estudiantes extranjeros solo se pueden dedicar a sus estudios, al menos en términos legales. Allí los cursos de inglés cuestan a la semana entre US $190 y US $270.



Estados Unidos es sin duda el principal destino para los colombianos, pero también el más costoso, dado que este país es conocido por sus precios elevados en educación. Allí, los cursos semanales rondan los 400 y 600 dólares.

Programas universitarios



Las matrículas universitarias más baratas de estas cuatro opciones las ofrece Canadá, con precios de entre 7.000 y 12.000 dólares en pregrado al año. Si su intención es hacer un posgrado, el precio puede ser de hasta US $35.000 el programa completo, que suele ser de dos o tres años.



Otra opción relativamente accesible es Nueva Zelanda, donde es posible encontrar carreras universitarias con un costo entre 10.000 y 18.000 dólares anuales. En el caso de los posgrados, el valor anual se sitúa por encima de los US $20.000.



Australia, al ofrecer solo educación en instituciones privadas para los estudiantes extranjeros, tiene también precios más elevados, de hasta 23.000 dólares al año por un programa de pregrado, precio que asciende a US $35.000 en posgrado.



Por último está Estados Unidos, que al tener muchas de las mejores universidades del mundo, es también de los países más costosos para estudiar. Allí la diferencia radica en si la universidad es pública o privada. Las universidades públicas cuestan la anualidad entre 20.000 y 35.000 dólares al año, y las privadas entre 30.000 y 60.000 dólares la anualidad.

Visado



- Australia: US $427



- Nueva Zelanda: US $210



- Canadá: US $115



- EE. UU. (Category F): US $360

Seguro médico



- Australia: US $27



- Nueva Zelanda: US $19



- Canadá: US $45



- EE. UU.: US $140



REDACCIÓN EDUCACIÓN