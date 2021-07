Estas son las mejores universidades públicas del país, según THE

En el más reciente ranking publicado por la firma Times Higher Education (THE) sobre las mejores universidades de Latinoamérica clasificaron 24 instituciones colombianas, seis de las cuales son públicas.

Y entre estas últimas, el primer lugar hoy es ocupado por la Universidad Nacional, que se ubica en el puesto 17 en América Latina; no obstante, bajó un puesto con respecto a la misma clasificación del año pasado. A nivel nacional, es la segunda institución de educación superior del país mejor posicionada, detrás de la Universidad de los Andes (de carácter privado).



Otra institución pública que se destaca dentro del ranking es la Universidad de Antioquia, que ocupa el cuarto puesto a nivel nacional y el número 36 en Latinoamérica, seguida de la Universidad Industrial de Santander (UIS), que aparece novena entre las instituciones nacionales incluidas.



Las otras universidades públicas que lograron un lugar dentro del listado de THE son la Universidad Tecnológica de Pereira, el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) y la Universidad Militar Nueva Granada.



El ranking, que incluye a 177 instituciones de toda la región, hace parte de una de las tres mediciones más importantes a nivel mundial; se caracteriza principalmente por centrarse en aspectos académicos (enseñanza, investigación y reputación académica) y deja de lado otros relacionados con el posicionamiento en el mercado laboral.



A nivel regional, los 10 primeros lugares están conformados por instituciones chilenas, brasileñas y de México. En un comunicado la firma THE aseguró que “la reputación de las universidades de América Latina entre la comunidad académica mundial ha ido disminuyendo en los últimos años, a pesar de que la región ha obtenido avances en la cantidad y calidad de la investigación”.

Las mejores universidades de Colombia, según THE

1. Universidad de los Andes



Puesto a nivel Latinoamérica: 13

Ciudad: Bogotá

Promedio: 78,7

Privada



2. Universidad Nacional



Puesto a nivel Latinoamérica: 17

Ciudad: varias sedes

Promedio: 73,5

Pública



3. Universidad Javeriana



Puesto a nivel Latinoamérica: 23

Ciudad: Bogotá y Cali

Promedio: 66

Privada



4. Universidad de Antioquia



Puesto a nivel Latinoamérica: 36

Ciudad: Medellín y otros municipios

Promedio: 58.8

Pública



5. Universidad del Rosario



Puesto a nivel Latinoamérica: 62

Ciudad: Bogotá

Promedio: 47.8

Privada



6. Universidad Icesi



Puesto a nivel Latinoamérica: 64

Ciudad: Cali

Promedio: 47

Privada



7. Universidad del Norte



Puesto a nivel Latinoamérica: 66

Ciudad: Barranquilla

Promedio: 46.6

Privada



8. Universidad de la Costa



Puesto a nivel Latinoamérica: 95

Ciudad: Barranquilla

Promedio: 39

Privada



9. Universidad Industrial de Santander (UIS)



Puesto a nivel Latinoamérica: 101-125

Ciudad: Bucaramanga y otros municipios de Santander

Promedio: 31-37

Pública



10. Universidad de la Sabana



Puesto a nivel Latinoamérica: 101-125

Ciudad: Chía - Bogotá

Promedio: 31-37

Privada



11. Universidad de Santander (Udes)



Puesto a nivel Latinoamérica: 101-125

Ciudad: Bucaramanga y otras ciudades.

Promedio: 31-37

Privada



12. Universidad Tecnológica de Pereira



Puesto a nivel Latinoamérica: 101-125

Ciudad: Pereira

Promedio: 31-37

Pública



13. Universidad Tecnológica de Bolívar



Puesto a nivel Latinoamérica: 101-125

Ciudad: Cartagena

Promedio: 31-37

Privada



14. Universidad Antonio Nariño



Puesto a nivel Latinoamérica: 126-150

Ciudad: Varias sedes en el país

Promedio: 25-30

Privada



15. Eafit



Puesto a nivel Latinoamérica: 126-150

Ciudad: Medellín

Promedio: 25-30

Privada



16. Universidad Externado de Colombia



Puesto a nivel Latinoamérica: 126-150

Ciudad: Bogotá

Promedio: 25-30

Privada



17. Universidad de Medellín



Puesto a nivel Latinoamérica: 126-150

Ciudad: Medellín

Promedio: 25-30

Privada



18. Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)



Puesto a nivel Latinoamérica: 126-150

Ciudad: Medellín

Promedio: 25-30

Privada



19. Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)



Puesto a nivel Latinoamérica: 126-150

Ciudad: Medellín

Promedio: 25-30

Pública



20. Universidad CES



Puesto a nivel Latinoamérica: 151+

Ciudad: Medellín

Promedio: 14-25

Privada



21. Universidad de La Salle



Puesto a nivel Latinoamérica: 151+

Ciudad: Bogotá y Medellín

Promedio: 14-25

Privada



22. Universidad Militar Nueva Granada



Puesto a nivel Latinoamérica: 151+

Ciudad: Bogotá

Promedio: 14-25

Pública



23. Universidad Santo Tomás



Puesto a nivel Latinoamérica: 151+

Ciudad: Bogotá

Promedio: 14-25

Privada



24. Universidad Simón Bolívar



Puesto a nivel Latinoamérica: 151+

Ciudad: Barranquilla y Cúcuta

Promedio: 14-25

Privada





REDACCIÓN EDUCACIÓN

