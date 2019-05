¿Qué va a pasar con los 4.400 estudiantes de la Universidad Autónoma?

Cinco meses sin salario y sin prestaciones salariales llevaron a los profesores y administrativos de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, en Bogotá, a una huelga indefinida desde este lunes 20 de mayo, afectando a 4.400 estudiantes de 16 programas de pregrado y 21 de posgrado.



Javier Trujillo Londoño, vicepresidente de la universidad, reconoce dicha situación y explica que se debe a una crisis financiera.



"El problema, que se viene presentando desde hace 10 años y que también sucede en otras instituciones académicas, radica en el número de estudiantes. El 98 por ciento de nuestros ingresos dependen de las matrículas", señala Trujillo.

Según la institución, el número de estudiantes pasó de 8.500 a 4.400 en una década, aproximadamente. "El déficit es difícil estimarlo, pero se calcula en más de 30.000 millones de pesos. Nos toca hacer un ejercicio financiero en los activos y pasivos, pero se puede estipular en ese monto", sostiene el vicepresidente.



(Lea también: Multimillonario pagará créditos estudiantiles de 400 universitarios)



Oswaldo Morantes, secretario general de Sinprofuac, el sindicato de profesores de la Universidad Autónoma, detalla que los directivos de la institución presentaron una propuesta para solventar la crisis y así permitir la normalidad académica y administrativa. Sin embargo, dice que no es suficiente.



"Las familias de los trabajadores requieren resolver sus problemas de mínimos vitales con el pago de sus salarios, y esperar a que en agosto se recaude el dinero de las matriculas para el segundo semestre 2019, no soluciona de fondo la problemática (...). Necesitamos el pago de los salarios y el acompañamiento permanente del Ministerio de Educación para que los estudiantes tengan un proyecto de universidad adecuado", agrega Morantes.

Momento en que profesores y administrativos decretan el paro en la Universidad Autónoma en Bogotá. Foto: Organizaciones sindicales Sintrafuac y Sinrofuac

Además de recoger dinero de las matrículas, Trujillo señala que la institución contempla la posibilidad de vender algunos inmuebles que son "improductivos para el tema académico". "Pensamos vender unas casas que tenemos en el centro de la ciudad (Bogotá), pero las ofertas no han sido significativas (...). El desespero no puede llegar hasta allá", dice el vicepresidente de la universidad.



Desde el sindicato de profesores advierten que la situación financiera de la universidad también ha afectado a los estudiantes.



(Le podría interesar: 'Si los estudiantes no se sienten seguros de fallar, no aprenderán')



"La crisis nos afecta porque estamos perdiendo calidad académica. Muchos profesores los despiden o simplemente se van porque ni siquiera tienen dinero para llegar a la universidad. Además, nos redujeron las clases de inglés y no tenemos laboratorios apropiados para estudiar", señala un estudiante que decidió permanecer en el anonimato.

Estudiantes de la Universidad Autonóma durante el cierre de la institución, por el paro de maestros y administrativos. Foto: Sindicatos Sintrafuac y Sinorofuac

El vicerrector hace un llamado al Ministerio de Educación para que intervenga y ayude a solucionar el problema financiero.



"Nuestra mayor preocupación son los jóvenes. Ellos no tienen la culpa de esta situación. Le estamos solicitando al Gobierno Nacional que nos ayude con una solución (...). Nosotros estamos dispuestos a garantizar la culminación del semestre académico 2019-1", apunta Trujillo.



La preocupación entre la comunidad académica de la universidad es evidente. Los estudiantes estaban cerca de culminar el semestre; sin embargo, todavía no existe una solución que permita solventar la crisis.



El sindicato de profesores ha sostenido que la huelga se levanta con el pago de salarios y con la intervención "inmediata" del Ministerio de Educación. Por lo pronto, el presidente de la universidad, Eduardo Hoyos, está adelantando reuniones con los maestros y administrativos para encontrar una salida.



EDUCACIÓN