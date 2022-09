El Informe Global de Habilidades de Coursera 2022 arrojó que Colombia es el tercer mercado más grande en América Latina y Caribe con 2,4 millones de estudiantes en la plataforma.



Esto sería síntoma de una explosión en el mercado de la formación en línea, de la que el país viene siendo protagonista, de acuerdo con Renzo Casapía, Head of Latin America de Coursera.

De acuerdo con el informe (explica el experto) cada vez más los colombianos están interesados en aumentar sus conocimientos y adquirir o fortalecer sus habilidades, para lo cual han encontrado en plataformas de educación en línea a sus mejores aliados.



Mientras esto ocurre, la necesidad de más personal capacitado en habilidades digitales está marcando la tendencia de aquello en lo que los colombianos prefieren formarse, destacando, por ejemplo, la programación o el manejo de datos. Casapía le explicó a EL TIEMPO en qué consiste este comportamiento.

¿En qué consiste el informe?

Para este estudio Coursera crea un ecosistema de unos 100 millones de usuarios, así como de empresas con las que trabajamos, de la talla de IBM, Google, o universidades como Stanford. Ese ecosistema nos permite ser muy ágiles en cuanto a qué es lo que el mercado laboral está buscando. Lo que este reporte revela es cómo va avanzando cada país en cuanto a su búsqueda de habilidades.

¿Qué encontraron?



Renzo Casapía, Head of Latin America de Coursera.

Es muy claro que en Latinoamérica, en Colombia, los usuarios están buscando capacitarse en nuevas habilidades para desarrollar su carrera profesional. En este país eso a llevado a que anualmente el número de usuarios que atendemos aumente en cifras que rondan el 20 por ciento.



Las tendencias respecto a las habilidades son principalmente en desarrollo en gestión de datos, ciberseguridad, marketinkg digital, habilidades de liderazgo y comunicación, pero muy claro sobre todo en Colombia la apuesta en habilidades digitales.



Además, cuentan con muy buenos performances en gestión de datos y programación web. Eso quiere decir que cada vez que se inscriben logran ser exitosos, terminar sus cursos, por lo que se logran posicionar mucho mejor en el mundo laboral.

¿Por qué los colombianos estarían eligiendo este tipo de formación?



La principal causa es que ha habido un incremento año a año del comercio en línea en Latinoamérica. Antes de la pandemia esos incrementos eran de entre el 5 y el 10 por ciento. Eso en la pandemia aumentó de manera desmedida del 40 por ciento, que ya se ha moderado a un 25 por ciento. Al incrementar la venta en línea, se incrementa la necesidad de personas que diseñen las aplicaciones, interfaces, de procesar la data, proteger las plataformas y la información.



Pero también el colombiano está buscando flexibilidad, un progreso en su carrera, identificarse con marcas. Todo esto lleva a que cada vez más personas decidan desarrollar nuevas habilidades.

Por lo que me dice, queda una duda: ¿Esta es una tendencia momentánea o que permanecerá en el tiempo?



Creo que es un cambio de paradigma. Si bien es cierto que hubo un empuje por parte de la pandemia, la versatilidad de los contenidos digitales han sido de utilidad para empresas, gobiernos e incluso para las mismas universidades. Yo diría que una gran parte de esto es permanente, porque ninguna empresa va arriesgarse a hacer que todo su entrenamiento en habilidades sea en persona, las universidades no cuentan con los recursos y la capacidad logística para hacer lo mismo en sus campus. Las herramientas tecnológicas, la forma como se perfila el mundo laboral, las tendencias de mercado, nos dicen que estaremos un buen tiempo necesitando este tipo de habilidades y también de metodología de enseñanza.

En Colombia, el respaldo de una universidad en la formación sigue siendo importante para el empleador. ¿Cómo competir desde plataformas como Coursera?



Las empresas en Latinoamérica seguirán unos años más exigiendo títulos universitarios, eso lo entendemos. Nosotros no queremos remplazar a la universidad, sino trabajar con ellos. Hay habilidades, programas de formación, que las instituciones de educación superior son conscientes que no son las mejores para enseñarlo, y nosotros tenemos por ejemplo cursos de Google, Meta, Amazon, e incluso muchas universidades de alto nivel.



Entonces la institución permite desarrollar la clase con el plus de que esta se complementa con estos cursos, que además les permite certificarse por medio de la plataforma. Todo esto como parte del mismo proceso académico.



Coursera no se comporta en estos casos como una alternativa sino como un valor agregado.



REDACCIÓN EDUCACIÓN