Salud de maestros, tema que tensiona los lazos entre el Gobierno y Fecode

En alta tensión se encuentra la relación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) a causa de los recientes anuncios que hizo el jefe de Estado sobre la prestación de la salud para los maestros.



Se trata de un escenario que sorprende para el primer gobierno de izquierda de Colombia, pues este sindicato ha sido uno de los mayores defensores del programa y las reformas impulsadas por esta administración.

La causa es la decisión que el primer mandatario dio a conocer en la noche del miércoles de suspender las diez licitaciones con las que se esperaba contratar la salud de los 820.000 afiliados al sistema de salud de los maestros del país, entre profesores, directivos docentes y sus familias. “El Gobierno Nacional ha descubierto una red de corrupción en la utilización de los recursos del Fomag (Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio) para la atención en salud del magisterio”, argumentó el Presidente frente a la determinación.



Se trata de un anuncio que ha causado revuelo por sus implicaciones. Las diez licitaciones son para definir cuáles serán los nuevos operadores que se encargarán de la atención en igual número de regiones, las cuales suman más de 13 billones de pesos para un periodo de cuatro años.



Pero con el anuncio, el presidente Petro también extendió por seis meses los contratos de los operadores actuales. Esta es la tercera prórroga de unos contratos que vencían el año pasado y sobre los que el magisterio tiene recelo por los graves problemas que se presentan en la prestación del servicio (el de más quejas por cada 10.000 afiliados en el país, por encima de cualquier EPS).



Estas preocupaciones han llegado a tal punto que la Junta Nacional de Fecode no descarta movilizaciones y hasta un paro nacional –siendo esta la última instancia– si no se llega a acuerdos por medio del diálogo.



Cabe aclarar, frente a versiones que sostienen que este es un intento del Ejecutivo de centralizar los recursos de la salud, como se ha propuesto en la reforma, que la salud de los maestros ya es un sistema centralizado y al ser un régimen especial, no cambiaría con la iniciativa legislativa. A diferencia del resto de colombianos, los aportes de seguridad social de los profesores llegan al Fomag, una bolsa de recursos administrada por Fiduprevisora –fiduciaria de carácter mixto, adscrita al Ministerio de Hacienda–, la cual hace las licitaciones sin que los recursos pasen por entidades territoriales.



De hecho, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, precisó este asunto. “El Gobierno Nacional está respetando el fondo especial y no estamos haciendo una apuesta por poner en riesgo ni cambiar este sistema. Por el contrario, nuestra misión es garantizar que la inversión que el Estado hace en la salud de los docentes les ofrezca la mejor atención posible”, sostuvo.



Con respecto a la naturaleza de los presuntos actos de corrupción, ayer hubo una reunión para tratar el tema entre el Fomag, la Fiduprevisora, Fecode y los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda. Sin embargo, según explicó a EL TIEMPO Domingo Ayala, presidente de Fecode, en ningún momento se dieron a conocer cuáles eran los presuntos actos de corrupción de los que habló el Presidente (ver entrevista anexa).



Tal es el punto de desconocimiento de estas irregularidades que el contralor general, Carlos Mario Zuluaga, ofició ayer al vicepresidente del Fomag, Jaime Abril, y a la ministra de Educación para que señalen las razones que dieron lugar a la cancelación de la mencionada licitación, y para que informen al órgano de control cuáles son esos presuntos hechos de corrupción a los que alude el Gobierno.



Frente al tema, este diario pudo conocer versiones que hablan de pliegos hechos a la medida de oferentes en particular y pudo confirmar que en al menos tres de las diez licitaciones se presentó un único candidato.



Así mismo, ha habido dudas respecto a qué pasará con la salud de los más de 820.000 usuarios, pero también qué modificaciones se plantean para que no solo se eviten nuevos actos de corrupción, sino que también se garantice que la calidad del servicio mejore considerablemente.



Ante ello, tras la mencionada reunión, la ministra Vergara señaló que se debatió sobre las quejas que recibe este sistema para trazar una hoja de ruta. “Votamos la cancelación de la licitación pública y la prórroga por seis meses (...) para trabajar las opciones que funcionan mejor para que los proponentes, los operadores y la prestación en los nuevos contratos y licitaciones sea de calidad”, explicó.



