Voluntarios de la UNAL fabrican máscaras para personal médico

“Hacer para salvar”. Este es el nombre que recibe un programa de voluntariado al que se sumaron ingenieros, estudiantes y profesores de la Universidad Nacional sede Medellín para la fabricación y donación de máscaras que serán usadas por el personal médico para atender la emergencia sanitaria que atraviesa el país.



Se estima que en estos momentos Colombia tiene un déficit de 2,5 millones de estos implementos, los cuales sirven para proteger a los profesionales de la salud de cualquier salpicadura que pueda infectarlos.

Los miembros de la comunidad educativa que se sumaron a esta causa, haciendo uso de impresoras 3D, diseñan, fabrican, ensamblan y donan estas caretas.



De acuerdo con Sebastián Orozco, ingeniero físico y estudiante de la Maestría en Ingeniería de Materiales y Procesos de la UNAL, asegura que la primera gran entrega se realizó en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, y en Medellín a la Clínica CES, la IPS Universitaria, la Clínica Medellín de El Poblado y la Clínica Bolivariana, donde se dieron más de 150 máscaras.



Se espera que otras 500 sean entregadas a lo largo de esta semana a estos y otros centros hospitalarios donde hay carencia de este tipo de elementos de protección.



Cabe señalar que este proyecto no se encuentra vinculado directamente a la Universidad Nacional. Sin embargo, si hay varios grupos de la institución que se han visto involucrados en el proyecto, como el Laboratorio de Fabricación Digital (Fablab) de la Facultad de Arquitectura.



A medida que pasan los días y aumentan los casos de contagio y muertes, también aumentan los participantes del proyecto y los pedidos que reciben de varios centros hospitalarios.



Cada uno de los participantes ha aportado con lo mucho o poco que tengan, ofreciendo las impresoras 3D, así como los insumos y la mano de obra necesarios para la fabricación de las caretas



Actualmente, el colectivo tiene a su disposición un total de 230 impresoras. Sin embargo, no todas han podido ser usadas porque no cuentan con la capacidad de hacer impresiones 3D de gran tamaño. Pese a esto, se espera darles uso para la impresión de otros elementos médicos que también hacen falta en el país, como ventiladores mecánicos.



