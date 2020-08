Covid-19: retos, oportunidades y avances para el sector Educación

Este ha sido un año muy retador para todos los actores del sistema educativo colombiano. Hemos liderado acciones oportunas y responsables, siempre comprometidos con garantizar el derecho a la educación en un trabajo articulado con las Secretarías de Educación, familias e instituciones de preescolar, básica, media y superior.



Desde marzo el Gobierno del presidente Iván Duque implemento las medidas normativas que permitieron el proceso educativo en casa desde la Primera Infancia hasta la Educación Superior. Creamos el Fondo Solidario para la Educación, el Plan de Alivios del ICETEX, adaptamos el Programa de Alimentación Escolar para consumo en los hogares, generamos apoyos financieros con condiciones especiales y flexibilizamos el calendario escolar, entre otras iniciativas destinadas a garantizar la educación en medio de esta coyuntura.



Para garantizar el estudio en casa de niños, niñas y adolescentes, pusimos en marcha varias estrategias como el portal "Aprender Digital: Contenidos para todos"; además, una programación educativa de más de 12 horas con espacios como 'Edu Acción 1, 2, 3' y 'Profe en tu casa', la alianza 'Mi Señal' con canales locales y emisoras comunitarias, con énfasis en la ruralidad; la Biblioteca Digital, la aplicación 'B The 1 Challenge'; al igual que 'Contacto Maestro', 'Charlas con Maestros' y la Alianza Familia-Escuela para avanzar en los procesos de desarrollo y aprendizaje.



Sumado a lo anterior, iniciamos el proyecto ¡Juntos en casa lo lograremos muy bien!, que, a través de modelos educativos flexibles, guías, textos impresos y material didáctico garantiza la educación a quienes no cuentan con medios electrónicos o virtuales.



También buscamos el bienestar de los estudiantes, para lo cual inyectamos recursos adicionales al PAE y a los fondos de las instituciones. En alianza con MinTIC, logramos la entrega de 83.345 computadores que llegaron a 750 sedes educativas y avanzamos con estrategias que apoyan la conectividad y el acceso a contenidos digitales en los hogares.



También trabajamos en herramientas flexibles con las Instituciones de Educación Superior – IES, para que acompañen a los jóvenes en su proceso educativo en casa, asistidos por las TIC, en las distintas regiones del país. Este sector ha demostrado su capacidad, flexibilidad y solidaridad con el "Plan Padrino IES", estrategia donde las instituciones comparten sus experiencias en el desarrollo de actividades académicas.



Como Gobierno no nos hemos quedado solo con medidas de corte académico. Hicimos un esfuerzo muy importante para mitigar la deserción y fomentar la permanencia. Con el Programa Especial de Garantías 'Unidos por Colombia' generamos líneas de crédito por $2,5 billones, destinadas así: $1 billón para jardines y colegios privados, $1,5 billones para Instituciones de Educación Superior-IES y $200.000 millones, a través de Findeter con tasa de interés subsidiada, para financiar a las IES en el apoyo a estudiantes de pregrado en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.



Igualmente, creamos el Fondo Solidario para la Educación con cuatro líneas: la primera, crédito condonable hasta el 100 por ciento para padres de familia, destinada al pago de pensiones de jardines y colegios privados; la segunda, ampliación de alivios del ICETEX, beneficiado a la fecha a 71.642 estudiantes; una tercera línea, condonable, para el pago de estudios de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano; y la cuarta, apoyo al pago de matrículas de estudiantes de pregrado en condiciones de vulnerabilidad de las 63 IES públicas. Recursos que se suman al apoyo en gratuidad de Generación E, y al de los gobiernos locales que permite llegar a $900 mil millones, lo que fomenta el acceso a la educación superior de los jóvenes más vulnerables.



De otro lado, reconociendo la importancia de generar las condiciones que acompañen el estudio en casa y de preparar al sistema para un regreso gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, emitimos los lineamientos, que se realizaron con el Ministerio de Salud, el ICBF, la Consejería para Niñez, Infancia y Adolescencia, comunidad educativa e Instituciones de Educación Superior. Los lineamientos contemplan todas las medidas sanitarias, protocolos de bioseguridad y la agenda educativa para adecuar los procesos institucionales y académicos, teniendo como principios fundamentales proteger la salud, la vida, la inclusión, la voz de los actores de la comunidad educativa y dar continuidad al desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes.



Sabemos que el reto que enfrentamos como Nación no es menor, por eso es muy importante dar respuestas coordinadas y oportunas, reconociendo que los escenarios de la pandemia cambian día a día y que en equipo con la comunidad educativa debemos avanzar, atendiendo la diversidad regional y los protocolos, de manera que nos permita un reencuentro gradual y progresivo, reconociendo esta etapa como un punto de inflexión, que nos invita a rodear al sector educativo en un propósito común: construir con fuerza un mejor futuro.



MARÍA VICTORIA ANGULO*

Ministra de Educación