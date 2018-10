¿Hay un 'macabro' rito tras la popular celebración del Halloween?

¿En el siglo XVI castraban a los niños para que pudieran cantar? ¿Hay un 'macabro' rito tras la historia del Halloween? ¿Es cierto que el vibrador fue inventado para acabar con una enfermedad conocida como 'histeria femenina'? ¿De dónde viene realmente el mito de Santa Claus? ¿Existen actualmente los llamados abogados del diablo en la Iglesia? Salga de dudas con esta entrega de #PregunteSinMiedo.



La historia, tan importante conocerla como no olvidarla para aprender de las lecciones que nos deja. Gracias a esta disciplina y a los profesionales que han dedicado su vida a estudiarla hemos logrado conocer la esencia de muchas creencias, tradiciones, civilizaciones y los antecedentes de varios conflictos que el ser humano ha tenido a través del tiempo.

Este jueves queremos responder algunas preguntas tabú sobre esta ciencia que es definida a grandes rasgos como la profesión que tiene por objeto el estudio de sucesos del pasado.



Para esto, invitamos a Néstor Cardozo, investigador académico e historiador de la Universidad Nacional de Colombia con un amplio recorrido como docente universitario y gestor cultural en distintas instituciones.



"La historia nos permite tener entonces una visión mas crítica y argumentativa de la realidad ya que como se puede analizar al responder varias de las preguntas hechas por los lectores en este artículo observamos que muchas celebraciones o creencias se han transformado a través del tiempo", afirma Cardozoo.



Sin más preámbulos, acá algunas respuestas que seguro le interesarán:

Pregunta 1: ¿En el siglo XVI castraban a los niños para que pudieran cantar?

Responde el experto: "La práctica de la castración masculina para modificar la voz de los hombres que se identificaban desde pequeños con excepcionales capacidades para el canto es mucho más antigua de lo que se cree, se remonta para finales del imperio romano de Oriente y no se descarta su utilización en los coros medievales.



Esta singular práctica no consistía propiamente en la extirpación de todo el aparato genital masculino sino que, en la mayoría de casos, era solo de la zona de los testículos. Se realizaba cuando el joven tenía entre 8 y 10 años, esto con el fin de combinar idealmente los timbres de voz masculinos y femeninos pues se pensaba que daba como resultado la potencia propia de un tenor y, a la vez, una gran ligereza y capacidad para hacer agudos extraordinarios como los de una mujer soprano.



El esplendor de esta práctica se registra efectivamente en el siglo XVI con epicentro en la Italia barroca donde los Castrati fueron el equivalente a las estrellas de rock donde cantantes como Carlo Broschi, más conocido como Farinelli ‘il castrato’, adquirieron una popularidad que trascendía fronteras en la Europa de la época.



Pese a su condición, muchos de ellos gozaban de una gran reputación como amantes captando la admiración entre las mujeres de la epoca.



Por el carácter cruel de esta práctica y el cambio de las tendencias musicales y sociales se fue suprimiendo progresivamente de los escenarios culturales e inclusive se fue prohibiendo legalmente y la función de estos cantantes posteriormente la realizaron mujeres y hombres que con distintos tipos de ejercicios vocales lograron imitar la técnica de los Castrati sin necesidad de acudir a tan delicada intervención quirúrgica".

Pregunta 2: ¿Hay un 'macabro' rito tras la historia del Halloween?

Responde el experto: "La celebración del Halloween se remonta a más de 2.000 años de antigüedad y hace parte del legado que los Celta dejaron en la cultura mundial. Los Celtas fueron los pueblos que habitaron en lo que actualmente es Francia y las Islas Británicas. Para ellos esta festividad tenía una gran importancia dentro de su religión y tradiciones.



Los grandes protagonistas de esta milenaria tradición eran en aquel entonces los druidas, sacerdotes del pueblo celta. Con esta celebración le daban la bienvenida al invierno como un ciclo de la naturaleza donde todo reposaba o moría y por eso se asociaba al dios Samagin o Samhain que representaba a la muerte.

Algunos expertos citan la fecha del 31 de octubre como el punto de partida de dicha festividad, originalmente se trataba de actos que podía durar entre 3 días hasta una semana.



Para los Druidas durante esta fecha se creaban puentes entre el mundo de los muertos con el de los vivos y por ello realizaban toda una serie de rituales donde el fuego, la adivinación y las danzas con máscaras eran las protagonistas ya que el principal fin era establecer distintos tipos de interacciones y comunicación entre ambos mundos.



De allí también partía la costumbre de pedir algo en cada vivienda para la realización de una gran hoguera que se constituía como la principal actividad en esta festividad.



Toda esta serie de tradiciones se fueron modificando en el tiempo, inicialmente los romanos consideraron realizar algunos cambios ya que les parecía brutal y exagerado algunos de estos rituales, especialmente por la realización de sacrificios humanos.



Posteriormente se dio un sincretismo con el cristianismo, ya que la Iglesia durante la Edad Media establecería el día 1 de enero como el día de todos los santos, en ingles “All hallows eve”, de ahí la raíz de este término.



Siglos más tarde, esta tradición con sus respectivas modificaciones se extendería en todo el mundo debido a una gran hambruna en Irlanda que motivó a muchos habitantes de esta isla a emigrar para otros países, principalmente hacia Estados Unido, país donde desde el siglo XIX se hicieron populares fiestas como la de San Patricio y el Halloween.



Con el tiempo se ha convertido en una celebración aprovechada y resignificada por Hollywood y toda la industria del entretenimiento norteamericano dando lugar a la tradición que perdura hasta la actualidad".

