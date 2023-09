Desde el anuncio de la política de gratuidad en las 64 Instituciones de Educación Superior Públicas del país, mucho se ha hablado sobre este modelo en el que el Gobierno Nacional asume el pago de la matrícula ordinaria neta de los estudiantes de pregrado vinculados a estas universidades.

El plan de Matrícula Cero hizo parte de un programa en el gobierno del presidente Iván Duque y a través de este se le otorgó gratuidad en la educación para los jóvenes que estuviesen ubicados en el estrato 1,2 y 3 o que pertenecieran a algún grupo del Sisbén IV.



Lo que cambia es que ahora el Congreso de la República aprobó la propuesta del Ministerio de Educación para que los jóvenes, de cualquier estrato, puedan acceder a educación gratuita.

A raíz de esto se ha discutido sobre los retos y las implicaciones que tiene la educación superior gratuita.

Los requisitos para la matrícula cero

Bajo este modelo, que no incluye a las universidades privadas, hay algunos requisitos que se deben cumplir para acceder.



Este es el listado, de acuerdo con el Ministerio de Educación.

Tener nacionalidad colombiana.

Tener entre 14 a 28 años en el momento de ser reportado en las plantillas de SNIES por parte de la Institución para efectos de validación por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Estar registrado en la base certificada nacional de Sisbén IV y pertenecer al grupo A, B o C en cualquier subgrupo.

Si el estudiante pertenece a población indígena y no cuenta con registro en el Sisbén deberá estar registrado en la base censal del Ministerio del Interior.

Si el estudiante es víctima del conflicto armado y no cuenta con registro en Sisbén, deberá estar incluido en el Registro Único de Víctimas de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV.

Estar matriculado y registrado en el SNIES en un programa académico de pregrado (técnico profesional, tecnológico o universitario), con registro calificado vigente impartido bajo cualquier modalidad (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), en alguna de las Instituciones de Educación Superior públicas que hubieran suscrito el Convenio para la Gratuidad con el Ministerio de Educación Nacional.

No tener título profesional universitario ni de postgrado de cualquier institución de educación superior.

Las desventajas de la matrícula cero

Uno de los problemas que han señalado es la focalización. Para Sergio Alejandro Lancheros Cely, miembro del grupo de Investigación en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional de Colombia estos requisitos excluyen a grupos que igualmente pueden estar en situación de vulnerabilidad "pero que no cumplen con los criterios establecidos para recibir los beneficios".



También agrega en su artículo Matrícula Cero y gratuidad de la educación superior: focalización vs. universalidad que puede haber "estigmatización de los beneficiarios, altos costos administrativos e incremento de la burocracia en la implementación de los programas y sostenibilidad a largo plazo, entre otros".



Según José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, “la evidencia estadística demuestra que los efectos redistributivos del gasto público social son más importantes cuanto mayor es la cobertura; en otras palabras, la mejor focalización es una política universal”

A esto se le suma el lío presupuestal que afrontan las Instituciones de Educación Superior Públicas, que reciben un valor por esas matrículas, pero Lancheros Cely apunta que ese no el costo real que les representan los estudiantes, que en muchos casos es hasta diez veces superior a la matrícula que efectivamente pagan los estudiantes.



"Tal como calcula el mismo proyecto de Ley, hasta la fecha las transferencias del Gobierno para Matrícula Cero solo cubren el 10 % del costo real del estudiante, por lo que la institución debe asumir el 90 % restante. Sin mencionar que Matrícula Cero se ha concebido simplemente en términos de formación de estudiantes, más no en la integralidad de los fines misionales de la educación superior", puntualiza.

Por su parte, Hami Gómez, vocero de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE) aseguró que el modelo actual afectaría a muchos jóvenes.



"Cuando se revelen las cifras de este año de matrículas seguramente va a haber una reducción en el número de beneficiados de esta política, porque cambiaron los requisitos para acceder, basados en los grupos A, B y C del Sisbén VI, o sea, ya no es para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, sino solo los sisbenizados. Esto aumenta las barreras de acceso y la deserción estudiantil", señaló.



A estos reparos, se suman los de Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Estatal Universitario, la organización que agrupa a todas las universidades públicas del país.



En diálogo con EL TIEMPO, Torres aseguró que “la política de gratuidad del Gobierno tiene algunos problemas. Primero, que no es gratuidad de la educación pública, sino solo de la matrícula. No contempla otros costos universitarios, como los derechos de grado o los costos de inscripción”.

En ese sentido, hay problemáticas de fondo que no se solucionan con matrícula gratuita, pues cursar un programa educativo no se limita a los costos de un semestre. Adicionalmente, las dificultades económicas de las IES no parecen tener una solución próxima.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

