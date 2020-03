Universidades privadas le piden apoyo financiero al Gobierno

Por medio de un comunicado, los rectores de las instituciones privadas adscritas a la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) solicitaron al presidente Iván Duque apoyo financiero.



De acuerdo con las universidades, la actual situación por la que pasa el sector, derivada de la expansión del coronavirus en Colombia, estaría poniendo en serio peligro su estabilidad económica.

“Como rectores de las universidades privadas del país, asociadas a Ascun y a otras redes de educación superior, nos angustia el futuro para la sostenibilidad de nuestras instituciones”, se lee en el comunicado.



Y añade: “En nuestro caso, de instituciones privadas, sin ánimo de lucro, debemos seguir con los compromisos de nómina durante este tiempo para nuestro personal; este es un gran esfuerzo para no aumentar el desempleo que se podría generar en el futuro”.



Por ese motivo, creen que no podrán sostener en el futuro estas obligaciones financieras, en especial luego de la última calificación de riesgo recibida este miércoles por parte de la firma Moody's, la cual pasó de “estable” a “negativa”.



Aseguran los rectores que les va a costar continuar pagando nómina a la totalidad de sus empleados, en especial porque es probable que las matrículas para el segundo semestre de 2020 se reduzcan en comparación con el inicio del año:



“Nuestros presupuestos se verán seriamente afectados a partir de este momento y mucho más incierta la situación hacia el segundo semestre, porque no sabemos cuántos de nuestros estudiantes podrán volver a estudiar, debido a que muchos de sus padres y familiares corren el riesgo de estar sin empleo”.

Ante esto, las universidades pidieron una serie de estímulos económicos con el fin de garantizar su operación, siendo uno de los principales propósitos el pago de nómina de los empleados.



Adicional a esto, piden que se desembolsen los intereses y la amortización de los créditos educativos con Findeter, así como adelantar los pagos totales del Icetex.



Otros puntos que destacan son que por un periodo los parafiscales que las universidades aportan al Sena se queden en las instituciones, exonerar de IVA las importaciones académicas e investigativas y del ICA y predial a las IES.



También solicitan no generar costos por solicitud de los registros calificados de los programas académicos y ayudar a la financiación de estudiantes que no tienen acceso a equipos de cómputo.



