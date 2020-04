Se aplazan fechas de las pruebas Saber 11 calendario A

Por medio de un comunicado, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) dio a conocer el aplazamiento del proceso de inscripción para las pruebas Saber 11 calendario A, el cual iba a dar inicio el próximo el lunes 20 de abril.



La decisión se toma a raíz de la actual emergencia sanitaria que atraviesa el país a causa de la pandemia del coronavirus. La nueva fecha de inscripción aún no se ha definido y se dará a conocer una vez se supere la situación.

La decisión afecta a todos los estudiantes las fechas de citaciones, aplicación y publicación de resultados de las pruebas Saber 11 calendario A, PreSaber y Validación del Bachillerato.



(Le puede interesar: Abren convocatoria para fortalecer laboratorios de biología molecular)

“Somos conscientes de que, debido a la situación actual, los calendarios escolares se han modificado y por eso desde el Icfes nos ajustamos a ellos para garantizar que los estudiantes puedan continuar satisfactoriamente su proceso en la educación superior en el primer semestre de 2021”, anunció la Directora General del Icfes, Mónica Ospina Londoño.



En el comunicado, la entidad señaló que dependiendo de la evolución de la pandemia se tomarán las medidas necesarias con el fin de garantizar tanto la salud de los estudiantes como la presentación de las pruebas.



“Agradecemos toda la comprensión recibida por parte de la comunidad para que los procesos educativos no se detengan y salgan fortalecidos de este reto que enfrentamos como país”, señaló la entidad.



(Además: Qué hacer para que el aislamiento no afecte el desarrollo de los niños)



Cabe destacar que de acuerdo al anuncio realizado por la ministra de Educación, María Victoria Angulo, actualmente el Gobierno prepara la reglamentación para el caso de los estudiantes de calendario B que no han podido presentar las pruebas tras ser aplazadas por la emergencia sanitaria.



Así las cosas, se pretende que la presentación del examen no sea requisito para ingresar a la educación superior el próximo semestre académico, sino que los estudiantes puedan anexar los resultados cuando puedan hacer la prueba.

EDUCACIÓN - @EducaciónET