Universidad de Los Andes tendrá clases virtuales por coronavirus

La Universidad de los Andes dio a conocer que desde el próximo lunes 16 marzo y, por lo menos, por cuatro semanas consecutivas todas las clases de la institución se llevarán a cabo de manera virtual.



El anuncio fue dado a conocer por el rector y exministro de Salud, Alejandro Gaviria, por medio de un comunicado, en el que también se revelaron otras medidas de prevención ante la decisión de la Organización Mundial de la Salud de declarar al coronavirus como pandemia.

“A partir del lunes 16 de marzo e inicialmente por cuatro semanas completas, la totalidad de las clases que ofrece la Universidad en sus programas de pregrado y posgrado se llevarán a cabo de forma 100 % virtual y remota. Esta determinación puede extenderse después de finalizada la Semana Santa, dependiendo de lo que suceda durante las próximas semanas”, se lee en el documento.



Pese a esto, la institución declaró que el campus permanecerá abierto, pero todas las aulas, auditorios, talleres, laboratorios y demás espacios académicos no podrán ser utilizados.



Así mismo, todas estas actividades se llevarán a cabo de manera remota por medio de la plataforma virtual de la institución, esto con el fin de no retrasar las actividades académicas.



En la carta, Gaviria manifestó: “Aunque esta situación representa un desafío que generará inconvenientes a profesores y estudiantes, también puede ser utilizada como una oportunidad para adelantar reflexiones sobre nuestros métodos pedagógicos y de evaluación, y su relación con las tecnologías de la información y la comunicación. Esta decisión es consistente con las recomendaciones y actuaciones de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, especialmente del sector de la educación superior”.



De igual manera, entre el 16 y el 20 de marzo habrá receso académico, durante la cual se capacitará a todos los profesores y estudiantes en el uso de la plataforma. En caso de que una persona no cuente con computador en su casa, se buscarán alternativas para que no retrasen sus estudios.

