El virus real que desafía la virtualidad del siglo XXI

La sociedad digital nos ha hecho olvidar el sentido profundo de la realidad, y cada día es más fuerte la tendencia a diluir o enredar su sentido, ya sea en las redes sociales o en nuestras propias individualidades. En ese sentido nos vienen muy bien estas palabras del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, publicadas hace poco en El País de Madrid:

“La realidad se experimenta gracias a la resistencia que ofrece, y que también puede resultar dolorosa. La digitalización, toda la cultura del ‘me gusta’, suprime la negatividad de la resistencia. Y en la época posfáctica de las fake news y los deepfakes surge una apatía hacia la realidad. Así pues, aquí es un virus real, y no un virus de ordenador, el que causa una conmoción. La realidad, la resistencia, vuelve a hacerse notar en forma de un virus enemigo. La violenta y exagerada reacción de pánico al virus se explica en función de esta conmoción por la realidad”.



(Le puede interesar: Así ha cambiado el aislamiento nuestros intereses, según Google)



Es cierto que en el mundo estamos viviendo una auténtica conmoción causada por un virus. Pero es posible que detrás de esa se esconda otra conmoción, de la que muy pocos quieran hablar, pero que silenciosa y solapadamente parece estar incubada en el centro de nuestros modos de habitar y compartir el mundo en el que vivimos: la conmoción que procede del hecho de que algo sea real, es decir, que pertenezca al orden de la realidad y no al de nuestras ideas o prejuicios. Ahora, hay algo microscópico, capaz de crear una pandemia, que no es mera proyección de la subjetividad, metarrelato moderno, resultado de perversos algoritmos al servicio del capitalismo o consecuencia del patriarcado dominante.

Ahora, hay algo microscópico, capaz de crear una pandemia, que no es mera proyección de la subjetividad, metarrelato moderno, resultado de perversos algoritmos FACEBOOK

TWITTER

No se trata de negar u objetar la realidad de estos ambiguos aspectos como protagonistas de nuestra cultura mundial.



El asunto es, más bien, que nuestras representaciones mentales sobre eso que ya casi ni nos atrevemos a nombrar –la realidad– hoy en día se revelan como mezquinas, por no decir que miserables.



Se podría formular así: la realidad existe. La realidad real, no la que acontece en las pantallas de ordenadores y teléfonos celulares y que cada uno de nosotros alegremente cree haber aprendido a modelar o transformar a su antojo a partir de likes y fake news. Esa realidad, quién lo creyera, parece que sí existe por fuera de nuestro entorno digital, y eso a muchos los tiene aterrados. Y es real, para sorpresa nuestra, porque no nos hace caso, porque se resiste a nuestros deseos e ilusiones, y se manifiesta, tristemente, como resistencia dolorosa que causa la muerte de muchos.

Esa realidad está ahí, por fuera del control del ‘Gran Hermano’ digital y político, haciendo estragos en el mundo, en el mundo real, gústele o no a los poderosos que saben que su poder se lo deben a la manipulación inteligente de las redes sociales y a la movilización que se origina en una realidad que ellos mismos han creado o desfigurado.



La palmaria realidad está ahí. O estaba. Los griegos la llamaron physis –naturaleza– y trataron de comprenderla desde un elevado respeto admirativo. Quizás lo más bello e inteligente que llegaron a decir de ella –por boca de Heráclito– fue que amaba esconderse. La realidad era naturaleza, y de ella formaban parte los ríos, esos en los que jamás llegamos a bañarnos dos veces, pero también los dioses, las tragedias, las enfermedades y las guerras.



(Además: ¿Las mascotas contraen covid-19? Minsalud responde y rechaza abandono)



Precisamente porque esa realidad se escondía, terminaba ocultando la profundidad de sus misterios. Una realidad así inspira a la vez atracción y respeto, se la estudia porque conmueve, es decir, produce con-moción.



Así surgieron las diversas manifestaciones del espíritu: la ‘mímesis’ (imitación) era, para Aristóteles, lo que daba sentido y esplendor a las artes, y el amor por la sabiduría, por ese saber que se hermana con el misterio que trata de indagar. Antes de la irrupción del sujeto moderno, las artes y las actividades espirituales de pueblos y personas estuvieron íntimamente vinculadas a la realidad, cuya grandeza y hermosura bien merecían ser meditadas e imitadas.