Así las cosas, se espera el anuncio de las nuevas licitaciones con nuevas condiciones, pero también de planes de vigilancia y control más rigurosos.



Cabe aclarar que este no es el primer proceso de este tipo que el Gobierno frena. Recientemente también fue cancelada la licitación para la expedición de pasaportes por ser Thomas Greg & Sons la única proponente. No obstante, su contrato se terminó prorrogando un año más. A esta se suma la que Migración Colombia suspendió en septiembre para la elaboración de cédulas de extranjería debido a que los oferentes señalaron que el plazo que se daba para imprimir los documentos era insuficiente.

Los problemas del sistema



Un reciente informe de la Superintendencia de Salud evidencia que el sistema del magisterio es el que presenta más quejas por cada 10.000 afiliados, con una tasa de 380,87 y un total de 31.263 reclamos, superando por mucho a todas las EPS. Esto está muy por encima de la tasa de 315,7 de la EPS con más reclamos, el Servicio Occidental de Salud, y de los 270,2 de Capital Salud, la que le sigue en la lista.



Llama la atención que en las licitaciones frenadas, cinco de los diez contratistas actuales (responsables de gran parte de las quejas) volvieron a presentarse.

Frente al sistema del Fomag, Augusto Galán Sarmiento, exministro de Salud y director del observatorio Así Vamos en Salud, señaló que en esencia, era el que inicialmente planteó el Ejecutivo en la reforma de la salud que se tramita. “No se entiende por qué el Gobierno propone un modelo semejante al del fondo del magisterio, pero plantea cuestionamientos al mismo porque tiene grandes falencias”, dijo.



Cabe resaltar que son habituales casos de profesores que no pueden agendar citas generales ni de especialidad, así como las demoras en autorizaciones o entrega de medicamentos.



A esto se suman las constantes irregularidades halladas en el manejo que Fiduprevisora hace de los recursos del Fomag. Por ejemplo, en julio la Contraloría reportó cuatro hallazgos con presunta incidencia fiscal por 125.000 millones de pesos, de los que gran parte se relacionan con la inoportunidad en la cancelación de facturas de servicios médicos, que generaron el pago de intereses de mora por más de 116.000 millones. Y se evidenciaron mayores valores pagados por pensiones, cesantías y sanciones por 118.000 millones.



Según el órgano de control, habría un detrimento patrimonial acumulado en el Fomag por 4,2 billones de pesos.

‘Votamos no a la prórroga’: Domingo Ayala, presidente de Fecode



Domingo Ayala Espitia, presidente de Fecode Foto: Fecode

¿Cuáles son los indicios de corrupción en el proceso de licitación de la salud del magisterio?



Nosotros lo que estamos diciendo es que se debió continuar el proceso, pero el presidente Petro dijo que sobre esa licitación había corrupción. No conocemos la irregularidad que se halló en la reunión del consejo directivo del Fomag, no se dijo cuáles eran. Comentaron, simplemente, que se sustentó la tesis sobre la base de la corrupción; sin embargo, no dijeron cómo es la situación de las irregularidades que ahí se presentaron, de la cual nosotros no somos responsables, nosotros no tenemos el poder ahí.



¿Qué les preocupa de este anuncio?



En la reunión votamos ‘no’ a la prórroga, las anteriores nos han llevado a un desastre. Los maestros no quieren seguir con esos operadores que tanto mal han hecho con su pésimo servicio. Necesitamos que se adjudiquen cuanto antes los nuevos contratos. Y tenemos que sentarnos en las mesas de diálogo para hallar salidas para que los recursos de la salud de los docentes no sean de nuevo objeto de corrupción, porque son muchas las irregularidades, pero también las quejas en las citas, los medicamentos y otros. En el caso de las cesantías, hay retrasos de más de 40 días, generando demandas y un desangre de los recursos públicos por mala administración.



¿Se vienen movilizaciones?



La Junta Nacional de Fecode dijo que si se cierra el diálogo, no se buscan mecanismo de concertación y los cambios nos perjudican, toca hacer protestas, movilizaciones o hasta un paro. Pero nos mantenemos en nuestro apoyo al Gobierno.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación

