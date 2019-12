La universidad virtual que abrirá sus puertas en Colombia en el 2020

Un nuevo jugador entrará a participar en el mercado de la educación superior en Colombia. Se trata de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned), una institución pública española cuya sede principal está en Madrid y que cuenta con 200.000 estudiantes, aproximadamente.

Como su nombre lo indica, es una entidad que ofrece sus programas de manera virtual no solo en España, sino también en Bélgica, Alemania, Suiza y algunos países de América Latina (México y Perú). La apuesta ahora, según explica Ricardo Mairal Usón, rector de la Uned, es llegar a Colombia "para contribuir al desarrollo de la sociedad".



Mairal dice que la universidad ofrecerá en Colombia toda su oferta académica, con pregrados como psicología, arquitectura, derecho y economía; y másteres como tecnologías de la información y la comunicación, física médica, ingeniería informática, entre otros.



Según el rector, que lleva un año en el cargo, una de sus prioridades es lanzar proyectos que impulsen la dimensión internacional a través de la colaboración interinstitucional.



¿Cuántos programas académicos ofrecerá la universidad en Colombia?

Aquel estudiante que esté interesado podrá matricularse en cualquiera de los 28 grados (pregrados) o en cualquiera de los 78 másteres. Será posible acceder a los recursos digitales que tenemos en cada una de las materias y comunicarse con los docentes en nuestras plataformas digitales.



¿Cuándo surgió la Uned?

Nuestra universidad nace en 1972 con una profunda vocación social. En España, durante esos tiempos, no todas las ciudades tenían universidad. Por eso, muchas personas que vivían en núcleos rurales debían desplazarse a otros lugares para ir a la universidad o simplemente no podían acceder a la educación.



Y es aquí en donde surge la Uned, para permitirles a esas personas acceder a la universidad. Eso es lo que queremos seguir acrecentando, y lo estamos logrando porque hoy, en España, por ejemplo, estamos capacitando al 80 por ciento de los discapacitados.



¿La institución es ciento por ciento virtual?

Es semipresencial. En España tenemos 61 centros, y los estudiantes pueden ir a hacer sus consultas a los tutores. Sin embargo, todo se hace a través de plataformas virtuales (...). De hecho, en este momento estamos trabajando en un plan que permita aplicar inteligencia artificial en la universidad.

La idea es iniciar en marzo del 2020. Nos hace falta firmar con

¿De qué se trata ese plan?



Queremos desarrollar sistemas de enseñanza y aprendizaje para nuestros estudiantes de manera personalizada. Por ejemplo, implementaremos un modelo para que los estudiantes estén en las plataformas virtuales, les salgan recomendaciones según sus niveles de aprendizaje.



¿Este sistema se aplicaría en Colombia?

Por supuesto. Todo lo que hagamos en España lo trasladaremos directamente a Colombia.



¿Cómo es el proceso de admisión a la universidad?

Para acceder a nuestro sistema educativo se debe realizar la PAU-Bachillerato, organizada por la Uned y que debe hacerse en el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, ubicado en Bogotá (...).



Aquí habrá una persona que atenderá las consultas, pero todo el proceso de matrícula se realiza en línea. En febrero del próximo año se iniciará la primera convocatoria para realizar los exámenes de admisión. Para la graduación, el estudiante podrá ir a España o recibir el título en su lugar de residencia.



¿Los pregrados y los másteres tienen validez internacional?



Todos son títulos oficiales y reconocidos en Europa. Además, son acreditados en España y con la apostilla de La Haya.



¿Cuándo iniciarán la actividad en Colombia?

La idea es iniciar en marzo del 2020. Nos hace falta firmar con el Ministerio de Educación de España; y por otra parte, tenemos que asegurar la infraestructura que necesitamos.



¿Han hablado con el Ministerio de Educación de Colombia?

Sí, y la experiencia ha sido muy grata. Ellos recibieron muy bien la propuesta y les parece muy favorable (...). También me he reunido con el Icetex para trabajar en la línea de las becas.



En Colombia las matrículas han caído durante los últimos dos años, ¿cómo mejorar?

Nuestros centros asociados me dicen que la presencialidad en las clases está descendiendo, pero es lógico. Ahora, si estás desde tu casa, a las 11 de la noche, con tu tableta o celular y puedes acceder a una serie de contenidos educativos, es más fácil.



¿Cuáles cree que son los mayores desafíos que tienen hoy las universidades?

Yo creo que debemos dar respuesta al tema de la digitalización y también renovar nuestra oferta académica (...). Además, hay que apostar a la internacionalización y potenciar la actividad investigadora.



Finalmente, ¿cuál será el costo de un pregrado?

En Colombia, el costo sería de 6.240 euros todo el grado (pregrado), es decir, los cuatro años de estudio.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

@EducaciónET