La modernidad es diálogo de la razón y del sujeto. Sin la razón, el sujeto se encierra en la obsesión de su identidad FACEBOOK

TWITTER

Así, la dimensión espiritual del ser humano también formaba parte de la realidad. Procedía de la realidad y la transformaba. El judeo-cristianismo había aportado lo suyo para que la original e inspirada intuición de los griegos creciera y se hiciera todavía más sólida y convincente. En sus orígenes, lo espiritual de las religiones universales no era complaciente ni sumiso a las estructuras del poder dominante; antes bien, se manifestaba, al igual que los virus y las infecciones hoy, como resistencia a la hipocresía y al engaño, a la injusticia y a la violencia, es decir, al mal.

La larga y muy rica experiencia espiritual del ser humano –en todas las religiones– surge desde dentro de la realidad para liberarla y ponerla en marcha desde y hacia un amor universal.



Pocos han caído en la cuenta de eso, y por eso Max Horkheimer, el filósofo crítico de la Escuela de Fráncfort, en la barbarie fascista del siglo XX, cuando la violencia irracional amenazaba con tomarse el mundo entero, llamó la atención sobre el peligro que representaba para todos los humanos lo que él describía como liberalización de la religión, que consistía en que las religiones asumieran, consciente o inconscientemente, algunos postulados de la modernidad y acabaran complaciendo los deseos egoístas del positivismo científico burgués.



Esos deseos, en efecto, estaban configurando una visión del mundo en la que lo espiritual del ser humano ya no tenía cabida como parte de la realidad y era considerado como un residuo inútil de la antigüedad que, de hecho, estaba siendo superado y abolido gracias a la ciencia y al desarrollo científico y tecnológico.



La reacción ante semejante desajuste fue doble y configuró la antesala de la situación actual: (i) solo es real aquello que podemos ver, medir y pesar, como lo proclamó el positivismo científico del siglo XIX, y (ii) nada es real en el sentido en el que lo concibieron los antiguos, todo es mera subjetividad histórica, como piensan muchos filósofos –hombres y mujeres– muy de moda y muy exitosos en ventas por estos días.



(Lea también: 'La vida sigue y ahí está': el mensaje de un filósofo en cuarentena)



Y ninguna de las dos opciones le han hecho bien al ser humano. Ambas lo han conducido a no tener motivos para reconocerse en la cultura que le toca vivir. Lo espiritual del ser humano, por ser tan rico y diverso, es gratamente sorprendente y no puede ser reducido a lo meramente racional ni a lo meramente subjetivo. Quizás sea eso, lo espiritual, lo que necesitamos para alcanzar en nuestra cultura el equilibrio que tanto anhelamos.



Alain Touraine, lúcido hasta el día de hoy con 95 años, lo precisó mejor que nadie: “La modernidad no descansa en un principio único, y menos aún en la simple destrucción de los obstáculos que se oponen al reinado de la razón; la modernidad es diálogo de la razón y del sujeto. Sin la razón, el sujeto se encierra en la obsesión de su identidad; sin el sujeto, la razón se convierte en el instrumento del poder”.



Y así vamos. Nos encontramos en medio de confrontaciones insuficientes y estériles entre dos modos de pensar: una razón que no reconoce sujetos y por eso mismo tiende a estar al servicio de las estructuras poder, y unos sujetos aferrados a sus identidades, atrapados en ellas e incapaces de acceder a la ciencia y a la universalidad de la razón. No es cierto que no haya hechos sino solo interpretaciones, tampoco es cierto que la verdad sea una conquista de la voluntad de poder, como pensaba Nietzsche. La realidad no cabe, no transita por un corredor tan estrecho. Exige la participación de espíritus más libres. La realidad, por dura que sea, está ahí resistiendo a los dogmatismos e imponiéndose sobre las muchas formas de escepticismo imperantes en la cultura actual.

Este pequeño pero real virus que nos tiene recluidos y aislados nos ha obligado a distinguir entre hechos y opiniones. Y es que veníamos nutriendo nuestros periódicos y revistas presuntamente informativas más con opiniones que con análisis de hechos. Y no son pocos los que se dan por satisfechos con ese menú. Nuestra cultura digital se presta para ello: todos opinamos, todos creemos que todos opinamos, y no caemos en la cuenta de que las cosas de la realidad no se rigen por las opiniones de unos opinadores sobre otros opinadores. A la vuelta de la esquina está el virus. Está la realidad. Y sin importar tus opiniones, te puedes contagiar. Y eso tú lo sabes, no lo opinas.



En reciente columna publicada también en El País de Madrid, recordaba el escritor Antonio Muñoz Molina la célebre frase, en medio de un debate, del senador demócrata por Nueva York Patrick Moynihan, fallecido en 2003: “Usted tiene todo el derecho del mundo a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos”. ¡Vaya si tenía razón!

VICENTE DURÁN CASA

Para EL TIEMPO