Pregunta 3: ¿Es cierto que el vibrador fue inventado para acabar con una enfermedad conocida como 'histeria femenina'?

Responde el experto: "El vibrador tiene una historia muy particular, pues inicialmente era un accesorio de amplia popularidad y de venta masiva a principios del siglo XX. Se podría decir que inicialmente su uso no tenía ese carácter entre el tabú y el morbo en el que ha sido encasillado en la actualidad, de hecho el origen de este artefacto respondió más al carácter médico y psicológico que al meramente sexual.



Es así que a finales del siglo XIX estaba muy extendida la creencia de una enfermedad propia de las mujeres conocida como la 'histeria femenina' que se manifestaba en síntomas como la ansiedad, depresión, insomnio y hasta parálisis en casos extremos.



Según registros históricos, para los médicos de aquel entonces la manera más efectiva para tratar esta patología era la estimulación del clítoris femenino hasta que llegará a un estado de climax conocido como paroxismo histérico, lo que actualmente se conoce como orgasmo.



Inicialmente el tratamiento se hacía de forma manual, hasta que en 1870 un médico inglés llamado Joseph Mortimer Granville inventó el primer vibrador con forma fálica para facilitar el trabajo de los galenos en el tratamiento de dicha enfermedad.



A partir de entonces se fue modificando para hacerlo más práctico y por ello su uso fue ampliamente popularizado.



En el año de 1952 la Asociación Americana de psiquiatría declaró oficialmente que la histeria femenina no era una enfermedad científicamente comprobada sino que correspondía más a una creencia generalizada.



A partir de ese momento los vibradores dejaron de ser artefactos de uso masivo, pero un par de décadas después reaparecieron bajo funciones más relacionadas con el placer sexual".

Pregunta 4: ¿De dónde viene realmente el mito de Santa Claus?

Responde el experto: "El origen de esta figura se remonta al siglo IV y se trata de un personaje que formaba parte del antiguo mito solar del solsticio de invierno al que el cristianismo sincretizó con la figura del obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Anatolia, en los valles de Licia (actualmente Turquía).



Era una de las personas más veneradas por los cristianos de la Edad Media, de hecho aún se conservan sus reliquias en la basílica de San Nicolás de Bari, Italia.



Se cree que dicho santo procedía de una familia rica y acomodada, desde su niñez, Nicolás destacó por su bondad y generosidad con los más pobres.



Siendo todavía muy joven perdió a sus padres, víctimas de una epidemia de peste, y se convirtió en el heredero de una gran fortuna. A sus 19 años, Nicolás decidió dar toda su riqueza a los más necesitados.



Se dedicó al sacerdocio posteriormente, fue nombrado obispo y se convirtió en santo patrón de Turquía, Grecia, Rusia y Lorena (Francia).



Su relación con los niños nace porque se cuenta que el santo tuvo conocimiento de que la hija de uno de sus vecinos iba a casarse y su padre no tenía dinero para la dote, por lo que decidió entregarle una bolsa con monedas de oro. Así, la boda pudo celebrarse y, desde entonces, cobró fuerza la costumbre de intercambiar regalos en Navidad.



Como la muerte de San Nicolás transcurrió un 6 de diciembre del año 345, se le eligió como el santo ideal para la fecha de Navidad festividad que también muestra el sincretismo de la religión cristiana con las tradiciones romanas de las festividades en honor a Saturno o Saturnalia.



Posteriormente comenzaron a surgir mitos y leyendas en las que se lo encontraba repartiendo regalos y golosinas a los niños en los días previos a la celebración.



Aunque la leyenda de 'Papá Noel' sea antigua y compleja, y proceda en gran parte de San Nicolás, la imagen familiar de 'Santa Claus' con el trineo, los renos y las bolsas con regalos es una invención estadounidense.



En 1823, el escritor inglés Clement Moore escribió el poema 'Una visita de San Nicolás', imaginando que Papá Noel surcaba los cielos en un trineo y posteriormente la empresa Coca Cola encargó al caricaturista Thomas Nast que dibujara un Papá Noel humanizado y cuya imagen fuera más cercana a las personas para su campaña navideña.



Así surgió el Papá Noel vestido de rojo, con cinturón y botas negras que permanece hasta en el imaginario popular".

Pregunta 5: ¿Existen actualmente los llamados abogados del diablo en la Iglesia?

Responde el experto: "En la iglesia católica y en el derecho canónico actual no existe literalmente una figura que tenga las funciones que realizaban los abogados del diablo conocidos como 'advocatus diaboli' o 'Promotor Fidei' -promotores de la fe-, cargo oficial eclesiástico creado en 1587 por el Papa Sixto V para que tratara jurídicamente con los procesos de beatificación y canonización. Solo los podía ostentar un clérigo doctor en derecho canónico.



Sus funciones eran básicamente realizar todo lo relacionado con la verificación de pruebas, pero especialmente de cuestionar de todas las formas posibles las distintas postulaciones que se hacían para alcanzar estas dignidades eclesiásticas.



Esto se hacía con con el fin de evitar que alguien recibiera esos honores sin una prueba jurídica de que su muerte había sido “preciosa a los ojos de Dios”. Estos procesos se realizaban para garantizar una mayor credibilidad.



Dicho cargo eclesiástico fue suprimido por el papa Juan Pablo II en 1983 creando el cargo del “Promotor de la Justicia”, que se encargará de dichos estos procesos y de otras funciones administrativas de la iglesia".

