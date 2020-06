Estas son las mejores universidades de Colombia y el mundo

La reconocida firma QS Quacquarelli Symonds publicó su World University Rankings, una publicación anual en el que se listan a las mejores universidades del mundo. Este año, 11 instituciones colombianas figuran dentro del top 1.000.



De ellas, seis lograron subir en el escalafón, mientras que cinco perdieron puestos. Pese al buen rendimiento de las instituciones del país, en el nuevo ránquin, Colombia cuenta con una universidad menos que el año pasado, ya que la Universidad del Norte salió del top 1.000.

Una vez más, la mejor calificada en el país fue la Universidad de Los Andes, que subió siete puestos en comparación con el año anterior, y se ubicó en la posición 227 en el mundo.



Le sigue la Universidad Nacional, en el lugar 259, seis puestos menos que en 2019, y la Universidad Javeriana, que mejoró su escalafón 42 ubicaciones, para quedar como la 426 a nivel mundial.



Así las cosas, estas son las mejores universidades del país, de acuerdo con el estudio:



1. Universidad de Los Andes Colombia (227)

2. Universidad Nacional de Colombia (259)

3. Pontificia Universidad Javeriana (426)

4. Universidad Externado de Colombia (561-570)

5. Universidad de Antioquia (651-700)

6. Universidad ICESI (651-700)

7. Universidad Pontificia Bolivariana (651-700)

8. Universidad de La Sabana (751-800)

9. Universidad del Rosario (751-800)

10. Universidad del Valle (801-1000)

11. Universidad EAFIT (801-1000)



Estos resultados fueron obtenidos tras el análisis de seis factores utilizados para medir la calidad de los establecimientos educativos, teniendo en cuenta temas como la reputación académica, impacto en las investigaciones, reputación ante los empleadores, entre otros.



De esta forma, llama la atención que en cuanto a reputación académica es la Universidad Nacional de Colombia la que es percibida como la de mayor prestigio en el país (114 a nivel mundial).



En cuanto a la empleabilidad de sus egresados, los centros educativos colombianos se encuentran bien posicionados. Los Andes se encuentra a nivel mundial en la casilla 35 de este indicador mientras que la UNAL ocupa el puesto 37.



De acuerdo con Ben Sowter, Director de Investigación de QS, “este año, descubrimos que las universidades colombianas tienen un mejor desempeño en nuestra métrica de empleabilidad de graduados, lo que indica que los empleadores en América Latina, y en todo el mundo, están satisfechos con la calidad de los graduados formados por los profesores del país”.



Sin embargo, en el impacto de las investigaciones académicas, todas las instituciones colombianas sufrieron un descenso.



Así lo explicó Sowter: “si la educación superior colombiana desea alcanzar puestos más altos en el ranking, debe encontrar formas de garantizar que su investigación se difunda en todo el mundo con mayor impacto. Tanto encontrar acuerdos globales de investigación - con la industria, así como con las universidades - como alentar a los docentes de todo el mundo a trabajar en las instituciones colombianas son buenas maneras de lograrlo”.

Las mejores del mundo

Por noveno año consecutivo, Massachusetts Institute of Technology (MIT) recibe el título de la mejor universidad del mundo. De cerca le siguen Stanford y Harvard respectivamente.



El top 10 de las mejores instituciones no sufrió cambios en su composición pero sí en su orden. Cinco de ellas son estadounidenses, mientras que cuatro del Reino Unido, y una de Suiza. El listado es el siguiente:



1. Massachusetts Institute of Technology (MIT), Estados Unidos.

2. Stanford University, Estados Unidos.

3. Harvard University, Estados Unidos.

4. California Institute of Technology (Caltech), Estados Unidos.

5. University of Oxford, Reino Unido.

6. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), Suiza.

7. University of Cambridge, Reino Unido.

8. Imperial College London, Reino Unido.

9. University of Chicago, Estados Unidos.

10. UCL (University College London)



Cabe destacar que entre las 100 mejores se ubican 26 establecimientos del continente asiático, siendo la mejor ranqueada la National University of Singapore (NUS), en el puesto 11.

En la Latinoamérica

En cuanto a la región, Brasil se ubica como el país con más universidades clasificadas (14). Le siguen Argentina (13), México (12), Colombia (11), Chile (10), Uruguay y Venezuela (4), Costa Rica, Ecuador y Perú (3), Cuba (2), y Panamá (1).



La Universidad de Buenos Aires se mantiene como la mejor de la región, ascendiendo ocho puestos en comparación con el año pasado. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la segunda ubicada entre las 100 mejores del mundo.



Dos instituciones colombianas (Los Andes y la Universidad Nacional) se ubican entre las 10 mejores de la región.



1. Universidad de Buenos Aires (AR - 66)

2. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (MX - 100)

3. Universidade de São Paulo (USP) (BR - 115)

4. Pontificia Universidad Católica de Chile (CL - 121)

5. Tecnológico de Monterrey (ITESM) (MX - 155)

6. Universidad de Chile (CL - 180)

7. Universidad de Los Andes (CO- 227)

8. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) (BR - 233)

9. Universidad Nacional de Colombia (CO - 259)

10. Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA) (AR - 326)



El ranking completo puede ser consultado en la siguiente dirección web: www.topuniversities.com.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET