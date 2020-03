El futuro de la alimentación escolar tras la suspensión de clases

Con la suspensión de clases en colegios públicos de todo el país por el coronavirus, una de las principales preocupaciones para los padres de familia es la entrega de los refrigerios que hacen parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE).



La directriz del Ministerio de Educación es tomar medidas contractuales, aunque se dio autonomía a las regiones, de acuerdo a su capacidad, para seguir con el programa. Hay zonas del país en las ya se anunció un plan de contingencia para atender a los menores.

Tras los retrasos en la contratación del PAE en algunas regiones, ahora el nuevo reto de las administraciones es qué hacer con los alimentos que se entregan aproximadamente a 5,6 millones de estudiantes en todo el país tras el cierre de clases. Hay que tener en cuenta que los refrigerios que reciben muchas veces es el único alimento que consumen durante todo el día.



Ante esto, en su última circular, el Ministerio de Educación dio a conocer diferentes detalles sobre cómo será la logística del periodo de suspensión de clases más las vacaciones adelantadas que irán del 30 de marzo al 20 de abril.



En dicho documento, se establece el tratamiento que deberá darse a los contratos de alimentación escolar, para que de esta forma no se genere un detrimento patrimonial.



“Las secretarías de Educación, acorde con el ajuste del calendario académico, deberán revisar las condiciones de sus contratos, a fin que puedan tomar medidas contractuales pertinentes, tanto para la suspensión temporal del servicio como para el manejo en corto plazo de alimentos perecederos ya adquiridos”, se lee en el comunicado.



Esto quiere decir que se deberá suspender el suministro de alimentos mientras los niños regresan a clases, buscando congelar los contratos, los cuales serán retomados una vez la situación vuelva a la normalidad.



A esta medida se acogieron los departamentos de Boyacá, Putumayo y Córdoba, donde los contratos ya fueron suspendidos y se retomarán en el regreso a clases.



Pese a esto, hay partes del país como Bogotá y Medellín en donde las autoridades anunciaron que, aunque los niños no asistan a clases, se buscará garantizar su alimentación, en especial en población vulnerable.

Cronograma del PAE en Bogotá

Durante las dos últimas semanas de marzo (antes de las vacaciones adelantadas) las instituciones educativas programarán la entrega de kits de refrigerios que cubrirán cinco días, según explicó la secretaria de Educación, Edna Bonilla:



“Las familias deben informar al colegio sobre la necesidad de refrigerios para sus hijos. De no recibir respuesta, se asumirá que no se necesita, y no se programará su entrega. Basados en la información suministrada por los padres de familia, se hará entrega de un kit de refrigerios que cubrirán cinco días. Con el fin de evitar las aglomeraciones, dicha entrega se hará en forma escalonada, a partir del día miércoles 18 de marzo”



De esta manera, la entrega de refrigerios quedó programada de la siguiente forma:



- Miércoles 18: Prescolar y primaria.



- Jueves 19: Sexto a noveno.



- Viernes 20: décimo y once.



Semana del 24 al 27 de marzo:



- Martes 24: Prescolar y primaria



- Miércoles 25: Sexto a noveno



- Jueves 26: décimo y once



Por su parte, también se anunció una estrategia para el caso de los colegios rurales de la ciudad, en los que se entregarán entre el 19 y 20 de marzo complementos alimentarios.



“Las Instituciones Educativas deberán garantizar los horarios de atención a la comunidad educativa para responder a la entrega de los materiales y recursos, así como el apoyo a la entrega de los refrigerios”, mencionó Bonilla.



Según informó la entidad por medio de una circular, la entrega de estos alimentos se hará directamente con el padre, madre, acudiente, cuidador o tutor de los niños sin que se les exija otro documento además de los datos completos del estudiante.

ASí será el PAE en Medellín

La capital de Antioquia aseguró que también se dará continuidad al programa. Sin embargo, a diferencia de Bogotá, se buscará que la entrega de los alimentos no sea en las instituciones educativas sino puerta a puerta.



En Medellín, también se coordinó un plan especial. La secretaria de Educación, Alexandra Agudelo aseguró que “la Secretaría orientará la entrega de paquetes alimentarios a niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes participantes de las modalidades de atención integral a la primera infancia”.



Y añadió: "Los operadores deberán presentar planes alternativos para el suministro de alimentos y entregar los 220.000 paquetes alimentarios a los niños, niñas y jóvenes beneficiados".



De acuerdo a la funcionaria, los paquetes de alimentación en la ciudad se preparan con diez días de anticipación, por lo que estos ya están listos para ser entregados a las familias, aunque todavía está por conocerse cómo será la logística.



