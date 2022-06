Muchos colombianos se encuentran endeudados con el Icetex por culpa de los créditos estudiantiles. Aunque algunas personas duran años en pagarlos, el gobierno sacó una nueva normativa para ayudar a los interesados en obtener este tipo de financiación.



Este miércoles, Iván Duque firmó el decreto 1009, que busca regular los mecanismos de pago del programa Icetex. Esto sólo aplicará a los nuevos créditos que se tomen tras ser expedida la reglamentación.



​​"Firmamos el decreto que reglamenta el mecanismo de “Pago Contingente al Ingreso” para nuevos créditos del @ICETEX, que permitirá el pago de la obligación de acuerdo al ingreso del beneficiario" anunció el presidente Duque en redes sociales.



Nuevas reglas

Iván Duque aseguró que este cambio permitirá un mejor servicio a la comunidad por parte de Icetex. Según lo anunciado por el presidente, uno de los puntos más interesantes del decreto es que el beneficiario podrá cancelar su deuda mediante una deducción y retención que no superará el 20% del ingreso mensual.



Es decir que los usuarios no tendrán que preocuparse porque todo su salario se vaya únicamente a pagar las deudas de Icetex. Los titulares de un crédito que tengan un ingreso menor o igual a un salario mínimo no serán reportados en Datacredito y no se verán en mora.



Para gozar de estos nuevos beneficios, los usuarios deben tener un crédito de pregrado y haber solicitado entrar a esta parte del programa. Las personas que lo hayan escogido así, no tendrán que pagar mientras estén estudiando.



“Este mecanismo será completamente voluntario y aplicará a quienes soliciten un nuevo crédito con estas características” explicó el presidente.

✅ Quienes no tengan empleo, o tengan un ingreso igual o menor a un SMMLV, no deberán realizar ningún pago y no estarán en mora ni serán reportados.



✅ Este mecanismo será completamente voluntario y aplicará a quienes soliciten un nuevo crédito con estas características. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 15, 2022

